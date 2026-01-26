ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ആൻഡ്രോയിഡ് 16, മൂന്ന് പ്രധാന ഒഎസ് അപ്‌ഡേറ്റുകൾ: മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 ഫ്യൂഷൻ ലോഞ്ചിനൊരുങ്ങുന്നു; ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ

സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s ജെൻ 3 ചിപ്‌സെറ്റ്, 7,000mAh ബാറ്ററി, 50MP സോണി ലിറ്റിയ സെൻസർ എന്നിവ മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 ഫ്യൂഷനിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. 2026 ഏപ്രിലിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാമെന്നും സൂചന.

Motorola Edge 60 Fusion as representational (Photo credit– Motorola)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 26, 2026 at 5:40 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: 5000mAh ബാറ്ററി, 50 മെഗാപിക്‌സൽ ട്രിപ്പിൾ പിൻ ക്യാമറകൾ എന്നിങ്ങനെ ആകർഷകമായ സവിശേഷതയോടെ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്തിയത്. പിന്നാലെ മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 ഫ്യൂഷനായി കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോട്ടുകൾ. ഇതിന്‍റെ ലോഞ്ച് ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മിക്ക റിപ്പോർട്ടുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

മാത്രമല്ല, അടുത്തിടെ ഗീക്ക്ബെഞ്ച് ലിസ്റ്റിങിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതിന്‍റെ പ്രകടന ശേഷികൾ ലിസ്റ്റിങ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 ഫ്യൂഷനിൽ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ ചിപ്‌സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും, ഏറ്റവും പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് പതിപ്പ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമെന്നും ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 60 ഫ്യൂഷന്‍റെ പിൻഗാമിയായിരിക്കാം വരാനിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 ഫ്യൂഷന്‍റെ കൃത്യമായ ലോഞ്ച് തീയതിയോ, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളോ കമ്പനി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. അതേസമയം വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി വിവരങ്ങൾ ടിപ്‌സ്റ്ററുകൾ പങ്കിട്ടിരുന്നു. ചോർന്ന വിവരങ്ങളനുസരിച്ച്, ഇതിൽ സാധ്യമായ സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ പരിശോധിക്കാം.

മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 ഫ്യൂഷൻ: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ടിപ്സ്റ്റർ ഇവാൻ ബ്ലാസിന്‍റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 ഫ്യൂഷൻ "അവഞ്ചർ" എന്ന ഇന്‍റേണൽ കോഡ്‌നാമം വഹിക്കുന്നു. ഇതിന് ക്വാൽകോമിന്‍റെ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s ജെൻ 3 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, HDR10+ പിന്തുണ, 5,200 നിറ്റ്‌സ് വരെ ക്ലെയിം ചെയ്ത പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ് എന്നിവയുള്ള ക്വാഡ്-കർവ്ഡ് 6.78 ഇഞ്ച് OLED പാനൽ ഈ ഹാൻഡ്‌സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i സംരക്ഷണം ലഭിക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും മൂന്ന് പ്രധാന OS അപ്‌ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ക്യാമറകളുടെ കാര്യത്തിൽ, വരാനിരിക്കുന്ന മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 ഫ്യൂഷനിൽ പ്രൈമറി റിയർ ക്യാമറയായി 50MP സോണി ലിറ്റിയ സെൻസറും, 32MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ലഭിക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ അപ്‌ഗ്രേഡുകളിലൊന്ന് ബാറ്ററിയായിരിക്കാം. ഇതിന് 68W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററി ലഭിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. മുൻ മോഡലായ എഡ്‌ജ് 60 ഫ്യൂഷനിൽ 5,200 mAh പായ്ക്കാണ് ഉള്ളത്. റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ, മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 ഫ്യൂഷന് ലഭിക്കുന്ന വലിയൊരു അപ്‌ഗ്രേഡായിരിക്കും അതിന്‍റെ 7,000mAh ബാറ്ററി.

മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 ഫ്യൂഷൻ 8 ജിബി, 12 ജിബി റാം ഓപ്ഷനുകളിൽ പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രണ്ടും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുമായി ആണ് ജോടിയാക്കുക. നൈലോൺ, ലിനൻ ഫിനിഷുകൾ കൊണ്ട് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു ടെക്‌സ്‌ചേർഡ് റിയർ പാനലാണ് ഡിസൈൻ വിശദാംശങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് ഇതിന് IP68, IP69 റേറ്റിങുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.

എപ്പോൾ പുറത്തിറക്കും? പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിലയെത്ര?
ഇതുവരെ പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ, മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 ഫ്യൂഷൻ 2026 ഏപ്രിലിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം. ഇതിന്‍റെ വില ഏകദേശം 25,000 രൂപയായിരിക്കാം. എങ്കിലും ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും കമ്പനി സ്ഥിരീകരിക്കാത്തതിനാൽ യഥാർത്ഥ ലോഞ്ച് സമയവും, വിലയും, സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകളും അറിയണമെങ്കിൽ കമ്പനി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണം.

