ETV Bharat / automobile-and-gadgets
50MP സോണി സെൻസറും സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ പ്രൊസസറിന്റെ കരുത്തും ഒത്തുചേരുന്നു: മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 ഫ്യൂഷൻ വിപണിയിൽ
സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ പ്രൊസസറിന്റെ കരുത്തിൽ മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 ഫ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. വലിയ ബാറ്ററി, കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേ, സ്ലിം ഡിസൈൻ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ ഇതിലുണ്ട്.
Published : March 6, 2026 at 12:35 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: 5000mAh ബാറ്ററി, 50 മെഗാപിക്സൽ ട്രിപ്പിൾ പിൻ ക്യാമറകൾ എന്നിങ്ങനെ ആകർഷകമായ സവിശേഷതയോടെ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്തിയത്. പിന്നാലെ മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 ഫ്യൂഷനും കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ബാറ്ററി, കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേ, സ്ലിം ഡിസൈൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകതകളോടെയാണ് മോട്ടറോളയുടെ എഡ്ജ് സീരിസിൽ പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്.
മോട്ടറോളയുടെ എഡ്ജ് 60 ഫ്യൂഷന്റെ പിൻഗാമിയായി എത്തുന്ന ഫോണിന് ശ്രദ്ധേയമായ അപ്ഗ്രേഡുകളും വില വർദ്ധനവും കാണാം. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ 50MP സോണി LYT-710 സെൻസർ ഉള്ള സ്മാർട്ട്ഫോണാണ് ഇതെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ക്യാമറയിൽ f/1.8 അപ്പർച്ചറും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനും (OIS) ഉണ്ട്. വേഗത്തിൽ ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുമ്പോൾ ചിത്രങ്ങൾ മങ്ങുന്നത് കുറച്ച്, വ്യക്തത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് മെച്ചപ്പെടുത്തിയ മോട്ടോ എഐ ഫീച്ചറുകളുള്ള ക്യാമറ സിസ്റ്റവും ഇതിലുണ്ട്. ഇതിന്റെ വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 ഫ്യൂഷൻ: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 ഫ്യൂഷന്റെ 8 ജിബി + 128 ജിബി വേരിയന്റിന് 26,999 രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വില. അതേസമയം 8 ജിബി + 256 ജിബി, 12 ജിബി + 256 ജിബി വേരിയന്റുകൾക്ക് യഥാക്രമം 29,999 രൂപയും 32,999 രൂപയുമാണ് വില. എച്ച്ഡിഎഫ്സി, ആക്സിസ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന വാങ്ങലുകൾക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 2,000 രൂപ തൽക്ഷണ കിഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യതയുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ 2,000 രൂപ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസും ലഭിക്കും. ഈ ഓഫറുകൾക്ക് ശേഷം ഫോണിന്റെ പ്രാരംഭ വില 24,999 രൂപയായി കുറയും. പാന്റോൺ ബ്ലൂ സർഫ്, പാന്റോൺ കൺട്രി എയർ, പാന്റോൺ സിലൗറ്റ് എന്നീ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഈ ഫോൺ വാങ്ങാനാവും. മാർച്ച് 12 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട്, മോട്ടറോള ഇന്ത്യ വെബ്സൈറ്റ്, ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവ വഴി വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും.
|മോഡൽ
|വേരിയന്റ്
|വില
|കളർ ഓപ്ഷനുകൾ
|മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 ഫ്യൂഷൻ
|8GB + 128GB
|Rs 26,999
|പാന്റോൺ ബ്ലൂ സർഫ്,
പാന്റോൺ കൺട്രി എയർ,
പാന്റോൺ സിലൗറ്റ്
|8GB + 256GB
|Rs 29,999
|12GB +256GB
|Rs32,999
മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 ഫ്യൂഷൻ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 ഫ്യൂഷനിൽ 6.78 ഇഞ്ച് സൂപ്പർ HD 1.5K (1,272×2,772 പിക്സലുകൾ) എക്സ്ട്രീം AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഉള്ളത്. ഇത് 144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും, HDR10+ സപ്പോർട്ടും, 5200 nits പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും പിന്തുണയ്ക്കും. പാനൽ 10-ബിറ്റ് കളർ ഡെപ്ത്തും 100 ശതമാനം DCI-P3 കളർ ഗാമട്ടും കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i പ്രൊട്ടക്ഷനും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
12GB വരെ റാമും 256GB വരെ ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമായി ജോടിയാക്കിയ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s Gen 4 ചിപ്സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹലോ UI ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ മൂന്ന് OS അപ്ഗ്രേഡുകളും അഞ്ച് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഒപ്റ്റിക്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 ഫ്യൂഷനിൽ f/1.8 അപ്പേർച്ചറും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനുമുള്ള 50 എംപി Sony LYTIA 710 സെൻസർ നയിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം ഉണ്ട്. കൂടാതെ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 120-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഉള്ള 13 എംപി അൾട്രാ-വൈഡ് ഷൂട്ടറും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേക 3-ഇൻ-1 ലൈറ്റ് സെൻസറും ഉണ്ട്. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളിനുമായി 32 എംപി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ഇതിലുണ്ട്. 30fps-ൽ 4K വീഡിയോ റെക്കോർഡിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 ഫ്യൂഷൻ 30fps-ൽ 4K വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് പിന്തുണയ്ക്കും.
മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 ഫ്യൂഷനിൽ പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, ആക്സിലറോമീറ്റർ, ഗൈറോസ്കോപ്പ്, SAR സെൻസർ, മാഗ്നെറ്റോമീറ്റർ, സെൻസർ ഹബ് തുടങ്ങിയ സെൻസറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. സുരക്ഷയ്ക്കായി, ഇൻ-ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസറും ഫേസ് അൺലോക്ക് പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് പിന്തുണയുള്ള ഡ്യുവൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറുകളും ഹാൻഡ്സെറ്റിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
68W ടർബോപവർ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് മോട്ടറോളയുടെ പുതിയ ഫോണിൽ ഉള്ളത്. ഡ്യുവൽ നാനോ സിം സ്ലോട്ടുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഈ ഫോൺ 5G, 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, ഗലീലിയോ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പൊടി, ജല പ്രതിരോധത്തിനായി IP68, IP69 റേറ്റിങുകൾ ഈ ഫോണിനുണ്ട്, കൂടാതെ MIL-STD-810H ഡ്യൂറബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഈ ഫോണിനുണ്ട്. 162.76 x 75.60 x 7.99mm അളവുകളും 193 ഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്.
Also Read:
- മിഡ്-റേഞ്ച് സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിഭാഗത്തിൽ രാജാവ്! ആകർഷക ഡിസൈനിൽ നത്തിങ് ഫോൺ 4എ സീരിസ്; വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
- 10,001mAh വമ്പൻ ബാറ്ററി, 4 ദിവസം വരെ ചാര്ജ് നില്ക്കും, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ഫോണ് നർസോ പവർ 5G വിപണിയില്
- ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ ലാപ്ടോപ്പ് എത്തി; കമ്പനി നല്കുന്നതില് ഏറ്റവും വില കുറവില് മാക്ബുക്ക് നിയോ
- ലോഞ്ചിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം: മാർച്ചിൽ പുറത്തിറക്കുന്നത് നിരവധി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ; വിശദമായി