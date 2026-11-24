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7,000mAh ബാറ്ററിയും സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ കരുത്തുമായി 'മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 നിയോ'
144Hz AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s Gen 3 ചിപ്സെറ്റ്, 50MP ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ, 45W ടർബോപവർ ചാർജിംഗ് സൗകര്യമുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 നിയോയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.
Published : November 24, 2026 at 3:50 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 3:56 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: എഡ്ജ് 70 സീരിസിൽ ആറാമത്തെ മോഡലുമായി പ്രശസ്ത സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ മോട്ടോറോള. 'മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 നിയോ' ആണ് രാജ്യത്ത് പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. എഡ്ജ് 70, എഡ്ജ് 70 ഫ്യൂഷൻ, എഡ്ജ് 70 പ്രോ, എഡ്ജ് 70 പ്രോ പ്ലസ്, എഡ്ജ് 70 മാക്സ് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് മോഡലുകൾ ഉള്ള സീരിസിലേക്കാണ് കമ്പനി ഏറ്റവും പുതിയ ഫോൺ കൂടെ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
144Hz AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s Gen 3 ചിപ്സെറ്റ്, 8GB റാം, 128GB സ്റ്റോറേജ്, 50MP ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ, 45W ടർബോപവർ ചാർജിംഗ് സൗകര്യമുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. ആൻഡ്രോയിഡ് 16-നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 'ഹലോ യുഐ' ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തികക്ുന്നത്. ഇതിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം...
മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 നിയോ: വിലയും ലഭ്യതയും
8GB റാം + 128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിൽ മാത്രമേ മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 നിയോ ലഭ്യമാവൂ. ഇതിന് 40,999 രൂപയാണ് വില. പാന്റോൺ ഷേഡിലുള്ള നാല് വ്യത്യസ്ത ഫിനിഷുകളിൽ ഫോൺ ലഭ്യമാവും. പാന്റോൺ ഗ്രേ ലൈലാക്ക് (ഇളം പിങ്ക്) നിറത്തിൽ അസറ്റേറ്റ് ഫിനിഷിലും, പാന്റോൺ മിൽക്കി ബ്ലൂ (ഇളം നീല) നിറത്തിൽ ലെതർ പോലുള്ള ഫിനിഷിലും, പാന്റോൺ സേജ് (ഇളം പച്ച) നിറത്തിൽ ലെതർ പോലുള്ള ഫിനിഷിലും ഇത് ലഭ്യമാവും.
2026 ഡിസംബർ 1 മുതൽ മോട്ടോറോളയുടെ ഇന്ത്യൻ വെബ്സൈറ്റ്, ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട്, മറ്റ് പ്രമുഖ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവ വഴി ഈ ഫോൺ വാങ്ങാം. ലോഞ്ച് ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായി, 10 ദിവസത്തേക്ക് 3,000 രൂപയുടെ നേരിട്ടുള്ള കിഴിവും , ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് 3,000 രൂപ വരെ ബാങ്ക് ക്യാഷ്ബാക്കും ലഭിക്കും. ഇതോടെ ഫോണിന്റെ വില 34,999 രൂപയായി കുറയും. കൂടാതെ, പ്രമുഖ ബാങ്കുകൾ വഴി 9 മാസം വരെയുള്ള 'നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ'സൗകര്യവും മോട്ടോറോള നൽകുന്നുണ്ട്. ഫോൺ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഇതും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
|സ്റ്റോറേജ്
|ഡിസ്കൗണ്ട് വില
|8GB + 128GB
|Rs 34,999
Always one post away from the spotlight. ⚡🤳 Stay ready. Stay social. Stay unstoppable. Motorola Edge 70 Neo starting at just Rs. 34,999*. Sale starts 1st December on Flipkart, https://t.co/zM0CKpcJ5U and leading retail stores. https://t.co/pBD9xpqDCm— Motorola India (@motorolaindia) November 24, 2026
മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 നിയോ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
6.8 ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രീം AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 നിയോയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിന് 204 ഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്. 2772 x 1272 പിക്സലുള്ള സൂപ്പർ എച്ച്ഡി റെസല്യൂഷൻ, 144Hz വരെയുള്ള റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 5200 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 1500Hz വരെയുള്ള ടച്ച് സാംപ്ലിംഗ് റേറ്റ് എന്നിവയുള്ള ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്.
