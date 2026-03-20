റെട്രോ സ്റ്റൈലിന്റെയും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും സംയോജനം: 'മിനി കൂപ്പർ എസ് വിക്ടറി എഡിഷൻ' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
കൂപ്പർ എസ് വിക്ടറി എഡിഷനിൽ MINI ഡിജിറ്റൽ കീ പ്ലസ്, ഹെഡ്-അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ, ഫിഷൈ ക്യാമറ, ഹർമാൻ കാർഡൺ സറൗണ്ട് സൗണ്ട്, വയർലെസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ ചാർജിങ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകളുണ്ട്.
Published : March 20, 2026 at 3:15 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മിനി കൂപ്പർ എസ് വിക്ടറി എഡിഷൻ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 1965ലെ കമ്പനിയുടെ ഐതിഹാസിക മോണ്ടെ കാർലോ റാലി വിജയത്തോടുള്ള ബ്രാൻഡിന്റെ ആദരസൂചകമായി ആണ് ഈ ലിമിറ്റഡ് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ കാർ അവതരിപ്പിച്ചത്. 57.50 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) വിലയുള്ള ഈ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ജയ്പൂരിൽ പുതുതായി തുറന്ന സാംഘി ക്ലാസിക് ഡീലർഷിപ്പിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു.
കൂടാതെ എല്ലാ അംഗീകൃത മിനി ഇന്ത്യ ഡീലർഷിപ്പുകളിലും പൂർണ്ണമായും ബിൽറ്റ്-അപ്പ് യൂണിറ്റായി (CBU) ലഭ്യമാണ്. മിനി കൂപ്പർ എസ് വിക്ടറി എഡിഷന്റെ ഡെലിവറി ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ വിലയും സവിശേഷതയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്....
|മോഡൽ
|വില (എക്സ്-ഷോറൂം)
|മിനി കൂപ്പർ എസ്
ഋവിക്ടറി എഡിഷൻ
|Rs 57,50,000
മിനി കൂപ്പർ എസ് വിക്ടറി എഡിഷൻ: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
മിനി കൂപ്പറിന്റെ വിക്ടറി എഡിഷൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ചില്ലി റെഡ് പെയിന്റ് വർക്കിലാണ് വരുന്നത്. ബോണറ്റിൽ നിന്ന് റൂഫിലേക്ക് കുറുകെ പിൻഭാഗത്തേക്ക് നീളുന്ന ഒരു വെളുത്ത ട്രിം സ്ട്രൈപ്പ് ഇതിന് പൂരകമാണ്. യഥാർത്ഥ റാലി കാറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന "52" എന്ന നമ്പർ വാഹനത്തിന്റെ ഇരുവശത്തും വെളുത്ത ഗ്രാഫിക്കായി കാണപ്പെടുന്നു. കറുത്ത പനോരമിക് സൺറൂഫ് ഒരു വൈരുദ്ധ്യമുള്ള അത്ലറ്റിക് ഫിനിഷ് ചേർക്കുന്നു. ചരിത്രപരമായ വിജയ വർഷത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സി-പില്ലറിൽ സൂക്ഷ്മമായ "1965" സ്റ്റിക്കർ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു. 18 ഇഞ്ച് ജോൺ കൂപ്പർ വർക്ക്സ് (ജെസിഡബ്ല്യു) ലാപ് സ്പോക്ക് 2-ടോൺ അലോയ് വീലുകളുമായാണ് കാർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയി വരുന്നത്.
മിനി കൂപ്പർ എസ് വിക്ടറി എഡിഷൻ: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ
കൂപ്പർ എസ് വിക്ടറി എഡിഷന്റെ ക്യാബിനിലുടനീളം റാലി തീം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഡോർ സിൽസുകളിൽ ചുവപ്പും കറുപ്പും പശ്ചാത്തലത്തിൽ വെളുത്ത "1965" എന്ന അക്ഷരങ്ങൾ കാണാം. പതിപ്പിലെ ഓരോ കാറിലും ഒറിജിനൽ റാലിയെ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു സവിശേഷമായ സമർപ്പണം കാണാം. വെസിൻ ബ്ലാക്ക് നിറത്തിലുള്ള ജെസിഡബ്ല്യു സ്പോർട്സ് സീറ്റുകൾ, പുനരുപയോഗിച്ച വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള, സുഷിരങ്ങളുള്ള അപ്ഹോൾസ്റ്ററി - ജെസിഡബ്ല്യു ഡാഷ്ബോർഡ് ട്രിം, പാഡിൽ ഷിഫ്റ്ററുകളുള്ള ജെസിഡബ്ല്യു സ്റ്റിയറിങ് വീൽ എന്നിവയുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.
