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ഓഫ്-റോഡ് യാത്രകൾക്കായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയത്: മിനി കൺട്രിമാന്റെ കരുത്തുറ്റ 'അൺടേംഡ് എഡിഷൻ' വെളിപ്പെടുത്തി
മിനി കൺട്രിമാന്റെ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതും ഓഫ്-റോഡ് യാത്രകൾക്ക് അനുയോജ്യവുമായ പ്രത്യേക ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ മോഡലാണ് ഇത്.
Published : October 8, 2026 at 4:51 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആഡംബര ഹാച്ച്ബാക്ക് നിർമ്മാതാക്കളായ മിനി, ഓഫ്-റോഡിങിനായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കൺട്രിമാൻ്റെ പുതിയ 'അൺടേംഡ് എഡിഷൻ' അവതരിപ്പിച്ചു. മിനി കൺട്രിമാന്റെ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതും ഓഫ്-റോഡ് യാത്രകൾക്ക് അനുയോജ്യവുമായ പ്രത്യേക ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ മോഡലാണ് ഇത്. സാഹസിക യാത്രകൾ സാഹസിക യാത്രകൾ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ വാഹനം കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഓരോ വിപണിക്കും അനുസരിച്ച്, C, D, S ALL4, E, SE ALL4 എന്നീ വകഭേദങ്ങളിൽ കൺട്രിമാൻ ലഭ്യമാകും. ജർമ്മനിയിലെ BMW ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലെയ്പിസിഗ് പ്ലാൻ്റിൽ 2026 നവംബറിൽ അൺടേംഡ് എഡിഷൻ്റെ ഉത്പാദനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
നിരവധി ഓഫ്-റോഡിങ് സവിശേഷതകൾ
മിനി കൺട്രിമാൻ്റെ പുതിയ അൺടേംഡ് എഡിഷനിൽ നിരവധി ഓഫ്-റോഡിങ് സവിശേഷതകളുണ്ട്. ഇതിൽ 15mm സസ്പെൻഷൻ ലിഫ്റ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വിപണിയും വകഭേദവും അനുസരിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് 19mm വരെ വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഉയർന്ന റൈഡ് ഹൈറ്റ് വാഹനത്തിൻ്റെ 'അപ്രോച്ച്', 'ബ്രേക്ക്ഓവർ' ആംഗിളുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് മിനി അവകാശപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത 'പിറെല്ലി സ്കോർപിയോൺ ഓൾ ടെറൈൻ പ്ലസ്' ടയറുകൾ ഘടിപ്പിച്ച 19-ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകളും ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ സസ്പെൻഷനും ഓൾ-ടെറൈൻ ടയറുകൾക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ABS, ഡൈനാമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ (DSC), സ്റ്റിയറിങ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ മിനി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചില കൺട്രിമാൻ മോഡലുകളിൽ ലഭ്യമായ ഓൾ-വീൽ-ഡ്രൈവ് സംവിധാനത്തോടൊപ്പം ഈ പുതിയ പതിപ്പ് സ്വന്തമാക്കാം. 2,000 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരം വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശേഷി നൽകുന്ന ടോ-ബാർ സൗകര്യവും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്.
കൂടാതെ, വാഹനം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുഖളിലായി 75 കിലോഗ്രാം വരെയും, പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ 300 കിലോഗ്രാം വരെയും ഭാരം വഹിക്കാൻ സാധിക്കും. അൺടേംഡ് എഡിഷനായി റൂഫ് ടെൻ്റും മറ്റ് ക്യാമ്പിങ് ഉപകരണങ്ങളും കമ്പനി വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
കോണീയമായ ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങളോട് കൂടിയ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലാണ് എക്സ്റ്റീരിയറിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഡാർക്ക് സ്റ്റീൽ ഷേഡിലാണ് ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. MINI ബാഡ്ജ്, കൺട്രിമാൻ എന്നെഴുതിയ ഭാഗം, അണ്ടർബോഡി പ്രൊട്ടക്ഷൻ, മറ്റ് പുറംഭാഗത്തെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവയിലും ഇതേ ഷേഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹൈഡ്അവേ ഗ്രേ, നോമാഡ് ബ്ലൂ, ഫ്രോസൺ നോമാഡ് ബ്ലൂ, നുനുക് വൈറ്റ്, മിഡ്നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ കമ്പനി ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. റൂഫ് 'ഗ്ലേസ്ഡ് വൈറ്റ്' അല്ലെങ്കിൽ 'ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക്' നിറങ്ങളിൽ ലഭിക്കും. വീൽ ആർച്ചുകൾക്ക് മുകളിലായി ഡെക്കലുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, പർവതത്തിന്റെ രൂപമുള്ള 'അൺടേംഡ്' ലോഗോ സി-പില്ലറിൽ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും
ദ്വാരങ്ങളുള്ള അപ്ഹോൾസ്റ്ററിയും ഷോൾഡർ-ഹെഡ്റെസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിറ്റഡ് ഡിസൈനും അടങ്ങുന്ന സ്പോർട്സ് സീറ്റുകളാണ് അൺടേംഡ് എഡിഷനിലുള്ളത്. ഡാഷ്ബോർഡിലെയും ഡോർ പാനലുകളിലെയും നിറ്റഡ് പ്രതലങ്ങൾ 'മില്ലേനിയൽ മെലഞ്ച്' കളർ സ്കീമിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് കടും ചാരനിറത്തിന്റെയും നീലനിറത്തിന്റെയും സംയോജനമാണ്.സെന്റർ കൺസോളിലെ സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിന് പുതിയൊരു രൂപവും ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രാപ്പുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റബ്ബർ ഫ്ലോർ മാറ്റുകളും ലഗേജ് സ്പേസിനായി അനുയോജ്യമായ മാറ്റും ഈ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമാണ്.
പവർട്രെയിൻ
പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പുകളിൽ അൺടേംഡ് എഡിഷൻ ലഭ്യമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ മിനി കൺട്രിമാൻ മോഡൽ C, JCW ALL4, E എന്നീ പതിപ്പുകളിലാണ് വിൽക്കുന്നത്. കൺട്രിമാൻ C-യിൽ 1.5 ലിറ്റർ, 3-സിലിണ്ടർ ഡയറക്ട്-ഇഞ്ചക്ഷൻ ടർബോ-പെട്രോൾ എൻജിനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ ഈ എൻജിൻ 156 hp പവറും 240 Nm ടോർക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
അതേസമയം, JCW ALL4 പതിപ്പിൽ 2.0 ലിറ്റർ, 4-സിലിണ്ടർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഉള്ളത്. ഇത് 300 hp കരുത്തും 400 Nm ടോർക്കും നൽകുന്നു. കൺട്രിമാൻ E പതിപ്പിൽ 64.6 kWh ബാറ്ററി പാക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് മുൻവശത്ത് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മോട്ടോറിന് കരുത്ത് പകരുന്നു.
ഈ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ 204 hp കരുത്തും 250 Nm ടോർക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായും ഇലക്ട്രിക് ആയ കൺട്രിമാൻ WLTP സൈക്കിൾ പ്രകാരം ഇത് 462 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച് നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, മിനി കൺട്രിമാൻ അൺടേംഡ് എഡിഷൻ 2027-ന്റെ തുടക്കത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കും. കമ്പനി ഇത് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല.
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