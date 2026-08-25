ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഓഡിയോ ഉത്പന്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഇനി സ്മാർട്ട്ഫോണും: ആദ്യ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി മിവി, ടീസർ പുറത്ത്
ഓഡിയോ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡായ മിവി സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിലേക്ക്. ആദ്യ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉടൻ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും. ആദ്യ ടീസർ പുറത്ത്.
Published : August 25, 2026 at 8:03 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഓഡിയോ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡായ മിവി സ്മാർട്ട്ഫോൺ വ്യവസായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. രാജ്യത്ത് പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യ സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ ടീസറും കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടു. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയാകും ഇത് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക.
ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ഒരു ലൈവ് മാർക്കറ്റിങ് പോസ്റ്റർ പ്രകാരം, ഈ ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ ടീസർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ പച്ച നിറത്തിൽ ലഭ്യമാവുമെന്നും വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കോണുകളുള്ള ഒരു പരന്ന പിൻ പാനൻ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ടീസർ കാണിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പേര്, സവിശേഷതകൾ, ലോഞ്ച് തീയതി, വിലനിർണ്ണയം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
മിവിയെ കുറിച്ച്
ട്രൂ വയർലെസ് സ്റ്റീരിയോ (TWS), ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറുകൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) പവർഡ് ഇയർബഡുകൾ, സൗണ്ട്ബാറുകൾ, സ്പീക്കറുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഓഡിയോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡാണ് മിവി. പോകോ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ മേധാവിയും CMF by Nothing മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ഹിമാൻഷു ടണ്ടൻ ആണ് മിവിയുടെ ചീഫ് ബിസിനസ് ഓഫീസർ.
സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡും
സ്മാർട്ട്വാച്ചുകൾക്കും ഓഡിയോ ഉപകരണങ്ങൾക്കും പേരുകേട്ട ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡായ ഫയർ-ബോൾട്ട് രണ്ട് പുത്തൻ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ബോൾട്ട് ഏസ് 5G, ബോൾട്ട് ഇവോ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കി കൊണ്ടാണ് കമ്പനി പുതിയ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. 120Hz HD+ LCD പാനലുകൾ, യൂണിസോക്ക് ചിപ്സെറ്റുകൾ, ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളുകൾ, 6000mAh ബാറ്ററി എന്നിവ ഈ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. പരസ്യരഹിതവും ബ്ലോട്ട്വെയർ രഹിതവുമായ അനുഭവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഫോണുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ഫയർ-ബോൾട്ട് ഏസ് 5G മൂന്ന് റാമിലും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലും ലഭ്യമാണ്. ഇതിന്റെ 4GB + 64GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 12,999 രൂപയും 6GB RAM + 128GB സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 13,999 രൂപയും 8GB RAM + 128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 14,999 രൂപയുമാണ് വില. ആർട്ടിക് വൈറ്റ്, ബർഗണ്ടി ബ്ലിസ്, ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രീൻ, ലാവെൻഡർ ബ്ലൂം, മിഡ്നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്, സ്കൈ ബ്ലൂ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആറ് നിറങ്ങളിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാകുന്നത്.
ഫയർ-ബോൾട്ട് ഇവോ രണ്ട് റാമുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും. 4 ജിബി + 64 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 9,999 രൂപയും 6 ജിബി + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 10,999 രൂപയുമാണ് വില. ആർട്ടിക് വൈറ്റ്, ബെറി റെഡ്, ലാവെൻഡർ ബ്ലൂം, മിഡ്നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്, സ്കൈ ബ്ലൂ എന്നിവയുൾപ്പെടെ അഞ്ച് നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്. രണ്ട് ഫോണുകളും 2026 സെപ്റ്റംബർ 1ന് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴി ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. ലോഞ്ച് ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായി, 1000 രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും.
ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡുകളുടെ കടന്നുവരവ്
ബജറ്റ് സെഗ്മെന്റിലാണ് ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡായ ഫയർ-ബോൾട്ട് പുതിയ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കിയത്. മെമ്മറി ക്ഷാമം മൂലം ഫോണുകളുടെ വില നിരന്തരം ഉയരുന്ന സമയത്ത് മിവി, ഫയർ-ബോൾട്ട് തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വ്യവസായത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ശുഭ സൂചനയായിരിക്കാം. പുതിയ ബ്രാൻഡുകളുടെ വരവ് വിപണിയെ കൂടുതൽ മത്സരാധിഷ്ഠമാക്കാനും കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ നൽകാനും സഹായിക്കും. കൂടാതെ ഫോണുകൾക്ക് വില വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ 15,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കാനായാൽ, അത് ബജറ്റ് ഫോണുകൾ തെരയുന്നവർക്ക് ഗുണകരമാകും.
Also Read:
- സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഫയർ-ബോൾട്ട്: 12,999 രൂപ പ്രാരംഭവിലയിൽ രണ്ട് പുത്തൻ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ
- ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകൾക്ക് കരുത്തേകും: റെക്കോർഡ് സ്കോറിൽ ഷവോമിയുടെ പുതിയ 'Xring O3' ചിപ്സെറ്റ്
- 145 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചിൽ ടിവിഎസ് ഐക്യൂബിന്റെ പ്രത്യേക പതിപ്പ്: വിലയും സവിശേഷതകളും
- പുതുക്കിയ എഞ്ചിനും ഡിസൈനും: ബോൾഡ് ലുക്കിൽ പൾസർ 125, പൾസർ 150 മോഡലുകൾ
- ലോഞ്ച് കാത്തിരിക്കെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ചോർന്നു: സാംസങിന്റെ 'ഗാലക്സി എസ്26 എഫ്ഇ' വരുന്നു