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50 മെഗാപിക്‌സലിന്‍റെ സോണി ക്യാമറ, കരുത്തുറ്റ ബാറ്ററി: 'മോട്ടോ ജി മാക്‌സ്' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ

6.72-ഇഞ്ച് ഫുൾ-എച്ച്‌ഡി+ എൽസിഡി സ്‌ക്രീൻ, സ്‌നാപ്‌ഡ്രാഗൺ 6s Gen 4 ചിപ്‌സെറ്റ്, 7000mAh ബാറ്ററി, Android 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം, 50 മെഗാപിക്‌സൽ ക്യാമറ എന്നിവയാണ് മോട്ടോ ജി മാക്‌സിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

MOTOROLA PHONE UNDER 30000 മോട്ടോ ജി മാക്‌സ് MOTO G MAX FEATURES MOTO G MAX CAMERA
Moto G Max Launched in India (Image credit: X/@Motorola India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2026 at 1:17 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ജി-സീരിസിലേക്ക് പുത്തൻ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുമായി മോട്ടോറോള. മോട്ടോ ജി മാക്‌സ് എന്ന പേരിലാണ് കമ്പനി പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.72-ഇഞ്ച് ഫുൾ-എച്ച്‌ഡി+ എൽസിഡി സ്‌ക്രീൻ ആണ് പുതിയ ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്. ക്വാൽകോമിന്‍റെ സ്‌നാപ്‌ഡ്രാഗൺ 6s Gen 4 ചിപ്‌സെറ്റാണ് മോട്ടോ ജി മാക്‌സിന് കരുത്തേകുന്നത്.

Android 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോണിൽ 30W വയർഡ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഉള്ളത്. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് കമ്പനി മോട്ടോറോള എഡ്‌ജ് 70 മാക്‌സ് അവതരിപ്പിച്ചത്. പിന്നാലെ കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ മാക്‌സ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണും പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ ഫോണിന്‍റെ ഇന്ത്യയിലെ വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

MOTOROLA PHONE UNDER 30000 മോട്ടോ ജി മാക്‌സ് MOTO G MAX FEATURES MOTO G MAX CAMERA
Moto G Max (Image credit: Motorola)

മോട്ടോ ജി മാക്‌സ്: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത

27,999 രൂപയാണ് മോട്ടോ ജി മാക്‌സിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ വില. 6 ജിബി റാമും 128 ജിബി ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഒരൊറ്റ വേരിയന്‍റിൽ മാത്രമേ ഫോൺ ലഭ്യമാവൂ. പാൻ്റോൺ അലാസ്കൻ ബ്ലൂ, പാൻ്റോൺ മലാഗ, പാൻ്റോൺ സ്റ്റാർഗേസർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് നിറങ്ങളിലാണ് പുതിയ ഫോൺ ലഭ്യമാവുക. ഇത് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴി രാജ്യത്ത് വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാവും.

ആക്‌സിസ്, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴി ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നവർക്ക് ലോഞ്ച് ഓഫറായി 1,000 തൽക്ഷണ കിഴിവോടെ ഫോൺ വാങ്ങാനാവും. 1000 രൂപ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോണസും ലഭിക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 20 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ പുതിയ ഫോൺ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും.

മോട്ടോ ജി മാക്‌സ്: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഡ്യുവൽ സിം (നാനോ + നാനോ) പിന്തുണയുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹലോ യുഐ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണാണ് മോട്ടോ ജി മാക്‌സ്. ഇതിന് രണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഒഎസ് അപ്‌ഗ്രേഡുകളും മൂന്ന് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും ലഭിക്കും. 6.72-ഇഞ്ച് (1,080 x 2,400 പിക്സലുകൾ) ഫുൾ-എച്ച്ഡി+ എൽസിഡി സ്ക്രീൻ, 120Hz പുതുക്കൽ നിരക്ക്, 120Hz ടച്ച് സാംപ്ലിംഗ് നിരക്ക്, 1,050 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് (HBM), 391ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

ഡിസ്‌പ്ലേയ്ക്ക് കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i സംരക്ഷണം ലഭിക്കും. 6GB LPDDR5x റാമും 128GB UFS 3.1 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമായി ജോഡിയാക്കിയ 4n സ്‌നാപ്‌ഡ്രാഗൺ 6s Gen 4 ചിപ്‌സെറ്റാണ് മോട്ടോ ജി മാക്‌സിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇതിന് മോട്ടറോളയുടെ റാം ബൂസ്റ്റ് സവിശേഷതയും ലഭിക്കുന്നു. ഇത് വെർച്വൽ റാം ഉപയോഗിച്ച് ഫോണിന്‍റെ സ്റ്റോറേജ് 24 ജിബി വരെ വികസിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

മോട്ടോ ജി മാക്‌സിൽ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമുണ്ട്. f/1.8 അപ്പേർച്ചറുള്ള 50 മെഗാപിക്‌സൽ സോണി എൽഐടിഐഎ 600 പ്രൈമറി റിയർ ക്യാമറയും, f/ 2.2 ഫീൽഡ് വ്യൂ ഉള്ള 8 മെഗാപിക്‌സൽ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസും 32 മെഗാപിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ഉണ്ട്.

ഡ്യുവൽ സിം 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.1, GPS, 3.5mm ഹെഡ്‌ഫോൺ ജാക്ക്, യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നിവയാണ് ഇതിലെ കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ. MIL-STD-810H ഡ്യൂറബിലിറ്റി സവിശേഷതയും ഇതിന് ലഭിക്കും. കൂടാതെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിന് IP64 റേറ്റിങും ലഭിക്കും.

കൂടാതെ ഇതിന് ഇതിന് സൈഡ് മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിൻ്റ് സ്കാനറും ഫെയ്‌സ് അൺലോക്കും ലഭിക്കും. 7,000mAh ബാറ്ററിയും 30W ടർബോപവർ ചാർജിംഗ് പിന്തുണയും മോട്ടോ ജി മാക്‌സിന് ലഭിക്കും. ഒറ്റ ചാർജിൽ 63 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകാൻ ഈ ബാറ്ററിക്ക് കഴിയും.

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