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9 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത, ഇത് വിപണി കത്തിക്കും! 'മിനി കൺട്രിമാൻ സി' എത്തി
മിനി കൺട്രിമാൻ സി ചെന്നൈയിലെ ബിഎംഡബ്ല്യു പ്ലാന്റിൽ പ്രാദേശികമായി അസംബിൾ ചെയ്യും. ഡെലിവറികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും.
Published : June 17, 2026 at 7:44 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആഡംബര കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ മിനി ഇന്ത്യ കൺട്രിമാൻ ശ്രേണിയിൽ പുതിയ കാർ പുറത്തിറക്കി. മിനി കൺട്രിമാൻ സി ആണ് കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡൽ. ഈ കാറിന് 47.50 ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നിലവിലുള്ള കൺട്രിമാൻ ശ്രേണിയിലെ പുതിയ എൻട്രി ലെവൽ വേരിയന്റാണ് പുതിയ മിനി കൺട്രിമാൻ സി. ചെന്നൈയിലെ ബിഎംഡബ്ല്യു പ്ലാന്റിൽ പ്രാദേശികമായി അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന പുതുതലമുറ എസ്യുവിയുടെ ആദ്യ വേരിയന്റ് കൂടെയാണിത്. ജെസിഡബ്ല്യു കൺട്രിമാൻ ഓൾ4 മോഡലിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന മിനി എസ്യുവിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പെട്രോൾ വകഭേദം എന്ന പ്രത്യേകത കൂടെയുണ്ട് പുതിയ കാറിന്.
മിനി കൺട്രിമാൻ സി: ഡിസൈൻ
ഇലക്ട്രിക് മോഡലായ 'മിനി കൺട്രിമാൻ ഇ'-ൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, 'കൺട്രിമാൻ സി' പൂർണ്ണമായും ലോഡുചെയ്ത ഒരു 'ഫേവേർഡ്' ട്രിമ്മിൽ മാത്രമേ വാഗ്ദാനം ചെയ്യൂ. 'കൺട്രിമാൻ ഇ' മോഡലിന്റെ 'ഫേവേർഡ്' സ്പെക്കിനോട് സാമ്യമുള്ള ഡിസൈനാണ് 'കൺട്രിമാൻ സി'ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അലോയ് വീലുകൾ പോലും സമാനമായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.
കൺട്രിമാൻ സി-ൽ തുറന്ന ഗ്രില്ലും ഇ മോഡലിൽ അടച്ച ഗ്രിൽ യൂണിറ്റുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് വ്യത്യാസം. സ്മോക്കി ഗ്രീൻ, ബ്രിട്ടീഷ് റേസിങ് ഗ്രീൻ, നാനൂക്ക് വൈറ്റ്, സ്ലേറ്റ് ബ്ലൂ, ചില്ലി റെഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആറ് എക്സ്റ്റീരിയർ നിറങ്ങളിൽ കൺട്രിമാൻ സി വിപണിയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാവും.
മിനി കൺട്രിമാൻ സി: സവിശേഷതകൾ
പുതിയ കൺട്രിമാൻ സിയിൽ 19 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, 240 എംഎം റൗണ്ട് സെൻട്രൽ ടച്ച്സ്ക്രീൻ, ഹെഡ്-അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ, ഹർമൻ കാർഡൺ ഹൈ-ഫൈ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ഇലക്ട്രിക്കലി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ഡ്രൈവർ സീറ്റ് മസാജ് ഫംഗ്ഷൻ, വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിങ് പാഡ്, അഡാപ്റ്റീവ് എൽഇഡി ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ, ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ മിനി കൺട്രിമാൻ സിയിൽ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്.
154 ബിഎച്ച്പി പവറും 240 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.5 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് മിനി കൺട്രിമാൻ സി മോഡലിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇത് X1 പെട്രോളിനേക്കാൾ 20 bhp കരുത്തും 10 Nm torque ഉം കൂടുൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കും. ഈ എഞ്ചിൻ 7 സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സുമായാണ് ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
9.0 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ കാറിന് 0-100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും പരമാവധി വേഗത 212 കിലോമീറ്ററാണെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. പുതിയ കൺട്രിമാൻ സിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഇന്ധനക്ഷമത ലിറ്ററിന് 15.92 കിലോമീറ്ററാണെന്ന് മിനി ഇന്ത്യ പറയുന്നു.
ബിഎംഡബ്ല്യു എക്സ്1 പെട്രോൾ (50.90 ലക്ഷം രൂപ), ഔഡി ക്യു3 പെട്രോൾ (43.67 ലക്ഷം രൂപ), മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ജിഎൽഎ പെട്രോൾ (51.80 ലക്ഷം രൂപ) തുടങ്ങിയ കാറുകളുമായി ആണ് പുതിയ മിനി കൺട്രിമാൻ സി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ മത്സരിക്കുക.
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