അനവധി ഹെൽത്ത് ഫീച്ചറുകൾ, ഡ്യുവൽ-ഫ്രീക്വൻസി ജിപിഎസ് പിന്തുണ: പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ച് പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി മോട്ടോറോള

2026 ജനുവരി 23നാണ് മോട്ടോ വാച്ച് പുറത്തിറക്കുക. സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട്, സ്ട്രെസ് ഡിറ്റക്ഷൻ, സ്ലീപ്പ് മോണിറ്ററിങ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഹെൽത്ത്, ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കിങ് സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.

Moto Watch to be launched in India on January 23rd (Image credit: Motorola)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 20, 2026 at 8:21 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: നിരവധി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളുമായി ഇടയ്‌ക്കിടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്താറുണ്ടെങ്കിലും, ഇത്തവണ കാര്യമൊന്ന് മാറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മോട്ടറോള. പുതിയൊരു സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ച് ആണ് കമ്പനി ഇത്തവണ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇതിന്‍റെ ലോഞ്ച് തീയതിയും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 2026 ജനുവരി 23നാണ് മോട്ടറോളയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ചായ 'മോട്ടോ വാച്ച്' പുറത്തിറക്കുക.

ലെനോവോയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബ്രാൻഡ് ജനുവരി ആദ്യം നടന്ന 2026 കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ഷോയിൽ (സിഇഎസ്) അവതരിപ്പിച്ച സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്നത്. 47 എംഎം അലുമിനിയം ഫ്രെയിമും ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 3 സംരക്ഷണവും ഇതിനുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 13 ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫും ലഭിക്കും.

Moto Watch (Image credit: Motorola)

മോട്ടോ വാച്ച്: ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് തീയതി, ലഭ്യത
ജനുവരി 23ന് ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കാണ് മോട്ടോ വാച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുക. CES 2026ൽ കമ്പനി പ്രദർശിപ്പിച്ച പുതിയ മോട്ടറോള സിഗ്നേച്ചറിനൊപ്പം ഇതിന്‍റെ ലോഞ്ചും നടക്കും. വരാനിരിക്കുന്ന സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ച് മാറ്റ് ബ്ലാക്ക്, മാറ്റ് സിൽവർ എന്നീ രണ്ട് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിലാണ് വിൽക്കുകയെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സിലിക്കണോ, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രാപ്പ് ഓപ്ഷനിലോ ഇത് വാങ്ങാം. ലോഞ്ചിന് ശേഷം ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയോ, മോട്ടോറോള ഇന്ത്യ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയോ ആയിരിക്കും മോട്ടോ വാച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുക.

Moto Watch (Image credit: Motorola)

മോട്ടോ വാച്ച്: ഡിസൈൻ
ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 3 സംരക്ഷണമുള്ള 1.4 ഇഞ്ച് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള OLED സ്‌ക്രീനാണ് മോട്ടോ വാച്ചിനുള്ളത്. ഗ്ലാസിന്‍റെ പുറം അറ്റത്ത് കൊത്തിയെടുത്തതോ പ്രിന്‍റ് ചെയ്‌തതോ ആയി തോന്നിക്കുന്ന മങ്ങിയ ചെറിയ മാർക്കിങുകളോ ക്രോണോഗ്രാഫ് ഡിസൈനോ കാണാം. ഇതിന് അലുമിനിയം ഫ്രെയിമാണുള്ളത്. 47 x 47 x 12mm അളവിലാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

Moto Watch (Image credit: Motorola)

മോട്ടോ വാച്ച്: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
പുതിയ മോട്ടോ വാച്ചിൽ സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട്, സ്ട്രെസ് ഡിറ്റക്ഷൻ, സ്ലീപ്പ് മോണിറ്ററിങ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഹെൽത്ത്, ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കിങ് സവിശേഷതകൾ ഉള്ളതായി കമ്പനി പറയുന്നു. ഫിന്നിഷ് സ്പോർട്‌സ്, ഫിറ്റ്നസ് ടെക് കമ്പനിയായ പോളറുമായി സഹകരിച്ച മോട്ടോറോളയുടെ ആദ്യത്തെ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ചാണ് ഇതെന്നാണ് സൂചന. വർക്ക്ഔട്ട് ലോഗിങ്, ഹൃദയമിടിപ്പ്, രക്തത്തിലെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ മോണിറ്ററിങ് തുടങ്ങിയ നൂതന ആരോഗ്യ ട്രാക്കിങ് സവിശേഷതകൾക്ക് ഇത് മികച്ച ഓപ്‌ഷനാണ്.

മോട്ടോ വാച്ചിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് 5.3 വഴി ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിങ്, ഓഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അലേർട്ടുകൾ എന്നിവയ്‌ക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും. കൂടാതെ മോട്ടോ എഐ പിന്തുണയുള്ള സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്കൊപ്പം ക്യാച്ച് മി അപ്പ് ഫീച്ചറിനുള്ള പിന്തുണയും ലഭിക്കും. ഡ്യുവൽ-ഫ്രീക്വൻസി ജിപിഎസിനെയും ഈ വാച്ച് പിന്തുണയ്‌ക്കും. എപ്പോഴും ഓൺ ഡിസ്‌പ്ലേ (AOD) ഓഫാക്കിയാൽ 13 ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫും, AOD ഓണാക്കിയാൽ ഏഴ് ദിവസം വരെ പ്ലേ ടൈമും ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

