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എഡ്ജ് 70 സീരിസിലേക്ക് ആറാമൻ, 'മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 നിയോ' വരുന്നു; ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ഉടൻ
എഡ്ജ് 70, എഡ്ജ് 70 ഫ്യൂഷൻ, എഡ്ജ് 70 പ്രോ, എഡ്ജ് 70 പ്രോ പ്ലസ്, എഡ്ജ് 70 മാക്സ് എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ആറാമത്തെ മോഡലായാണ് മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 നിയോ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നത്.
Published : November 16, 2026 at 3:10 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70, എഡ്ജ് 70 ഫ്യൂഷൻ, എഡ്ജ് 70 പ്രോ, എഡ്ജ് 70 പ്രോ പ്ലസ്, എഡ്ജ് 70 മാക്സ് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് മോഡലുകൾ ഇതിനകം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഡ്ജ് 70 സീരിസിലേക്ക് ആറാമത്തെ മോഡലും കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് മോട്ടോറോള. 'മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 നിയോ' ഇന്ത്യയിൽ വൈകാതെ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന.
ഇതിനായി പ്രത്യേക വെബ്പേജും കമ്പനി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഫോണിന്റെ ഡിസൈൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ എഡ്ജ് സീരിസിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്ന എഡ്ജ് 70 നിയോയിലും കാണാം. കർവ്ഡ് റിയർ പാനലും ചതുരാകൃതിയിലുള്ള മൂന്ന് ക്യാമറ കട്ടൗട്ട് അടങ്ങുന്ന മൊഡ്യൂളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകൾ ഇതിൽ കാണാം.
ജർമ്മനിയിലെ ബെർലിനിൽ നടന്ന യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാർഷിക കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വ്യാപാര പ്രദർശനമായ IFA 2026ൽ ഈ ഫോണിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ചിനെക്കുറിച്ച് കമ്പനി സൂചന നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി പ്രത്യേക മൈക്രോസൈറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്.
A new reason to get camera-ready, a new way to make every moment count. Something exciting is coming soon. Keep your eyes open 👀✨📱 #MotorolaIndia #ComingSoon https://t.co/mgOsyn7ffP— Motorola India (@motorolaindia) November 15, 2026
ഇന്ത്യയിൽ ഉടൻ പുറത്തിറക്കും
സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിലൂടെയാണ് പുതിയ മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 സീരിസ് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം കമ്പനി സൂചിപ്പിച്ചത്. ഫോണിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വെബ്പേജും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. "നിങ്ങളുടെ ഫീഡ് ഒരു 'നിയോ' യുഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്നു" എന്ന ടാഗ്ലൈൻ ഈ വെബ്പേജിൽ കാണാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴിയായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക.
ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ
വെബ്സൈറ്റിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഇതിൽ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിൽ പ്രധാന ക്യാമറ 50 മെഗാ പിക്സലിന്റേതാണ്. സോണി LYTIA സെൻസർ, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ, അൾട്രാ HDR പിന്തുണ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഫോണിന്റെ വലതുവശത്തായി പവർ ബട്ടണും വോളിയം കൺട്രോൾ ബട്ടണുകളും നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതേസമയം ഇടതുവശം ബട്ടണുകളൊന്നുമില്ലാതെ ലളിതമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
റിയർ പാനലിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി മോട്ടോറോളയുടെ ബ്രാൻഡിങ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പച്ച നിറത്തിലുള്ള മോഡലാണ് പുറത്തുവന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. മുൻവശത്ത്, സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി ഒരു ക്യാമറ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 'ഹോൾ-പഞ്ച്' ഡിസ്പ്ലേയാണുള്ളത്. എഡ്ജ് 70 നിയോ ഇന്ത്യയിൽ 6GB, 8GB റാം ഓപ്ഷനുകളിലും, 128GB, 256GB സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലും ലഭ്യമാകുമെന്ന് അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i സുരക്ഷയുമുള്ള 6.78 ഇഞ്ച് 1.5K ഡിസ്പ്ലേ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഒക്ടാ-കോർ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s ജെൻ 3 ചിപ്സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുകയെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഒപ്പം 7,000mAh ബാറ്ററിയും ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ഈ ഫോണിന് ഏകദേശം 204 ഗ്രാം ഭാരമുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP64 റേറ്റിങും ഉണ്ടായിരിക്കും.
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