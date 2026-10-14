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പുതിയ എക്സ്റ്റീരിയർ പെയിന്റ്, പിൻസീറ്റിലെ യാത്രക്കാർക്കായി പ്രത്യേക ഡിസ്പ്ലേ: എംജി വിൻഡ്സർ ഇവിയുടെ പ്രത്യേക പതിപ്പെത്തി
സാധാരണ മോഡലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, പുതിയ ഇവിയിൽ പുതിയ എക്സ്റ്റീരിയർ പെയിന്റ് ഫിനിഷും, ക്യാബിൻ അപ്ഹോൾസ്റ്ററിക്ക് പുതിയ കളർ സ്കീമും, അധിക സൗകര്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ 300 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമേ വിൽക്കൂ.
Published : October 14, 2026 at 1:39 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ജനപ്രിയ ഇലക്ട്രിക് വാഹനമായ എംജി വിൻഡ്സറിന്റെ പ്രത്യേക ലിമിറ്റഡ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജെഎസ്ഡബ്ലൂ എംജി മോട്ടോർ. 'ഇൻഡൽജ് എഡിഷൻ' എന്ന പേരിലാണ് പ്രത്യേക പതിപ്പ് രാജ്യത്തെ വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ മോഡലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, പുതിയ ഇവിയിൽ പുതിയ എക്സ്റ്റീരിയർ പെയിന്റ് ഫിനിഷും, ക്യാബിൻ അപ്ഹോൾസ്റ്ററിക്ക് പുതിയ കളർ സ്കീമും, അധിക സൗകര്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു.
ഇതിന്റെ 300 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമേ വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ടാകൂ എന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡൽജ് എഡിഷന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും സാധാരണ മോഡലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ അധിക സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
എംജി വിൻഡ്സർ ഇവി ഇൻഡൽജ് എഡിഷൻ: വില
വിൻഡ്സർ ഇവി ഇൻഡൽജ് എഡിഷന് 17.89 ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില വരുന്നത്. 38 kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കുള്ള വിൻഡ്സറിന്റെ'എസൻസ്' ട്രിമ്മിനേക്കാൾ ഇതിന് ഏകദേശം 89,000 രൂപ കൂടുതലാണ്.
എംജി വിൻഡ്സർ ഇവി ഇൻഡൽജ് എഡിഷൻ: മാറ്റങ്ങൾ
ഈ പ്രത്യേക എഡിഷന് പുതിയ 'ഷാഡോ ഗോൾഡ്' എക്സ്റ്റീരിയർ പെയിന്റ് ഫിനിഷ് ലഭിക്കുന്നു. റൂഫ്, ഔട്ടർ റിയർ-വ്യൂ മിററുകൾ (ORVMs), 18 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ എന്നിവയിലെ കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ വാഹനത്തിന്റെ കളർ സ്കീം കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കുന്നു. മുൻവശത്ത് ക്രോം ഗ്രിൽ ആക്സന്റും വശങ്ങളിൽ ബോഡി-സൈഡ് ക്രോം മോൾഡിങും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സാധാരണ മോഡലിൽ നിന്ന് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ മോഡലിന്റെ ഡിസൈൻ വേറിട്ടതാക്കുന്നു.
Business Class just got more indulgent. Introducing the limited-edition MG Windsor Indulge EV. Crafted for those who believe every journey deserves something extra. #MGWindsorIndulgeEV #MGMotorIndia #MorrisGaragesIndia https://t.co/eDo8RbVMIY— Morris Garages India (@MGMotorIn) October 13, 2026
സി-പില്ലറിലെ റിയർ ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസിൽ "Indulge" എന്ന ബാഡ്ജിങ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. പിൻനിര യാത്രക്കാർക്ക് വിനോദ പരിപാടികൾ ആസ്വദിക്കാനായി റൂഫിൽ ഘടിപ്പിച്ച 'പ്രൈവ് സ്ക്രീൻ' എന്ന ഫോൾഡിങ് ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇന്റീരിയറിലെ എടുത്തുപറയേണ്ട സവിശേഷതകളിലൊന്ന്. ഈ വിഭാഗത്തിലെ വാഹനങ്ങളിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു ഫീച്ചർ വരുന്നത്.
അർബൻ ടാൻ, ബ്ലാക്ക് എന്നീ നിറങ്ങൾ ചേർന്ന ഡ്യുവൽ-ടോൺ അപ്ഹോൾസ്റ്ററി തീമാണ് ഇതിലുള്ളത്. മുൻനിര ഹെഡ്റെസ്റ്റുകളിൽ "Indulge" എന്ന് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, മുൻ-പിൻ യാത്രക്കാർക്കായി പ്രത്യേക തീമിലുള്ള 'ഏറോ-ലൗഞ്ച്' കുഷ്യനുകളും നെക്ക് പില്ലോകളും നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്ക് പുറമേ, വാഹനത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള തീമിന് അനുയോജ്യമായ 3D ഫ്ലോർ മാറ്റുകൾ, റിയർ സൺഷെയ്ഡുകൾ, ലെതർ കീ കവറുകൾ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും
ഇതിലെ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ സാധാരണ വിൻഡ്സർ ഇവിക്ക് സമാനമാണ്. വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള 15.6 ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെൻ്റ് ടച്ച്സ്ക്രീൻ, 9 സ്പീക്കറുകളുള്ള ഇൻഫിനിറ്റി സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, 8.8 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജർ, പനോരമിക് ഗ്ലാസ് റൂഫ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന സൗകര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. 6 എയർബാഗുകൾ, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം (TPMS), ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ (ESC), ഹിൽ ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റ് (HHA), റിയർ പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് (EPB) എന്നിവയാണ് പ്രധാന സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ.
ബാറ്ററി പാക്കും പവർട്രെയിനും
വിൻഡ്സർ ഇവി ഇൻഡൽജ് എഡിഷനിൽ 38kWh ബാറ്ററി പാക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് 136 PS പവറും 200Nm ടോർക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറാണ്. ഈ ഇവിക്ക് 332 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് ലഭിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു.
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