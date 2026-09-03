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ആദ്യ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി മിവി: ലോഞ്ച് സെപ്‌റ്റംബർ അവസാനം, തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

മിവി വൺ 5G പച്ച നിറത്തിൽ ലഭ്യമാവുമെന്നും വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കോണുകളുള്ള പരന്ന പിൻ പാനൻ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ടീസർ കാണിക്കുന്നു. ലോഞ്ച് സെപ്‌റ്റംബർ 24ന്.

മിവി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ മിവി വൺ MIVI ONE 5G MIVI FIRST SMARTPHONE
Mivi One 5G will be launched in India on September 24 (Image Credit: Flipkart)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 3, 2026 at 9:01 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഓഡിയോ ഉത്‌പ്പന്നങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡായ മിവി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വ്യവസായത്തിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനി തങ്ങളുടെ ആദ്യ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണായ മിവി വൺ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ ലോഞ്ച് തീയതി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ.

ഈ മാസം അവസാനത്തേക്കാണ് മിവി പുതിയ ഫോണിന്‍റെ ലോഞ്ച് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്വാൽകോം സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 5G മൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലായിരിക്കും മിവി വൺ പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഫോൺ നിർമ്മിക്കുക. ക്വാൽകോം, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ഗൂഗിൾ എന്നീ കമ്പനികളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാണ് പുതിയ ഫോൺ വികസിപ്പിച്ചത്.

ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഓഡിയോ ഉത്‌പ്പന്നങ്ങളുമായി ഒരു ദശാബ്‌ദത്തോളം ഉള്ള കമ്പനിയാണ് മിവി. സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വിപണിയിലേക്കുള്ള മിവിയുടെ നീക്കത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ലോഞ്ച് ആണ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ഫോൺ എന്ന് പുറത്തിറക്കുമെന്നും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും പരിശോധിക്കാം.

മിവി വൺ 5G: ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോൾ പുറത്തിറക്കും?

മിവി വൺ 5G ഇന്ത്യയിൽ സെപ്റ്റംബർ 24ന് പുറത്തിറക്കും. ഹൈദരാബാദിലാണ് ഈ ഫോൺ നിർമിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയം കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടുമായി കമ്പനി പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനാൽ ഈ ഇ-കൊമേഴ്‌ഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി വിൽപ്പനയ്‌ക്ക് എത്തിയേക്കാം. ഓൺലൈനായി മാത്രമായിരിക്കും ഫോൺ വിൽക്കുകയെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ ഇതിനായി ഒരു പ്രമോഷണൽ മൈക്രോസൈറ്റ് ലൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മിവി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ മിവി വൺ MIVI ONE 5G MIVI FIRST SMARTPHONE
The teaser poster shows that Mivi's smartphone will have a green colour option. (Image Credit: Flipkart)

ടീസറിൽ ദൃശ്യമാകുന്നതെന്ത്

ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഒരു ലൈവ് മാർക്കറ്റിങ് പോസ്റ്റർ പ്രകാരം, ഈ ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ ടീസർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ പച്ച നിറത്തിൽ ലഭ്യമാവുമെന്നും വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കോണുകളുള്ള ഒരു പരന്ന പിൻ പാനൻ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ടീസർ കാണിക്കുന്നു. പിൻ ക്യാമറ ഐലൻഡിൽ ഡയഗണലായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് വലിയ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ വളയങ്ങളുണ്ട്. അവയ്ക്ക് അരികിൽ ഒരു ചെറിയ പിൽ ആകൃതിയിലുള്ള എൽഇഡി ഫ്ലാഷ് ഉണ്ട്. കൂടാതെ ഒരു ക്വാൽകോം സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 5G പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ വിലയോ പൂർണ്ണ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളോ കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

മിവി വണ്ണിലെ പങ്കാളിയായി ഗൂഗിളിനെ മിവി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പങ്കാളിത്തത്തിന്‍രെ സ്വാഭാവം വ്യക്തമല്ല. ഫോണിന്‍റെ ടീസറിൽ ഗൂഗിളിന്‍റെ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് സൂചന നൽകുന്ന ഒരു ക്ലീൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നു. മിവി വൺ ആൻഡ്രോയിഡിന്‍റെ സ്റ്റോക്ക് പതിപ്പിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമോ അതോ പ്രീ-ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുമോ എന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

