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മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 സീരിസിലേക്ക് ഒരു അതിഥി കൂടെ: ലോഞ്ച് അടുത്ത ആഴ്ച, വിശദാംശങ്ങൾ
ലോഞ്ച് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനൊപ്പം കമ്പനി ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ആരംഭിച്ച മൈക്രോസൈറ്റിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
Published : July 11, 2026 at 3:26 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: എഡ്ജ് 70 സീരിസിലേക്ക് പുത്തൻ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പ്രമുഖ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാവായ മോട്ടോറോള. മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 മാക്സ് എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന പുതിയ ഫോണിന്റെ ലോഞ്ച് തീയതി ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. പുതിയ ഫോൺ അടുത്തയാഴ്ച പുറത്തിറക്കും.
ലോഞ്ച് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനൊപ്പം കമ്പനി ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ആരംഭിച്ച മൈക്രോസൈറ്റ് വഴി വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ രൂപകൽപ്പന വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, നിരവധി പ്രധാന ഹാർഡ്വെയർ സവിശേഷതകളും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 മാക്സ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയാകും വിൽക്കുകയെന്ന് ഇത് സൂചന നൽകുന്നു.
പ്രകടനം, ഡിസ്പ്ലേ, ബാറ്ററി, ചാർജിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകളാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. അതേസമയം വിലനിർണ്ണയം, ക്യാമറ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലോഞ്ച് സമയത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 സീരീസിനൊപ്പം പുതിയ ഫോണും ചേരും. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ ലോഞ്ച് തീയതിയും ഡിസൈനും പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങളനുസരിച്ചുള്ള പ്രധാന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും പരിശോധിക്കാം.
മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 മാക്സ്: ലോഞ്ച് തീയതി
മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 സീരീസിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലായ വരാനിരിക്കുന്ന മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 മാക്സ് ജൂലൈ 15ന് ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് മൈക്രോസൈറ്റ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ലോഞ്ചിന് ശേഷം ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയാകും ലഭ്യമാവുക. എന്നാൽ വിൽപ്പന എന്നുമുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തൂ.
മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 മാക്സ്: ഡിസൈൻ, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ
ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേയും സ്ലിം ബെസലുകളും ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പിൻ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഫോണാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് മൈക്രോസൈറ്റിലെ ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഫോൺ ഇളം നീല, പച്ച നിറങ്ങളിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. ക്വാൽകോമിന്റെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 ജെൻ 5 SoC ചിപ്സെറ്റിന്റെ കരുത്തിലാണ് ഫോൺ പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് ലിസ്റ്റിങ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട NPU പ്രകടനത്തിൽ ഈ ചിപ്സെറ്റ് 46 ശതമാനം പുരോഗതി നൽകുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. 3 ദശലക്ഷത്തിലധികം AnTuTu സ്കോർ നേടുമെന്നും, 12GB വരെ LPDDR5X റാം പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും, ഉപകരണത്തിൽ AI പ്രോസസ്സിംഗ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
ഇതിൽ ഫോൺ ചൂടാവുന്നത് തടയാൻ 5,500 ചതുരശ്ര മില്ലീമീറ്റർ വേപ്പർ കൂളിങ് ചേമ്പറുള്ള ആർട്ടിക് മെഷ് കൂളിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് മൈക്രോസൈറ്റ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 7,000 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും ഉള്ള ഒരു ക്വാഡ്-എച്ച്ഡി+ എൽടിപിഒ പാനലാണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും മൈക്രോസൈറ്റ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i കൊണ്ട് സ്ക്രീനിന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു. 95.12 ശതമാനം സ്ക്രീൻ-ടു-ബോഡി അനുപാതം, DCI-P3 കളർ ഗാമട്ട് പിന്തുണ, 10-ബിറ്റ് കളർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നിവയാണ് മറ്റ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഡിസ്പ്ലേ സവിശേഷതകൾ. ഫോണിലെ BGMI-യിൽ 120fps ഗെയിംപ്ലേയ്ക്കുള്ള പിന്തുണയും മൈക്രോസൈറ്റ് അവകാശപ്പെടുന്നു.
അതേസമയം, വരാനിരിക്കുന്ന മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 മാക്സിന് 6.82 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് ടിപ്സ്റ്റർ വിൻഫ്യൂച്ചറിന്റെ റോളണ്ട് ക്വാണ്ട്റ്റ് (@rquandt.bsky.social) ഒരു ബ്ലൂസ്കി പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു. 7,100mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളതെന്നും ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് 58 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. 90W ടർബോപവർ വയർഡ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കും. മാഗ്നറ്റിക് വയർലെസ് ചാർജിങ് പിന്തുണയും ലിസ്റ്റിംഗ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
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