6 o'clock സ്റ്റിയറിങ് വീൽ സ്പോക്ക്, സെന്റർ കൺസോൾ സ്റ്റോറേജ് ബോക്സ് എന്നിവയും "1965" എന്ന അക്ഷരങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു. അതേസമയം കീ ക്യാപ്പിൽ ഒറിജിനൽ കൂപ്പർ എസിന്റെ റേസിങ് നമ്പർ ഉണ്ട്. ഡാഷ്ബോർഡും ഡോർ പാനലുകളും പൂർണ്ണമായും ക്രോം-ഫ്രീയും ലെതർ-ഫ്രീയുമാണ്. റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത 2D നിറ്റഡ് ഫാബ്രിക് ലൈനിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
മിനി കൂപ്പർ എസ് വിക്ടറി എഡിഷൻ: ഫീച്ചർ
കൂപ്പർ എസ് വിക്ടറി എഡിഷനിൽ ക്യാബിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് 9.4 ഇഞ്ച് സർക്കുലർ OLED ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്. ഇത് MINI ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം 9 പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് MINI ഇന്റലിജന്റ് പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് വഴി ടച്ച്സ്ക്രീൻ, വോയ്സ് കൺട്രോൾ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. "ഹേ മിനി" എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് സജീവമാക്കാം. സിസ്റ്റം നാവിഗേഷൻ, ടെലിഫോണി, വിനോദം, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, റിമോട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഗ്രേഡുകൾ എന്നിവയെ ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
കൂടാതെ, കൂപ്പർ എസ് വിക്ടറി എഡിഷനിൽ MINI ഡിജിറ്റൽ കീ പ്ലസ്, ഹെഡ്-അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ, ഇൻ-കാബിൻ സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി ഒരു ഫിഷൈ ക്യാമറ, ഹർമാൻ കാർഡൺ സറൗണ്ട് സൗണ്ട്, വയർലെസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ ചാർജിങ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഗോ-കാർട്ട്, ഗ്രീൻ, വിവിഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മിനി എക്സ്പീരിയൻസ് മോഡുകൾ ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഡ്രൈവിങ് സ്വഭാവം ക്രമീകരിക്കാനും പ്രകാശം, ശബ്ദം, ഗ്രാഫിക്സ് ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവ അതിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു.
മിനി കൂപ്പർ എസ് വിക്ടറി എഡിഷൻ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
മിനി ട്വിൻപവർ ടർബോ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടർബോചാർജ്ഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് വിക്ടറി എഡിഷന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇത് 5,000–6,500 ആർപിഎമ്മിൽ 201.15 ബിഎച്ച്പി പവറും 1,450 നും 4,500 ആർപിഎമ്മിനും ഇടയിൽ 300 Nm പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് 7-സ്പീഡ് ഡ്യുവൽ-ക്ലച്ച് സ്റ്റെപ്ട്രോണിക് സ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്മിഷനുമായി ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.
6.6 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഈ കാർ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കും. മണിക്കൂറിൽ 242 km ആണ് ഇതിന്റെ പരമാവധി വേഗത. അഡാപ്റ്റീവ് സസ്പെൻഷനും JCW സ്പോർട്ട് ബ്രേക്കുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് പ്രകടന പാക്കേജിനെ പൂർണ്ണമാക്കുന്നു. സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഫ്രണ്ട് പാസഞ്ചർ, സൈഡ് കർട്ടൻ എയർബാഗുകൾ, ഡൈനാമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ, ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം, ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ്, കോർണറിങ് ബ്രേക്ക് കൺട്രോൾ, റിയർ വ്യൂ ക്യാമറ, ടയർ പ്രഷർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
