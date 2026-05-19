എൻട്രി ലെവൽ 5ജി ഫോണുകൾ തിരയുന്നവർക്കായി മോട്ടോറോളയുടെ രണ്ട് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ: വിലയും ഓഫറുകളും

മോട്ടോ ജി37 പവർ, മോട്ടോ ജി37 എന്നീ ഫോണുകളാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ലോഞ്ച് ഓഫറിന്‍റെ ഭാഗമായി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലൂടെ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 5000 രൂപ ഡിസ്‌ക്കൗണ്ട് ലഭിക്കും.

Moto G37 and G37 Power launched in India. (Image Credit: X/@motorolaindia)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 19, 2026 at 4:38 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ മോട്ടോറോള അടുത്തിടെയാണ് (മെയ് 13) ഫോൾഡബിൾ ഫോണായ മോട്ടോറോള റേസർ ഫോൾഡ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. പിന്നാലെ മിഡ്‌-റേഞ്ച് വിഭാഗത്തിൽ മറ്റ് രണ്ട് ഫോണുകൾ കൂടെ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. മോട്ടോ ജി37 പവർ, മോട്ടോ ജി37 എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഫോണുകളാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്‌തത്.

എൻട്രി ലെവൽ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ വാങ്ങുന്നവരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണ് ജി-സീരിസ് ലൈനപ്പിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫോണുകൾ. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6400 ചിപ്‌സെറ്റാണ് രണ്ട് ഫോണുകൾക്കും കരുത്തേകുന്നത്. ബേസിക് മോഡലിൽ 5,200mAh ബാറ്ററി പവർ മോഡലിൽ 7,000mAh ബാറ്ററിയുമാണ് കമ്പനി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

രണ്ട് ഫോണുകളും ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും വിലയും മറ്റ് സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

മോട്ടോ ജി37, മോട്ടോ ജി37 പവർ: വില, ലഭ്യത
ഇന്ത്യയിൽ മോട്ടോ G37ൻ്റെ 4 ജിബി റാമും 64 ജിബി ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഏക വേരിയൻ്റിന് 13,999 രൂപയാണ് വില. പാൻ്റോൺ കാപ്രി, പാൻ്റോൺ ഇംപെനെട്രബിൾ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കളർ ഓപ്‌ഷനിൽ ബേസിക് വേരിയന്‍റ് ലഭ്യമാവും. അതേസമയം മോട്ടോ ജി 37 പവറിൻ്റെ 4GB + 128GB വേരിയൻ്റിന് 15,999 രൂപയും, 8GB + 128GB വേരിയൻ്റിന് 18,999 രൂപയും ആണ് വില. പാൻ്റോൺ കാപ്രി, പാൻ്റോൺ ഇംപെനെട്രബിൾ എന്നിവയ്‌ക്ക് പുറമെ, പാൻ്റോൺ നോട്ടിക്കൽ ബ്ലൂ കളർ ഓപ്ഷനിലും ഇത് ലഭ്യമാവും.

ലോഞ്ച് ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായി, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മോട്ടോ ജി 37, മോട്ടോ ജി 37 പവർ എന്നിവ ഇൻസ്റ്റന്‍റ് ഡിസ്‌ക്കൗണ്ടിൽ വാങ്ങാം. IDFC, ICICI, SBI ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴി വാങ്ങുന്നവർക്ക് 5000 രൂപ ഡിസ്‌ക്കൗണ്ട് ലഭിക്കും. IDFC ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് EMI ഇടപാടുകളിലൂടെ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 5,500 രൂപയുടെ ഡിസ്‌ക്കൗണ്ടും ലഭിക്കും. രണ്ട് ഫോണുകളും മെയ് 25 മുതൽ ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട്, മോട്ടറോള ഇന്ത്യ വെബ്‌സൈറ്റ്, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവ വഴി വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാകും.

മോഡൽവേരിയന്‍റ്വില
മോട്ടോ ജി374GB + 64GBRs 13,999
മോട്ടോ ജി37 പവർ4GB + 128GBRs 15,999
8GB + 128GBRs 18,999

മോട്ടോ ജി37, മോട്ടോ ജി37 പവർ: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
മോട്ടോ ജി37, മോട്ടോ ജി37 പവർ എന്നിവ ഡ്യുവൽ-സിം (നാനോ + നാനോ) പിന്തുണയുള്ള ഫോണുകളാണ്. ഇവ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 8-ബിറ്റ് 6.6-ഇഞ്ച് HD+ (720 x 1,604) LCD സ്‌ക്രീൻ ആണ് ഇവയിലുള്ളത്. 120Hz പുതുക്കൽ നിരക്ക്, 264ppi പിക്‌സൽ ഡെൻസിറ്റി, ടച്ച് 50 മുതൽ 120 വരെ ആംപ്ലിങ്ങ് ഡെൻസിറ്റി, പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നെസ് (HBM), കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i സംരക്ഷണം എന്നിവയാണ് മറ്റ് ഡിസ്‌പ്ലേ സവിശേഷതകൾ.

മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6400 SoC ആണ് രണ്ട് ഫോണുകളിലും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. G37 മോഡലിന് 4GB LPDDR4x റാമും 64GB UFS 2.2 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമുണ്ട്. അതേസമയം G37 പവറിന് 8GB വരെ LPDDR4x റാമും 128GB UFS 2.2 സ്റ്റോറേജുമുണ്ട്. രണ്ട് ഫോണുകളും റാം ബൂസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് 12 ജിബി വരെ റാം വിപുലീകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഒപ്പം മൈക്രോ എസ്ഡി കാർഡ് വഴി 1 ടിബി വരെ വികസിപ്പിക്കാവുന്ന സ്റ്റോറേജും ലഭിക്കും.

ഡ്യൂവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റുകളാണ് രണ്ട് ഫോണുകളിലുമുള്ളത്. എഫ്/1.8 അപ്പേർച്ചറും പിഡിഎഎഫും ഉള്ള 50 എംപിയുടെ പ്രൈമറി ക്യാമറ ഉണ്ട്. ആംബിയൻ്റ് ലൈറ്റ് സെൻസറും ഫ്ലിക്കർ ഡിറ്റക്ടറും അടങ്ങുന്ന 2-ഇൻ-1 ലൈറ്റ് സെൻസറാണ് സെക്കൻഡറി ക്യാമറ. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 8 എംപി സെൽഫി ക്യാമറയുമുണ്ട്.

5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, 3.5mm ഹെഡ്‌ഫോൺ ജാക്ക്, യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നിവയാണ് രണ്ട് ഫോണുകളും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ. മോട്ടോറോളയുടെ രണ്ട് ഫോണുകൾക്കും MIL-STD-810H സർട്ടിഫിക്കേഷനോടൊപ്പം IP64 ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പ്ലാഷ് റെസിസ്റ്റൻസ് റേറ്റിങും ലഭിക്കും. ബയോമെട്രിക് ഓതന്‍റിക്കേഷനായി സൈഡ് മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിൻ്റ് സെൻസറുണ്ട്.

മോട്ടറോള G37 20W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,200mAh ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഇതിലുണ്ടാകും. അതേസമയം G37 പവറിന് വേഗതയേറിയ 30W വയർഡ് ചാർജിംഗുള്ള 7,000mAh സെല്ലുണ്ട്. 6W-ൽ റിവേഴ്സ് വയർഡ് ചാർജിങും മോട്ടോറോളയുടെ രണ്ട് ഫോണുകളും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