ബ്ലൂ ലൈറ്റ്, മോഷൻ ബ്ലർ എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള SGS സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളും, കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i സുരക്ഷയും ഇതിലുണ്ട്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s ജെൻ 3 പ്രോസസറാണ് ഇതിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഒപ്പം 8GB LPDDR5X റാമും 128GB UFS3.1 സ്റ്റോറേജും നൽകിയിരിക്കുന്നു. 'റാം ബൂസ്റ്റ്' വഴി റാം 24GB വരെയും, മൈക്രോ എസ്ഡി കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോറേജ് 1TB വരെയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.
ക്യാമറയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ, എഡ്ജ് 70 നിയോയിൽ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണുള്ളത്. ഇതിൽ f/1.8 അപ്പേർച്ചറും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സൗകര്യവുമുള്ള 50MP സോണി LYTIA 710 മെയിൻ സെൻസറും, f/2.4 അപ്പേർച്ചറുള്ള 2MP മാക്രോ ലെൻസും, കൂടാതെ ഒരു പ്രത്യേക 3-ഇൻ-1 ലൈറ്റ് സെൻസറും ഉൾപ്പെടുന്നു. മുൻവശത്ത് f/2.2 അപ്പേർച്ചറുള്ള 32MP ക്യാമറയാണുള്ളത്. പിൻ ക്യാമറയിലും മുൻ ക്യാമറയിലും 4K റെസല്യൂഷനിൽ വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഫോണിലുള്ളത്. 45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, 75W വയർഡ് റിവേഴ്സ് ചാർജിങ്, ബൈപാസ് ചാർജിങ് എന്നീ ചാർജിങ് സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. ഈ ഫോൺ ഒരു തവണ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്താൽ 53 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് ലഭിക്കുമെന്ന് മോട്ടോറോള അവകാശപ്പെടുന്നു.
പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP64 റേറ്റിങും, ഫോൺ വീണ് പൊട്ടുന്നതിൽ നിന്നും ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി MIL-STD-810H സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഈ ഫോണിനുണ്ട്. കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി, ബ്ലൂടൂത്ത് 6.0, 5G നെറ്റ്വർക്ക് പിന്തുണ, വൈഫൈ 6E, എൻഎഫ്സി, ജിപിഎസ്, എജിപിഎസ്, ഗ്ലോനാസ്, ഗലീലിയോ , ക്യുഇസഡ്എസ്എസ്, ഡ്യുവൽ സിം സ്ലോട്ടുകൾ എന്നിവ ഈ ഉപകരണത്തിലുണ്ട്.
ആൻഡ്രോയിഡ് 16-നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 'ഹലോ യുഐ' സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 നിയോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിന് മൂന്ന് ഒഎസ് അപ്ഡേറ്റുകളും അഞ്ച് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ പാച്ചുകളും ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
|സവിശേഷത
|വിശദാംശങ്ങൾ
|ഡിസ്പ്ലേ
|144Hz| 6.8 ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രീം AMOLED
|പ്രൊസസർ
|സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s ജെൻ 3
|റാം + സ്റ്റോറേജ്
|8GB + 128GB
|റിയർ ക്യാമറ
|50MP മെയിൻ + 2MP മാക്രോ
|ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ
|32MP
|ബാറ്ററി
|7,000mAh
|ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റി
|45W വയേർഡ് ടർബോചാർജ് |
75W വയേർഡ് റിവേഴ്സ്|
ബൈപ്പാസ് ചാർജിങ്
|ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം
|ആൻഡ്രോയിഡ് 16-നെ
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള
Hello UI
ഒഎസ് അപ്ഡേറ്റ്
സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റ്
|3 ഒഎസ് അപ്ഡേറ്റ്
|5 വർഷം
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