മിവിയെ കുറിച്ച്

ട്രൂ വയർലെസ് സ്റ്റീരിയോ (TWS), ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറുകൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് (AI) പവർഡ് ഇയർബഡുകൾ, സൗണ്ട്ബാറുകൾ, സ്പീക്കറുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഓഡിയോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡാണ് മിവി. പോകോ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ മേധാവിയും CMF by Nothing മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റുമായ ഹിമാൻഷു ടണ്ടൻ ആണ് മിവിയുടെ ചീഫ് ബിസിനസ് ഓഫീസർ.

വരാനിരിക്കുന്നത് ബജറ്റ് ഫോണോ?

ചിപ്പ്‌ ക്ഷാമം കാരണം സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്ക് വിവിധ കമ്പനികൾ വില വർധിപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് മിവി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ വരാനിരിക്കുന്നത് ഒരു ബജറ്റ് ഫോൺ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 15000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയിലുള്ള ഫോൺ ആയിരിക്കും കമ്പനി പുറത്തിറക്കുകയെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ബജറ്റ് ഫോണുകൾക്ക് വലിയ തോതിൽ വില കൂടിയ സാഹചര്യത്തിൽ ബജറ്റ് ഫോണുക തെരയുന്നവർക്കായി മികച്ച ഓപ്‌ഷൻ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യാനായാൽ ഇത് മിവിക്ക് വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. എങ്കിലും കമ്പനി ഈ അവസരം എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുമെന്ന് ലോഞ്ചിന് ശേഷം മാത്രമേ വ്യക്തമാവൂ.

സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് മറ്റ് ബ്രാൻഡുകളും

സമാനമായി ഫിലിപ്‌സ്, ഫയർ-ബോൾട്ട് എന്നീ കമ്പനികളും സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ചുകൾക്കും ഓഡിയോ ഉപകരണങ്ങൾക്കും പേരുകേട്ട ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡായ ഫയർ-ബോൾട്ട് രണ്ട് പുത്തൻ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ബോൾട്ട് ഏസ് 5G, ബോൾട്ട് ഇവോ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കി കൊണ്ടാണ് കമ്പനി പുതിയ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. ഇതിന്‍റെ 4GB + 64GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 12,999 രൂപ മുതൽ വില ആരംഭിക്കുന്നു.

അതേസമയം ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങളും മെഡിക്കൽ മേഖലയിലെ സാങ്കേതിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രശസ്ത ഡച്ച് കമ്പനിയായ ഫിലിപ്‌സ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വിപണിയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. 'S7221 5G' എന്നാണ് ഫിലിപ്‌സിന്‍റെ ആദ്യ ഫോണിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്‍റെ 6GB + 128GB വേരിയന്‍റിന് 20,499 രൂപയാണ് വില.

ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡുകളുടെ കടന്നുവരവ്

ബജറ്റ് സെഗ്‌മെന്‍റിലാണ് ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡായ ഫയർ-ബോൾട്ട് പുതിയ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കിയത്. മിവിയും ബജറ്റ് സെഗ്‌മെന്‍റിൽ തന്നെ പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മെമ്മറി ക്ഷാമം മൂലം ഫോണുകളുടെ വില നിരന്തരം ഉയരുന്ന സമയത്ത് മിവി, ഫയർ-ബോൾട്ട് തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വ്യവസായത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ശുഭ സൂചനയായിരിക്കാം. പുതിയ ബ്രാൻഡുകളുടെ വരവ് വിപണിയെ കൂടുതൽ മത്സരാധിഷ്‌ഠമാക്കാനും കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ നൽകാനും സഹായിക്കും. കൂടാതെ ഫോണുകൾക്ക് വില വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ 15,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കാനായാൽ, അത് ബജറ്റ് ഫോണുകൾ തെരയുന്നവർക്ക് ഗുണകരമാകും.

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മിവി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ
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