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വില 12,999 രൂപ! കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ തിരയുന്നവർക്കായി ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡിന്റെ പുതിയ 5ജി ഫോൺ
90Hz ഡിസ്പ്ലേ, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 ചിപ്സെറ്റ്, 50MP റിയർ ക്യാമറ, 18W ഫാസ്റ്റ് വയർഡ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഈ ഫോണിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.
Published : September 24, 2026 at 8:52 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഓഡിയോ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡായ മിവി സ്മാർട്ട്ഫോൺ വ്യവസായത്തിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനി തങ്ങളുടെ ആദ്യ സ്മാർട്ട്ഫോണായ മിവി വൺ 5G ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 5G കണക്റ്റിവിറ്റി, 90Hz ഡിസ്പ്ലേ, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 ചിപ്സെറ്റ്, 8GB വരെ റാമും 128GB സ്റ്റോറേജും, 50MP റിയർ ക്യാമറ, 18W ഫാസ്റ്റ് വയർഡ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഈ ഫോണിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.
അനാവശ്യ ആപ്പുകളോ അധിക മാറ്റങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത മികച്ച ഉപയോക്തൃ അനുഭവം നൽകുന്ന 'സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് 16' ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
മിവി വൺ 5G: വിലയും ലഭ്യതയും
മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത റാം-സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിൽ മിവിയുടെ ആദ്യ ഫോൺ ലഭ്യമാണ്. 4GB റാം + 128GB സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 12,999 രൂപയും, 6GB റാം + 128GB സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 14,999 രൂപയും, 8GB റാം + 128GB സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 16,499 രൂപയുമാണ് വില. ബ്ലൂ, ബർഗണ്ടി, പിങ്ക്, ഗ്രീൻ, നേവി ബ്ലൂ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാണ്.
ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെയാണ് ഈ ഫോൺ വിൽക്കുക. 2026 ഒക്ടോബർ 8നാണ് ആദ്യ വിൽപ്പന നടക്കുന്നത്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ വരാനിരിക്കുന്ന 'ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്സ്' ഫെസ്റ്റിവലിൽ UPI ഇടപാട് വഴി ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ 1,000 രൂപയുടെ കിഴിവ് ലഭിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇതോടെ ഫോണിന്റെ വില 11,999 രൂപയായി കുറഞ്ഞേക്കാം.
Pretty powerful, now at a pretty great price. MIVI One 5G starts at ₹11,999 this Big Billion Days on 8th October.— Mivi (@MiviOfficial) September 24, 2026
Pretty powerful, now pretty affordable too.#MiviOne5G #BigBillionDays #PrettyPowerful pic.twitter.com/HTrbgb32tv
ഇതിനുപുറമെ, Jio ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അധിക ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കും. മിവി വൺ 5G വാങ്ങുമ്പോൾ, 4,000 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന Canva Pro-യുടെ 12 മാസത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. കൂടാതെ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ മൊബൈൽ പ്ലസ് ഹോളിവുഡ് ഒരു മാസത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും, 5TB ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് ഉൾപ്പെടുന്ന 18 മാസത്തെ Google Gemini Pro പ്ലാനും ലഭിക്കും. ഇതിനൊപ്പം 50GB Jio AI ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജും ലഭ്യമാകും. മറ്റ് ഫോണുകളിലെന്നപോലെ മിവിയും പുതിയ ഫോണിന് ഒരു വർഷത്തെ വാറന്രി നൽകുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ മിവിക്ക് 500-ലധികം സർവീസ് സെന്ററുകളുണ്ടാകും. 19,000-ത്തിലധികം പിൻ കോഡിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ സൗജന്യ പിക്കപ്പ്, ഡ്രോപ്പ്-ഓഫ് സൗകര്യവും കമ്പനി നൽകുന്നുണ്ട്.
