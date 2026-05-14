ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പിന് പിന്നാലെ മിഡ്‌റേഞ്ചും: അടുത്ത ലോഞ്ചിനൊരുങ്ങി മോട്ടോറോള; വരാനിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ

മെയ്‌ മാസത്തിലെ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ലോഞ്ച് ആണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. മോട്ടോ ജി37 പവർ, മോട്ടോ ജി37 എന്നീ ഫോണുകളാണ് പുറത്തിറക്കുക.

MOTO G37 POWER EXPECTED PRICE MOTO G37 POWER EXPECTED FEATURES മോട്ടോ ജി37 പവർ MOTO G37 SPECIFICATIONS
Moto G37 Power, Moto G37 India Launch Date Confirmed (Image credit: X/@Motorola India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 14, 2026 at 9:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ മോട്ടോറോള ഇന്നലെയാണ് (മെയ് 13) ഫോൾഡബിൾ ഫോണായ മോട്ടോറോള റേസർ ഫോൾഡ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഈ മാസം തന്നെ മിഡ്‌-റേഞ്ച് വിഭാഗത്തിൽ മറ്റ് രണ്ട് ഫോൺ കൂടെ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് മോട്ടോറോള. മോട്ടോ ജി37 പവർ, മോട്ടോ ജി37 എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഫോണുകളാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത്.

ഇത് മെയ്‌ 19ന് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയാണ് ലെനോവോയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്‌മാട്ട്‌ഫോൺ കമ്പനിയായ മോട്ടോറോള മോട്ടോ ജി-സീരീസിന്‍റെ ലോഞ്ച് തീയതി ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിൽ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6400 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മോട്ടോ ജി37 പവറിന് 7,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയുണ്ടാകും. രണ്ട് മോഡലുകളും ഏപ്രിലിൽ യൂറോപ്യൻ വിപണികളിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്‌തവയാണ്.

മോട്ടോ ജി37 പവർ, മോട്ടോ ജി37: ലോഞ്ച് തീയതി
2026 മെയ് 19ന് ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കാണ് മോട്ടോ ജി37 പവർ, മോട്ടോ ജി37 എന്നിവ പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയും മറ്റ് പ്രമുഖ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ വഴിയും ഇവ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വെബ്‌സൈറ്റ് ഈ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളുടെ വരവിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ അവയുടെ സവിശേഷതകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, രാജ്യത്തെ മോട്ടോ ജി37 സീരിസിന്‍റെ വില ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഇത് ലോഞ്ചിന് ശേഷം മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്തൂ.

മോട്ടോ ജി37 പവർ, മോട്ടോ ജി37: ലോഞ്ച് വിശദാംശങ്ങൾ

മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 പ്രോസസറിന്‍റെ കരുത്തിലാണ് മോട്ടോ G37 പവറും മോട്ടോ G37 ഉം മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. എന്നാൽ ഇവയുടെ ഇന്ത്യൻ വേരിയന്‍റുകൾ കൂടുതൽ നൂതനമായ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6400 പ്രോസസറിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഫോണുകളുടെ ലോഞ്ചിനായി തുറന്ന മൈക്രോസൈറ്റ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ആഗോള വേരിയന്‍റിനെപ്പോലെ, മോട്ടോ G37 പവറിന്‍റെ ഇന്ത്യൻ വേരിയന്‍റിലും 30W വയർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒറ്റ ചാർജിൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ ബാറ്ററി നിലനിൽക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം, മോട്ടോ G37 ൽ 5,200mAh ബാറ്ററി ആണ് ഉള്ളതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മോട്ടോ G37 പവറും മോട്ടോ G37 ഉം ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഉം 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.67 ഇഞ്ച് HD+ LCD പാനലിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേകൾക്ക് കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i സംരക്ഷണവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്വാഡ്-പിക്സൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള 50 എംപി പ്രൈമറി റിയർ ക്യാമറ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഫോണുകൾക്ക് MIL-STD-810H സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഡോൾബി അറ്റ്‌മോസും ഹൈ-റെസ് ഓഡിയോയും ഉള്ള സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും.

മോട്ടോ ജി37 പവർ, മോട്ടോ ജി37: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില
മോട്ടോ G37 പവറിന്‍റെ 4GB RAM + 256GB സ്റ്റോറേജ് മോഡൽ EUR 279 (ഏകദേശം 31,000 രൂപ) വിലയിലാണ് യൂറോപ്പിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. അതേസമയം മോട്ടോ G37ന്‍റെ 4GB RAM + 128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് EUR 249 (ഏകദേശം 27,000 രൂപ) വിലയുണ്ട്. രണ്ട് ഫോണുകൾക്കും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ സമാനമായ വില പ്രതീക്ഷിക്കാം. എങ്കിലും വിലയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

Also Read:

  1. ചൈനയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിലേക്കും, iQOO Z11 വരുന്നു: ലോഞ്ച് മാർച്ച് പകുതിയോടെ; ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ
  2. ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് പെർഫോമൻസും അൾട്രാ സ്ലിം ഡിസൈനും: മോട്ടറോളയുടെ ബുക്ക്-സ്റ്റൈൽ ഫോൾഡബിൾ ഫോണെത്തി, പ്രത്യേകതകൾ
  3. ഓപ്പോയുടെ പ്രീമിയം ഫോൺ വരുന്നു, ലോഞ്ച് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു; 'ഫൈൻഡ് X9 അൾട്ര'യിൽ എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം?

TAGGED:

MOTO G37 POWER EXPECTED PRICE
MOTO G37 POWER EXPECTED FEATURES
മോട്ടോ ജി37 പവർ
MOTO G37 SPECIFICATIONS
MOTO G37 POWER INDIA LAUNCH DATE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.