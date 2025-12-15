Kerala Local Body Elections2025

പുത്തൻ AI വിദ്യ, ട്രിപ്പിൾ പിൻ ക്യാമറകൾ; വമ്പൻ ഫീച്ചറുകളുമായി മോട്ടോറോള എഡ്‌ജ് 70 ഇന്ത്യൻ വിപണിയില്‍

ആകർഷകമായ സവിശേഷതയോടെയാണ് മോട്ടോറോള എഡ്‌ജ് 70 ഇന്ത്യൻ വിപണികളിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Motorola edge 70 (Motorola)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 15, 2025 at 2:23 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: മോട്ടോറോള എഡ്‌ജ് 70 സ്‌മാർട്ട്ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണികളിൽ ഇന്ന് (ഡിസംബർ15) പുറത്തിറങ്ങി. എഡ്‌ജ് നിരയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലാണിത്. 5000mAh ബാറ്ററി, 50 മെഗാപിക്‌സൽ ട്രിപ്പിൾ പിൻ ക്യാമറകൾ എന്നിങ്ങനെ ആകർഷകമായ സവിശേഷതയോടെയാണ് മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 ഇന്ത്യൻ വിപണി കീഴടക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

നിരവധി കളർ ഷെയ്‌ഡുകളിൽ ഫോണുകൾ ലഭ്യമാകും. പാന്‍റോൺ ബ്രോൺസ് ഗ്രീൻ, പാന്‍റോൺ ലില്ലി പാഡ്, പാന്‍റോൺ ഗാഡ്‌ജെറ്റ് ഗ്രേ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. മോട്ടോറോളയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും റീട്ടെയിലായും ഈ ഫോൺ വാങ്ങാം.

Motorola edge 70 (@X Motorola india)

മോട്ടോറോള എഡ്‌ജ് 70 സവിശേഷതകൾ, വില

4,500 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ്, ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഡോൾബി വിഷൻ എന്നിങ്ങനെ അത്യാധുനിക സവിശേഷതകളാണ് മോട്ടോറോള എഡ്‌ജില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്. ഫോണിൻ്റെ പിൻവശത്ത് നൈലോൺ, സിലിക്കൺ ഫിനിഷും എയർക്രാഫ്റ്റ്-ഗ്രേഡ് അലുമിനിയം ഫ്രെയിമും ഉണ്ട്. ഇതിന് 159mm ഉയരവും 74mm വീതിയും 5.99mm കനവുമാണ്. ഫോണിന്‍റെ ഭാരം 159 ഗ്രാം ആണ്.

12GB റാമും 512GB സ്റ്റോറേജും ഉള്ള സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 Gen 4 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഫോണിന്. കൂടാതെ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റുമുണ്ട്. അതിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (OIS) ഉള്ള 50 മെഗാപിക്‌സൽ പ്രൈമറി ക്യാമറ ഉൾപ്പെടുന്നു.

50 മെഗാപിക്‌സൽ അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറയും ത്രീ-ഇൻ-വൺ ലൈറ്റ് സെൻസറും ഇതിലുണ്ട്. മുൻവശത്ത്, ഇതിന് 50 മെഗാപിക്‌സൽ സെൽഫി ക്യാമറയുണ്ട്. 60fps-ൽ 4K റെസല്യൂഷൻ വീഡിയോകൾ വരെ റെക്കോർഡുചെയ്യാൻ ഫോണിന് കഴിയും. AI വീഡിയോ എൻഹാൻസ്‌മെൻ്റ്, AI ആക്ഷൻ ഷോട്ട്, AI ഫോട്ടോ എൻഹാൻസ്‌മെൻ്റ് ടൂളുകളും ഫോണിൽ ലഭ്യമാണ്.

ഫീച്ചറുകൾവിശദാംശങ്ങൾ
ഡിസ്പ്ലേ120Hz | 6.67 ഇഞ്ച് pOLED സൂപ്പർ എച്ച്‌ഡി
പ്രോസസ്സർസ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 Gen 4
പിൻ ക്യാമറ50MP + 50MP + 3-in-1 ലൈറ്റ് സെൻസർ
ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ50MP
ബാറ്ററി4,800mAh (സിലിക്കൺ-കാർബൺ)
ചാർജിങ് ശേഷി68W (വയേർഡ്)
15W (വയർലെസ്)
ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം (OS)ആൻഡ്രോയിഡ് 16
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള HelloUI
IP റേറ്റിങ്IP68 + IP69

f/1.8 അപ്പേർച്ചറും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (OIS) പിന്തുണയുമുള്ള 50MP പ്രധാന ക്യാമറ, f/2.0 അപ്പേർച്ചറുള്ള 50MP അൾട്രാവൈഡ് ലെൻസ്, 3-ഇൻ-1 ലൈറ്റ് സെൻസർ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഇതിലുള്ളത്. 50MP ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറയാണ് ഇതിലുള്ളത്. പൊടി, ജല പ്രതിരോധം എന്നിവയ്ക്കായി IP69 + IP68 റേറ്റിങും പോറലുകളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണത്തിനായി MIL-STD 810H സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഇതിനുണ്ട്. 68W ഫാസ്റ്റ് വയർഡ്, 15W വയർലെസ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള ഒരു ദശലക്ഷം കാർബൺ 4,800mAh ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഉപകരണത്തിലുള്ളത്. ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള HelloUI പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു.

മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത

മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70ൻ്റെ 8 ജിബി റാമും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയൻ്റിന് ഇന്ത്യയിൽ 29,999 രൂപ വിലയാണ്. എന്നാൽ പ്രത്യേക ബാങ്ക് കാർഡുകൾക്ക് 1,000 രൂപ ബാങ്ക് കിഴിവ് ടെക് കമ്പനി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട്, മോട്ടറോള ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ, മറ്റ് ഓഫ്‌ലൈൻ റീട്ടെയിലുകൾ എന്നിവ വഴിയാണ് ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ വിൽപനയ്‌ക്കെത്തുക.

