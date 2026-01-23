ETV Bharat / automobile-and-gadgets
നൂതന ഹെൽത്ത് ട്രാക്കിങ് സവിശേഷതകളോടെ മോട്ടോറോളയുടെ പുതിയ സ്മാർട്ട്വാച്ച് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ: 'മോട്ടോ വാച്ചി'ന്റെ വിലയും സവിശേഷതകളും
ഹൃദയമിടിപ്പ് നിരീക്ഷണം, റിക്കവറി മോണിറ്ററിങ്, ഹൈഡ്രേഷൻ റിമൈൻഡറുകൾ, രക്ത-ഓക്സിജൻ ലെവൽ നിരീക്ഷണം, സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ടർ, കലോറി കൗണ്ടർ തുടങ്ങിയ നിരവധി ഹെൽത്ത്, ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കിങ് സവിശേഷതകൾ ഇതിൽ ഉണ്ട്.
ഹൈദരാബാദ്: മോട്ടോറോള തങ്ങളുടെ പ്രീമിയം സ്മാർട്ട്ഫോൺ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ എന്ന പേരിൽ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊപ്പം കമ്പനി ഒരു സ്മാർട്ട്വാച്ച് കൂടെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പുറത്തിറക്കിയ (ജനുവരി 23) മോട്ടറോളയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട്വാച്ചായ 'മോട്ടോ വാച്ച്' ജനുവരി ആദ്യം നടന്ന 2026 കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഷോയിൽ (സിഇഎസ്) അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.
കമ്പനിയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴി പുതിയ സ്മാർട്ട്വാച്ച് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. ഫിന്നിഷ് സ്പോർട്സ്, ഫിറ്റ്നസ് ടെക് കമ്പനിയായ പോളറുമായി സഹകരിച്ച് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇത്. രക്ത-ഓക്സിജൻ നിരീക്ഷണം, ഹൃദയമിടിപ്പ് ട്രാക്കിങ്, "അഡ്വാൻസ്ഡ്" സ്ലീപ്പ്, റിക്കവറി മോണിറ്ററിങ് തുടങ്ങിയ വിവിധ ആരോഗ്യ, ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കിങ് പ്രവർത്തനങ്ങളോടെയാണ് മോട്ടോ വാച്ച് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. 1.4 ഇഞ്ച് OLED ഡിസ്പ്ലേ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു റൗണ്ട് ഡയൽ ഇതിൽ കാണാം. വിലയും മറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും പരിശോധിക്കാം.
മോട്ടോ വാച്ച്: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
മോട്ടോ വാച്ചിന്റെ സിലിക്കൺ സ്ട്രാപ്പ് വേരിയന്റിന് 5,999 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം, മെറ്റൽ, ലെതർ സ്ട്രാപ്പ് ഓപ്ഷനുകൾ 6,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. സിലിക്കൺ സ്ട്രാപ്പ് മോഡൽ പാന്റോൺ ഹെർബൽ ഗാർഡൻ, പാന്റോൺ വോൾക്കനിക് ആഷ്, പാന്റോൺ പാരച്യൂട്ട് പർപ്പിൾ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. അതേസമയം ലെതർ സ്ട്രാപ്പ് വേരിയന്റ് പാന്റോൺ മോച്ച മൗസ് ഷേഡിലും ലഭ്യമാണ്. അതേസമയം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ബാൻഡ് മോഡൽ മാറ്റ് ബ്ലാക്ക്, മാറ്റ് സിൽവർ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ വാങ്ങാം. ജനുവരി 30ന് മോട്ടോറോള ഇന്ത്യ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഇത് രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും.
മോട്ടോ വാച്ച്: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ, ഫീച്ചറുകൾ
മോട്ടോ വാച്ചിൽ ഒരു റൗണ്ട് ഡയൽ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കോർണിംഗ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 3 സംരക്ഷണമുള്ള 1.4 ഇഞ്ച് OLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 4GB eMMC സ്റ്റോറേജുമായി വരുന്ന സ്മാർട്ട്വാച്ച് ഡ്യുവൽ-ഫ്രീക്വൻസി GPS, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.3 കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഹൃദയമിടിപ്പ് നിരീക്ഷണം, റിക്കവറി മോണിറ്ററിങ്, ഹൈഡ്രേഷൻ റിമൈൻഡറുകൾ, രക്ത-ഓക്സിജൻ ലെവൽ നിരീക്ഷണം, സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ടർ, കലോറി കൗണ്ടർ എന്നിവയാണ് ഇതിലെ ആരോഗ്യ, ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കിങ് സവിശേഷതകൾ. ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സ്ലീപ്പ് സ്കോറും നൽകും. നൂതന ആരോഗ്യ ട്രാക്കിങ് സവിശേഷതകളുള്ള മികച്ച സ്മാർട്ട്വാച്ച് ആയിരിക്കും ഇത്.
ആൻഡ്രോയിഡ് 12 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലോ ഉള്ള പതിപ്പുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുമായി മോട്ടോ വാച്ച് ജോഡിയാക്കാം. ഇതിന് ആക്സിലറോമീറ്റർ, ഗൈറോസ്കോപ്പ്, പിപിജി സെൻസർ, എസ്പിഒ2 സെൻസർ, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, ഇ-കോമ്പസ് എന്നിവയുണ്ട്. ഒറ്റത്തവണ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്താൽ ഇത് 13 ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകും. അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ ഒരു ദിവസം പവർ നൽകുമെന്നും മോട്ടറോള അവകാശപ്പെടുന്നു. AOD ഓണാക്കിയാൽ ഏഴ് ദിവസം വരെ പ്ലേ ടൈമും ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.
മോട്ടോ വാച്ചിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് 5.3 വഴി ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിങ്, ഓഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അലേർട്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും. കൂടാതെ മോട്ടോ എഐ പിന്തുണയുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കൊപ്പം ക്യാച്ച് മി അപ്പ് ഫീച്ചറിനുള്ള പിന്തുണയും ലഭിക്കും. ഡ്യുവൽ-ഫ്രീക്വൻസി ജിപിഎസിനെയും ഈ വാച്ച് പിന്തുണയ്ക്കും. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ IP68 റേറ്റിങാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ 1 എടിഎം വരെ ജല പ്രതിരോധശേഷിയും ലഭിക്കും. ഇതിന് 35 ഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്.
