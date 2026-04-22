മികച്ച ഡിസ്പ്ല, 6500mAh ബാറ്ററി: കരുത്തേകാൻ ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 എക്സ്ട്രീം ചിപ്സെറ്റ്; മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോ പുറത്തിറക്കി
6.8 ഇഞ്ച് 1.5K 144Hz AMOLED ഡിസ്പ്ല, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 എക്സ്ട്രീം SoC, 50MP LYTIA-710 മെയിൻ സെൻസർ, 6500mAh സിലിക്കൺ-കാർബൺ ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.
Published : April 22, 2026 at 1:49 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മോട്ടോറോളയുടെ എഡ്ജ് സീരീസിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണായ എഡ്ജ് 70 പ്രോ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 6.8 ഇഞ്ച് 1.5K 144Hz AMOLED സ്ക്രീനാണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത്. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 എക്സ്ട്രീം SoC ചിപ്സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്തേകുന്നത്.
50MP LYTIA-710 മെയിൻ സെൻസർ, 50MP അൾട്രാ-വൈഡ് സെൻസർ, മൾട്ടിസ്പെക്ട്രൽ സെൻസർ, 50MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എന്നിവയാണ് ഫോണിന്റെ സവിശേഷതകൾ. മെറ്റൽ ഫ്രെയിമും, പൊടി, ജല പ്രതിരോധം എന്നിവയ്ക്ക് IP68 + IP69 റേറ്റിംഗുകളും, മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഈടുതലും ഇതിനുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത് മൂന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ് OS അപ്ഡേറ്റുകളും 5 വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും നൽകുന്നു.
6.99 mm സ്ലീക്ക് ബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും, 90 W ടർബോപവർ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങിനുള്ള പിന്തുണയുള്ള 6500mAh സിലിക്കൺ-കാർബൺ ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിനുള്ളത്. മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോയുടെ സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.
മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
144 റിഫ്രഷ് റേറ്റും, 5200 വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നെസും, കോർണിംഗ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i സംരക്ഷണവും ഉള്ള 6.8 ഇഞ്ച് (2772 x 1272 pixels) 1.5K 10-bit എക്സ്രീം AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോയിലുള്ളത്. ആം മെയിൽ-G720 MC8 GPU 3.4GHz വരെ ഒക്ടാ-കോർ ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 എക്സ്ട്രീം 4nm SoC ചിപ്സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇത് 8GB / 12GB LPDDR5X RAM, 256GB UFS 4.1 സ്റ്റോറേജ് പിന്തുണ നൽകുന്നു.
ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഫോണിന് 3 വർഷത്തെ OS അപ്ഡേറ്റും 5 വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റും ലഭിക്കും. ഡ്യുവൽ സിം പിന്തുണയുള്ള (Nano + Nano) ഫോണാണ് മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോ.
LYTIA-710 സെൻസറുള്ള 50MP പ്രധാന ക്യാമറ, f/1.8 അപ്പേർച്ചറും OISഉം ഉള്ള 50MP അൾട്രാ-വൈഡ് ഓട്ടോഫോക്കസ് ക്യാമറ, മാക്രോ ഓപ്ഷൻ, മൾട്ടിസ്പെക്ട്രൽ സെൻസർ എന്നിവയടങ്ങുന്നതാണ് ഇതിലെ ക്യാമറ സംവിധാനം. 4K 60fps വരെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് പിന്തുണയ്ക്കും. f/1.9 അപ്പേർച്ചറുള്ള 50MP ഓട്ടോഫോക്കസ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ഇതിലുണ്ട്.
വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോയ്ക്ക് IP68 + IP69 റേറ്റിങാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഈടും (MIL-STD-810H) കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 90W ടർബോപവർ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6500mAh ബാറ്ററി ഇതിലുണ്ട്. 5G SA/NSA (17 5G bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11be (2.4GHz/5GHz/6GHz), Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C 2.0, NFC എന്നിവയാണ് ഇതിലെ കണക്റ്റിവിറ്റി ഫീച്ചറുകൾ.
മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോ: വില, ലഭ്യത
മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോ പാന്റോൺ ലില്ലി വൈറ്റ് നിറത്തിലും, പാന്റോൺ ടീ സാറ്റിൻ ലക്സ് ഫിനിഷിലും, പാന്റോൺ ടൈറ്റാൻ പിൻഭാഗത്ത് തുണികൊണ്ടുള്ള ഫിനിഷിലും ലഭ്യമാണ്. 8GB + 256GB സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 38,999 രൂപയും 12GB + 256GB സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 41,999 രൂപയുമാണ് വില. ഏപ്രിൽ 29 മുതൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, motorola.in, ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഫോൺ ലഭ്യമാകും. HDFC, ICICI ബാങ്ക് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്നവർക്ക് 2000 രൂപ കിഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ 2000 രൂപ അധിക എക്സ്ചേഞ്ച് കിഴിവ് ലഭിക്കും.
