ETV Bharat / automobile-and-gadgets
വെറും 30 യൂണിറ്റുകൾ! ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്കുമായി മിനി, കൂപ്പർ എസ് ജെസിഡബ്ല്യു ജിപി ഇൻസ്പൈർഡ് എഡിഷനെ കുറിച്ചറിയാം
വിക്ടറി എഡിഷനുശേഷം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ മിനി കൂപ്പർ എസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രണ്ടാമത്തെ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ഹാച്ച്ബാക്കാണ് ഇത്. വെറും 30 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകൂ.
Published : May 20, 2026 at 4:29 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: എസ് ജെസിഡബ്ല്യു ജിപി ഇൻസ്പൈർഡ് എഡിഷനുമായി ബിഎംഡബ്ല്യു ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മിനി. ലിമിറ്റഡ് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ മോഡലാണ് കമ്പനി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയത്. ഈ പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്കിന്റെ വെറും 30 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകൂ.
മുൻപ് അവതരിപ്പിച്ച വിക്ടറി എഡിഷനുശേഷം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ മിനി കൂപ്പർ എസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രണ്ടാമത്തെ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ഹാച്ച്ബാക്കാണ് മിനി കൂപ്പർ എസ് ജെസിഡബ്ല്യു ജിപി ഇൻസ്പൈർഡ് എഡിഷൻ.
മിനി കൂപ്പർ എസ് ജെസിഡബ്ല്യു ജിപി ഇൻസ്പൈർഡ് എഡിഷൻ: വില
കൂപ്പർ എസ് ജെസിഡബ്ല്യു ജിപി ഇൻസ്പൈർഡ് എഡിഷന് 58.90 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ എക്സ്-ഷോറൂം വില. ഇത് ലെജൻഡ് ഗ്രേ കളർ ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാവൂ. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അടുത്തുള്ള മിനി ഡീലർഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ച് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം.
മിനി കൂപ്പർ എസ് ജെസിഡബ്ല്യു ജിപി ഇൻസ്പൈർഡ് എഡിഷൻ: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
കൂപ്പർ എസ് ജെസിഡബ്ല്യു ജിപി ഇൻസ്പൈർഡ് എഡിഷൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലെജൻഡ് ഗ്രേ എക്സ്റ്റീരിയർ ഷേഡിലാണ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ റൂഫിനും മിറർ ക്യാപ്പുകൾക്കും ചില്ലി റെഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചുവപ്പ്, ഗ്രേ നിറങ്ങളിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ജിപി-ഇൻസ്പൈർഡ് ബോണറ്റും സൈഡ് സ്ട്രൈപ്പുകളും സി-പില്ലറിൽ '1/30' ബാഡ്ജിങും കാണാം.
ഈ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ വാഹനം ജെസിഡബ്ല്യു ബാഡ്ജിങുമായി വരുന്നതിനാൽ, കൂപ്പർ എസ് ജെസിഡബ്ല്യു ജിപി ഇൻസ്പൈർഡ് എഡിഷനിൽ സ്പോയിലർ എക്സ്റ്റൻഷനുകൾ, ഫ്രണ്ട്, റിയർ വിംഗ്ലെറ്റുകൾ, സൈഡ് സ്കർട്ടുകൾ, റിയർ ഡിഫ്യൂസറുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ പ്രത്യേക കോസ്മെറ്റിക് അപ്ഡേറ്റുകൾ ഉണ്ട്. കൂടാതെ, ചിലിയൻ റെഡ് നിറത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ജിപി-ഇൻസ്പൈർഡ് വീൽ ഹബ് ക്യാപ്പുമായി ജോടിയാക്കിയ 17 ഇഞ്ച് ജെസിഡബ്ല്യു സ്പ്രിന്റ് സ്പോക്ക് അലോയ് വീലുകളും ഹാച്ച്ബാക്കിൽ ഉണ്ട്.
