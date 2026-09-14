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ആദ്യ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി മിവി: ലോഞ്ചിന് മുൻപെ ഡിസൈനും കളർ ഓപ്‌ഷനും ഉൾപ്പെടെ വെളിപ്പെടുത്തി

മിവി വൺ 5G മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാവുമെന്നും വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കോണുകളുള്ള പരന്ന പിൻ പാനൻ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ടീസർ കാണിക്കുന്നു. ലോഞ്ച് സെപ്‌റ്റംബർ 24ന്.

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Mivi One 5G Colour Options and More Details Revealed Ahead of India Launch (X/@Mivi)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 14, 2026 at 6:31 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഓഡിയോ ഉത്‌പ്പന്നങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡായ മിവി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വ്യവസായത്തിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനി തങ്ങളുടെ ആദ്യ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണായ മിവി വൺ 5G സെപ്റ്റംബർ 24ന് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ലോഞ്ച് അടുത്തിരിക്കെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ ഡിസൈൻ വിശദാംശങ്ങളും സ്റ്റോറേജും പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ.

കമ്പനി ഔദ്യോഗിക എക്‌സ് അക്കൗണ്ടിൽ പങ്കിട്ട ടീസർ വീഡിയോയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ കളർ ഓപ്‌ഷനുകളും ഡിസൈനും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാകുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൂടാതെ ഫോണിന്‍റെ സ്റ്റോറേജ് ശേഷിയും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകും

മിവി വൺ 5G മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാവും. ബർഗണ്ടി, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ എന്നീ നിറങ്ങളിലാണ് ഈ ഫോൺ വിപണിയിലെത്തുക. ഈ നിറങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനായി ഫോണിനായുള്ള പ്രത്യേക മൈക്രോസൈറ്റും കമ്പനി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, 128GB ഇൻബിൽറ്റ് സ്റ്റോറേജുമായാണ് പുതിയ ഫോൺ എത്തുകയെന്നും മൈക്രോസൈറ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുകയെന്നും കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തി. സ്‌നാപ്‌ഡ്രാഗൺ ചിപ്‌സെറ്റിലാണ് മിവി വൺ 5G പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് കമ്പനി സ്ഥീരീകരിച്ചെങ്കിലും ഏതായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

ഡിസൈൻ

പുതിയ ഫോണിന്‍റെ ഡിസൈൻ വ്യക്തമാകുന്ന വീഡിയോകൾ കമ്പനി പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പരന്ന പിൻഭാഗവും മുകൾഭാഗത്തായി ഇടത് മൂലയിൽ 'പിൽ' ആകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ മൊഡ്യൂളും ഇതിൽ കാണാം. ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സംവിധാനമാണ് ഫോണിലുണ്ടാകുക എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിന് തൊട്ടടുത്തായി ഒരു LED ഫ്ലാഷും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫോണിന്‍റെ മുകൾഭാഗത്തായി ഒരു കട്ട്-ഔട്ട് കാണാം. ഇത് സെക്കൻഡറി മൈക്രോഫോണിനായുള്ളതാകാനാണ് സാധ്യത.

അതേസമയം, പിൻഭാഗത്ത് താഴത്തെ ഇടത് മൂലയിൽ ലംബമായി മിവി ബ്രാൻഡിങ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, പരന്ന മിഡ്-ഫ്രെയിമും ഇതിൽ കാണാം. പവർ ബട്ടണും വോളിയം നിയന്ത്രണങ്ങളും ഫോണിന്‍റെ വലതുവശത്ത് ആകാനാണ് സാധ്യത. അതേസമയം ഇടതുവശം ലളിതമായി നിലനിർത്തിയേക്കാം. സ്പീക്കർ ഗ്രില്ലിന് തൊട്ടടുത്തായും, താഴത്തെ ഭാഗത്ത് USB Type-C പോർട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വില ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഇതിനകം ലഭ്യമായ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ

ക്വാൽകോം സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 5G മൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലായിരിക്കും മിവി വൺ പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഫോൺ നിർമ്മിക്കുക. ക്വാൽകോം, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ഗൂഗിൾ എന്നീ കമ്പനികളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാണ് പുതിയ ഫോൺ വികസിപ്പിച്ചത്. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടുമായി കമ്പനി പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനാൽ ഈ ഇ-കൊമേഴ്‌ഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി വിൽപ്പനയ്‌ക്ക് എത്തിയേക്കാം. ഓൺലൈനായി മാത്രമായിരിക്കും ഫോൺ വിൽക്കുകയെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

മിവിയെ കുറിച്ച്

ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഓഡിയോ ഉത്‌പ്പന്നങ്ങളുമായി ഒരു ദശാബ്‌ദത്തോളം ഉള്ള കമ്പനിയാണ് മിവി. ട്രൂ വയർലെസ് സ്റ്റീരിയോ (TWS), ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറുകൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് (AI) പവർഡ് ഇയർബഡുകൾ, സൗണ്ട്ബാറുകൾ, സ്പീക്കറുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഓഡിയോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പോകോ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ മേധാവിയും CMF by Nothing മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റുമായ ഹിമാൻഷു ടണ്ടൻ ആണ് മിവിയുടെ ചീഫ് ബിസിനസ് ഓഫീസർ. സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വിപണിയിലേക്കുള്ള മിവിയുടെ നീക്കത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ലോഞ്ച് ആണ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത്.

വരാനിരിക്കുന്നത് ബജറ്റ് ഫോണോ?

ചിപ്പ്‌ ക്ഷാമം കാരണം സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്ക് വിവിധ കമ്പനികൾ വില വർധിപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് മിവി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ വരാനിരിക്കുന്നത് ഒരു ബജറ്റ് ഫോൺ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 15000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയിലുള്ള ഫോൺ ആയിരിക്കും കമ്പനി പുറത്തിറക്കുകയെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ബജറ്റ് ഫോണുകൾക്ക് വലിയ തോതിൽ വില കൂടിയ സാഹചര്യത്തിൽ ബജറ്റ് ഫോണുക തെരയുന്നവർക്കായി മികച്ച ഓപ്‌ഷൻ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യാനായാൽ ഇത് മിവിക്ക് വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. എങ്കിലും കമ്പനി ഈ അവസരം എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുമെന്ന് ലോഞ്ചിന് ശേഷം മാത്രമേ വ്യക്തമാവൂ.

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