|മോഡൽ
|വില
|4GB + 128GB
|Rs 12,999
|6GB + 128GB
|Rs 14,999
|8GB + 128GB
|Rs 16,499
മിവി വൺ 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
90Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.74 ഇഞ്ച് HD+ LCD ഡിസ്പ്ലേയാണ് മിവി വൺ 5Gയിലുള്ളത്. FHD+ സ്ക്രീനിന് പകരം HD+ റെസല്യൂഷനുള്ള ഡിസ്പ്ലേയാണ് കമ്പനി നൽകുന്നത്. 4nm സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 4 Gen 2 പ്രൊസസറാണ് ഇതിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇത് 8GB വരെ റാമും 128GB സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്ക്കും. 15,000 രൂപയിൽ താഴെ ബജറ്റ് വിലയിൽ നാപ്ഡ്രാഗൺ ചിപ്സെറ്റ് ലഭിക്കുന്ന ഫോണാണ് ഇതെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. പഴയതാണെങ്കിലും, AnTuTu ബെഞ്ച്മാർക്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഈ പ്രൊസസർ ഏകദേശം 500,000 പോയിന്റുകൾ നേടുന്നുണ്ട്.
ക്യാമറയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ, f/1.8 അപ്പേർച്ചറുള്ള 50MP സാംസങ് ISOCELL റിയർ ക്യാമറയും, സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 8MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ഇതിലുണ്ട്. 18W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഉപകരണത്തിലുള്ളത്. ഫോണിനൊപ്പം ചാർജിങ് അഡാപ്റ്ററും കമ്പനി നൽകുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രത്യേകം അഡാപ്റ്റർ വാങ്ങേണ്ടതില്ല. സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് 16-ലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
Because wherever you’re headed, your phone should be ready to go there too!— Mivi (@MiviOfficial) September 24, 2026
Meet Mivi One 5G. Powered by Snapdragon, built for everything from the journey to the adventure.
Available on Flipkart from 8th October at special BBD price starting from 11,999/-*#MiviOne5G #5G… pic.twitter.com/hojhWYmRnt
|സവിശേഷതകൾ
|വിശദാംശങ്ങൾ
|ഡിസ്പ്ലേ
|90Hz | 6.74 ഇഞ്ച് HD+ LCD
|പ്രൊസസർ
|സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 4 ജെൻ 2
|റാം+ സ്റ്റോറേജ്
|4GB + 128GB
|6GB + 128GB
|8GB + 128GB
|റിയർ ക്യാമറ
|50 എംപി സാംസങ് ISOCELL
|ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ
|8MP
|ബാറ്ററി
|6,000mAh
|ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റി
|18W (വയേർഡ്)
|ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം(OS)
|ആൻഡ്രോയിഡ് 16 (stock)
മിവിയെ കുറിച്ച്
ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഓഡിയോ ഉത്പ്പന്നങ്ങളുമായി ഒരു ദശാബ്ദത്തോളം ഉള്ള കമ്പനിയാണ് മിവി. ട്രൂ വയർലെസ് സ്റ്റീരിയോ (TWS), ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറുകൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) പവർഡ് ഇയർബഡുകൾ, സൗണ്ട്ബാറുകൾ, സ്പീക്കറുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഓഡിയോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പോകോ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ മേധാവിയും CMF by Nothing മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ഹിമാൻഷു ടണ്ടൻ ആണ് മിവിയുടെ ചീഫ് ബിസിനസ് ഓഫീസർ.
വരാനിരിക്കുന്നത് ബജറ്റ് ഫോണോ?
ചിപ്പ് ക്ഷാമം കാരണം സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് വിവിധ കമ്പനികൾ വില വർധിപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് മിവി ആദ്യ സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. വിപണിയിലെത്തിയത് 15000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയിലുള്ള ഒരു ബജറ്റ് ഫോൺ ആണ്. ഇന്ത്യയിലെ ബജറ്റ് ഫോണുകൾക്ക് വലിയ തോതിൽ വില കൂടിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഫോൺ വിപണിയിലെത്തിയതെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതിനാൽ ബജറ്റ് ഫോണുകൾ തെരയുന്നവർക്ക് ഇത് ഒരു മികച്ച ഓപ്ഷനാവും. ഇത് വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ മിവി ബ്രാൻഡിനെ സഹായിച്ചേക്കാം.
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