മിനി കൂപ്പർ എസ് ജെസിഡബ്ല്യു ജിപി ഇൻസ്പൈർഡ് എഡിഷൻ: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ
കൂപ്പർ എസ് ജെസിഡബ്ല്യു ജിപി ഇൻസ്പൈർഡ് എഡിഷനിൽ നിരവധി പ്രത്യേക ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിൽ പ്രകാശിതമായ ജിപി-ഇൻസ്പൈർഡ് ഡോർ സിൽസ്, '1/30' ഫ്ലോർ മാറ്റുകൾ, ജെസിഡബ്ല്യു-നിർദ്ദിഷ്ട ഡോർ ലോക്ക് പിന്നുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. വെസ്കിൻ/കോർഡ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി കോമ്പിനേഷനിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ JCW സ്പോർട് സീറ്റുകൾ, JCW ഡാഷ്ബോർഡ് ട്രിം, പാഡിൽ ഷിഫ്റ്ററുകൾ എന്നിവയുള്ള ഒരു പുതിയ JCW സ്റ്റിയറിങ് വീലും മിനി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മിനി കൂപ്പർ എസ് ജെസിഡബ്ല്യു ജിപി ഇൻസ്പൈർഡ് എഡിഷൻ: സവിശേഷതകൾ
9.4 ഇഞ്ച് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള OLED ടച്ച്സ്ക്രീൻ, ഹെഡ്സ്-അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ, ഹാർമൻ കാർഡൺ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, വയർലെസ് ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, കണക്റ്റഡ് കാർ സാങ്കേതികവിദ്യ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളോടെയാണ് കൂപ്പർ എസ് ജെസിഡബ്ല്യു ജിപി ഇൻസ്പൈർഡ് എഡിഷൻ വരുന്നത്. നിരവധി സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എയർബാഗുകൾ, ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം (ABS), ഡൈനാമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ (DSC), ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം (TPMS), ഒരു റിയർ-വ്യൂ ക്യാമറ എന്നിവയാണ് സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളിൽ ചിലത്.
മിനി കൂപ്പർ എസ് ജെസിഡബ്ല്യു ജിപി ഇൻസ്പൈർഡ് എഡിഷൻ: എഞ്ചിൻ
2.0 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് മിനി കൂപ്പർ എസ് ജെസിഡബ്ല്യു ജിപി ഇൻസ്പൈർഡ് എഡിഷന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇത് 201.20 bhp പവറും 300 Nm പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 7-സ്പീഡ് ഡ്യുവൽ-ക്ലച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനുമായാണ് (DCT) ഇത് ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ഹാച്ച്ബാക്കിന് 6.6 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ മണിക്കൂറിൽ 242 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാനും കഴിയും.
Also Read:
- പുതിയ ജെമിനൈ എഐ മോഡലും സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുമായി ഡെവലപ്പർ കോൺഫറൻസിൽ തിളങ്ങി ഗൂഗിൾ
- ട്വിൻ-മോട്ടോർ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റവുമായി ഹോണ്ടയുടെ സെഡാൻ വരുന്നു: പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു
- അഡ്വഞ്ചർ വിഭാഗത്തിലേക്ക് നോർട്ടന്റെ 'അറ്റ്ലസ്' വരുന്നു; ഇന്ത്യയിലെ എൻട്രി 2026ന്റെ രണ്ടാം പകുതിയോടെ
- ഇവി വിപണിയിലേക്ക് ചുവടുവെയ്ക്കാൻ ടാറ്റ സിയറയും: ലോഞ്ച് 2026 അവസാനത്തോടെ
- കിയ കാരെൻസ് ക്ലാവിസ് ഇവി വാങ്ങാൻ പണമാണോ പ്രശ്നം? ബാറ്ററി വാടകയ്ക്കെടുത്ത് കുറഞ്ഞ പ്രാരംഭവിലയിൽ വാങ്ങാം