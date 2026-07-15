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50 എംപി സോണി ക്യാമറയും കരുത്തുറ്റ ബാറ്ററിയുമായി 'മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 മാക്‌സ്' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ

സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 സീരീസ് ചിപ്‌സെറ്റ്, ഹലോ യുഐ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം, 58 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകുന്ന 7,100mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 മാക്‌സിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

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Motorola Edge 70 Max Launched in India (Image credit: Motorola)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 15, 2026 at 12:54 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: എഡ്‌ജ് 70 സീരിസിലേക്ക് പുത്തൻ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുമായി പ്രമുഖ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാവായ മോട്ടോറോള. മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 മാക്‌സ് എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. നിലവിലുള്ള മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 സീരീസിനൊപ്പം പുതിയ ഫോണും ചേരും. ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിലൂടെയും കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും ഇത് വിൽപ്പനയ്‌ക്ക് ലഭ്യമാവും.

ഒക്ടാ കോർ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 സീരീസ് ചിപ്‌സെറ്റ്, ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹലോ യുഐ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം, 144Hz വരെ റിഫ്രഷും 7,000 നിറ്റ്‌സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസും ഉള്ള 6.8 ഇഞ്ച് എക്‌സ്ട്രീം AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ, 58 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകുന്ന 7,100mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

പുതിയ ഫോണിന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 മാക്‌സ്: വില

മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 മാക്‌സിന്‍റെ 8 ജിബി റാമും 256 ജിബി റാമും സ്റ്റോറേജും ഉള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്‍റിന് ഇന്ത്യയിൽ 54,999 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം 12 ജിബി + 256 ജിബി റാമും സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷന് 59,999 രൂപയാണ് വില. തിരഞ്ഞെടുത്ത ബാങ്കുകളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് 5,000 രൂപയുടെ തൽക്ഷണ ബാങ്ക് കിഴിവും ലഭിക്കും.

ജൂലൈ 20 മുതലാണ് പുതിയ ഫോൺ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുക. പുതിയ ഹാൻഡ്‌സെറ്റ് ജൂലൈ 20 മുതൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, മോട്ടറോളയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴി ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. പാന്‍റോൺ അക്വാ ഗ്രേ, പാന്‍റോൺ ഡാർക്ക് ഷാഡോ, പാന്‍റോൺ ഐസ് മെൽറ്റ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 മാക്‌സ് ലഭ്യമാകും.

മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 മാക്‌സ്: വില
സ്റ്റോറേജ്വില
8GB + 256GB54,999 രൂപ
12GB + 256GB59,999 രൂപ

മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 മാക്‌സ്: സവിശേഷതകൾ

6.8 ഇഞ്ച് QHD+ ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 മാക്‌സിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ എക്‌സ്ട്രീം AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ 144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 7,000 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ്, 360Hz വരെ ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ്, 510 ppi പിക്‌സൽ ഡെൻസിറ്റി, 100 ശതമാനം DCI-P3 കളർ ഗാമട്ട്, 1 ബില്യണിലധികം നിറങ്ങൾ, 96.8 ശതമാനം സ്‌ക്രീൻ-ടു-ബോഡി അനുപാതം, 19.8:9 വീക്ഷണാനുപാതം, കോർണിംഗ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i സംരക്ഷണം എന്നിവയെ പിന്തുണയ്‌ക്കും. കൂടാതെ നനഞ്ഞ വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പോലും തടസ്സമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വാട്ടർ ടച്ച് സവിശേഷതയുമുണ്ട്.

ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്‌പ്ലേയും സ്ലിം ബെസലുകളും ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പിൻ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഫോണാണ് മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 മാക്‌സ്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹലോ UI-യിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യുവൽ സിം സ്മാർട്ട്‌ഫോണാണ് മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 മാക്‌സ്. മൂന്ന് വർഷം വരെ OS അപ്‌ഗ്രേഡുകളും അഞ്ച് വർഷം വരെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും ഇതിന് ലഭിക്കും.

ക്വാൽകോമിന്‍റെ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ 3nm ഒക്ട കോർ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 ജെൻ 5 ചിപ്‌സെറ്റാണ് മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 മാക്‌സിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇതിൽ 3.3GHz-ൽ ക്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആറ് എഫിഷ്യൻസി കോറുകളും രണ്ട് പെർഫോമൻസ് കോറുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് 3.8GHz പീക്ക് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് നൽകുന്നു. 12GB വരെ LPDDR5x റാമും 256GB UFS 4.1 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഇതിൽ ഉണ്ട്. അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ ചൂടാവുന്നത് തടയാൻ 5,500 ചതുരശ്ര മില്ലീമീറ്റർ വേപ്പർ കൂളിങ് ചേമ്പറുള്ള ആർട്ടിക് മെഷ് കൂളിങ് സിസ്റ്റവും ഉണ്ട്. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP68 + IP69 റേറ്റിങാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റാണ് മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 മാക്‌സിന് ലഭിക്കുന്നത്. സോണി LYT-710 സെൻസറും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനും ഉള്ള 50-മെഗാപിക്സൽ (f/1.8) പ്രൈമറി ഷൂട്ടറും, 8-മെഗാപിക്സൽ (f/2.2) അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് 119-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ, ഓട്ടോഫോക്കസ് എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സെൽഫികൾക്കായി 32-മെഗാപിക്സൽ (f/2.2) ഫ്രണ്ട്-ഫേസിംഗ് ക്യാമറയാണ് ഉള്ളത്. 4K/60 fps വരെ വേഗതയിൽ വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡുചെയ്യാൻ ഇതിന് കഴിയും.

7,100mAh ബാറ്ററിയുള്ള മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 മാക്‌സ് 90W (വയേർഡ്), 25W (വയർലെസ്) ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ്, 5W വയേർഡ് റിവേഴ്‌സ് ചാർജിംഗ് എന്നിവ പിന്തുണയ്‌ക്കും. 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, ബ്ലൂടൂത്ത് 6, ഒരു USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട്, GPS, GLONASS, ഗലീലിയോ, നാവിക്, BeiDou, QZSS എന്നിവയാണ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്‌ഷനുകൾ. ഓൺബോർഡ് സെൻസറുകളുടെ പട്ടികയിൽ പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ, ഒരു ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, ഒരു ആക്സിലറോമീറ്റർ, ഒരു ഗൈറോസ്കോപ്പ്, ഒരു ഇ-കോമ്പസ്, സുരക്ഷയ്ക്കായി ഒരു ഇൻ-ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസർ എന്നിവയുണ്ട്.

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