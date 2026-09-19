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50 എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറയിൽ 'മിവി വൺ 5G': ലോഞ്ച് അടുത്ത ആഴ്‌ച, ആദ്യ ഫോണിനായി പ്രത്യേക 'കസ്റ്റമർ കെയർ' പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് മിവി

50 മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി സെൻസർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സംവിധാനമാണ് മിവിയുടെ ആദ്യ ഫോണിന് ലഭിക്കുക. ലോഞ്ച് സെപ്‌റ്റംബർ 24ന്.

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Mivi One 5G Camera Details Revealed ahead of India launch (Image credit:X/@MiviOfficial)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2026 at 8:05 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഓഡിയോ ഉത്‌പ്പന്നങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡായ മിവി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വ്യവസായത്തിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനി തങ്ങളുടെ ആദ്യ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണായ മിവി വൺ 5G സെപ്റ്റംബർ 24ന് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ലോഞ്ച് അടുത്തിരിക്കെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഓരോന്നായി കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ ടീസറുകൾ ക്യാമറയുടെ മിവി വൺ 5G-യുടെ ക്യാമറയുടെ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ ഫോൺ വാങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള സേവനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക 'കസ്റ്റമർ കെയർ' പദ്ധതിയും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ-കൊമേഴ്‌ഷ്യൽ വെബ്‌സൈറ്റായ ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിലൂടെയായിരിക്കും ഈ ഫോൺ പുറത്തിറക്കുകയെന്നും കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 5G ചിപ്‌സെറ്റിലാണ് Mivi One 5G പ്രവർത്തിക്കുക. മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാകും.

ക്യാമറ വിവരങ്ങൾ

സോഷ്യൽ മീഡിയാ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്‌സിലൂടെയാണ് മിവി വൺ 5G-യുടെ ക്യാമറയുടെ വിവരങ്ങൾ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഏറ്റവും പുതിയ ടീസറുകൾ പ്രകാരം, 50 മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി സെൻസർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സംവിധാനമാണ് ഇതിലുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ സെൻസറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് ലോഞ്ചിന് ശേഷം പുറത്തുവിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

വിൽപനാനന്തര സേവന പദ്ധതിയും

മിവി വൺ 5G- ഫോണിനായി 'Mivi Care+' എന്ന പേരിൽ വിൽപനാനന്തര സേവന പദ്ധതിയും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ പാക്കേജിൽ വാങ്ങുന്ന ഫോണുകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തെ സൗജന്യ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാറന്‍റി ലഭിക്കും. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 500-ലധികം അംഗീകൃത സർവീസ് സെന്‍ററുകൾ വഴി സേവനം നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. പുതിയ ഫോണിനായി ഏഴ് ദിവസത്തെ റീപ്ലേസ്‌മെന്‍റ് പോളിസിയും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

'Mivi Care+' മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനായും ലഭ്യമാകും. ഇതിലൂടെ ഫോൺ വഴിയും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സേവനങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. 19,000-ത്തിലധികം പിൻ കോഡ് വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മിവി വൺ 5G ഫോണിനായി സൗജന്യ ഡോർസ്റ്റെപ്പ് പിക്കപ്പ്, റിട്ടേൺ ഡെലിവറി സേവനങ്ങൾ നൽകുമെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

ലോഞ്ച് എപ്പോൾ?

സെപ്റ്റംബർ 24-നാണ് മിവി വൺ 5G ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഹൈദരാബാദിലാണ് ഈ ഫോൺ നിർമിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയം കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് വഴി മാത്രമായിരിക്കും ഇതിന്‍റെ വിൽപ്പന. ഇതിനായുള്ള പ്രത്യേക പേജ് ഇതിനകം ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകും

മിവി വൺ 5G മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാവും. ബർഗണ്ടി, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ എന്നീ നിറങ്ങളിലാണ് ഈ ഫോൺ വിപണിയിലെത്തുക. ഈ നിറങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനായി ഫോണിനായുള്ള പ്രത്യേക മൈക്രോസൈറ്റും കമ്പനി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, 128GB ഇൻബിൽറ്റ് സ്റ്റോറേജുമായാണ് പുതിയ ഫോൺ എത്തുകയെന്നും മൈക്രോസൈറ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുകയെന്നും കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തി.

ഡിസൈൻ

പുതിയ ഫോണിന്‍റെ ഡിസൈൻ വ്യക്തമാകുന്ന വീഡിയോകൾ കമ്പനി പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പരന്ന പിൻഭാഗവും മുകൾഭാഗത്തായി ഇടത് മൂലയിൽ 'പിൽ' ആകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ മൊഡ്യൂളും ഇതിൽ കാണാം. ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സംവിധാനമാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുക. ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിന് തൊട്ടടുത്തായി ഒരു LED ഫ്ലാഷും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫോണിന്‍റെ മുകൾഭാഗത്തായി ഒരു കട്ട്-ഔട്ട് കാണാം. ഇത് സെക്കൻഡറി മൈക്രോഫോണിനായുള്ളതാകാനാണ് സാധ്യത.

അതേസമയം, പിൻഭാഗത്ത് താഴത്തെ ഇടത് മൂലയിൽ ലംബമായി മിവി ബ്രാൻഡിങ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, പരന്ന മിഡ്-ഫ്രെയിമും ഇതിൽ കാണാം. പവർ ബട്ടണും വോളിയം നിയന്ത്രണങ്ങളും ഫോണിന്‍റെ വലതുവശത്ത് ആകാനാണ് സാധ്യത. അതേസമയം ഇടതുവശം ലളിതമായി നിലനിർത്തിയേക്കാം. സ്പീക്കർ ഗ്രില്ലിന് തൊട്ടടുത്തായും, താഴത്തെ ഭാഗത്ത് USB Type-C പോർട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വില ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

മിവിയെ കുറിച്ച്

ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഓഡിയോ ഉത്‌പ്പന്നങ്ങളുമായി ഒരു ദശാബ്‌ദത്തോളം ഉള്ള കമ്പനിയാണ് മിവി. ട്രൂ വയർലെസ് സ്റ്റീരിയോ (TWS), ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറുകൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് (AI) പവർഡ് ഇയർബഡുകൾ, സൗണ്ട്ബാറുകൾ, സ്പീക്കറുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഓഡിയോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പോകോ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ മേധാവിയും CMF by Nothing മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റുമായ ഹിമാൻഷു ടണ്ടൻ ആണ് മിവിയുടെ ചീഫ് ബിസിനസ് ഓഫീസർ. സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വിപണിയിലേക്കുള്ള മിവിയുടെ നീക്കത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ലോഞ്ച് ആണ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത്.

വരാനിരിക്കുന്നത് ബജറ്റ് ഫോണോ?

ചിപ്പ്‌ ക്ഷാമം കാരണം സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്ക് വിവിധ കമ്പനികൾ വില വർധിപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് മിവി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ വരാനിരിക്കുന്നത് ഒരു ബജറ്റ് ഫോൺ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 15000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയിലുള്ള ഫോൺ ആയിരിക്കും കമ്പനി പുറത്തിറക്കുകയെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ബജറ്റ് ഫോണുകൾക്ക് വലിയ തോതിൽ വില കൂടിയ സാഹചര്യത്തിൽ ബജറ്റ് ഫോണുക തെരയുന്നവർക്കായി മികച്ച ഓപ്‌ഷൻ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യാനായാൽ ഇത് മിവിക്ക് വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. എങ്കിലും കമ്പനി ഈ അവസരം എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുമെന്ന് ലോഞ്ചിന് ശേഷം മാത്രമേ വ്യക്തമാവൂ.

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