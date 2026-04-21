ബജറ്റ്-ഫ്രണ്ട്ലി, ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഉത്തമം: എംജി വിൻഡ്സർ ഇവിയുടെ 'കമ്മ്യൂട്ട് വേരിയന്റ്' പുറത്തിറക്കി
ഫ്ലീറ്റ്-ഫോക്കസ്ഡ്, ബജറ്റ്-ഫ്രണ്ട്ലി വേരിയന്റായാണ് എംജി വിൻഡ്സർ ഇവിയുടെ കമ്മ്യൂട്ട് വേരിയന്റ് പുറത്തിറക്കിയത്. ബേസ് എക്സൈറ്റ് ട്രിമ്മിനേക്കാൾ 61,000 രൂപ കുറവാണ് ഇതിന്.
Published : April 21, 2026 at 5:09 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: എല്ലായ്പ്പോഴും കാർ കമ്പനികൾ പുതിയ മോഡൽ പുറത്തിറക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പരിഗണിക്കുക സാധാരണ ഉപയോക്താക്കളെയായിരിക്കും. ഇത്തവണ ടാക്സി ഓടിക്കുന്നവർക്കായി വിൻഡ്സർ ഇവിയുടെ പ്രത്യേക വേരിയന്റുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജെഎസ്ഡബ്ല്യു എംജി മോട്ടോർ ഇന്ത്യ. പുതിയ 'കമ്മ്യൂട്ട്' വേരിയന്റാണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയത്. 13.49 ലക്ഷം എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയത്.
ഫ്ലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർമാരെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള പുതിയ കമ്മ്യൂട്ടർ വേരിയന്റ് നിലവിലുള്ള എക്സൈറ്റ് ട്രിമിന് താഴെയാണ് സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഏകദേശം 61,000 രൂപ വില കുറവാണ്. ഫ്ലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർമാരെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണെങ്കിലും, വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിനും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.
എംജി വിൻഡ്സർ ഇവി കമ്മ്യൂട്ട് വേരിയന്റ്: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
വിൻഡ്സർ ഇവിയുടെ പുതിയ കമ്മ്യൂട്ട് വേരിയന്റിൽ എൽഇഡി പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ, ഒആർവിഎം-മൗണ്ടഡ് ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ, ഫ്ലഷ് ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ എന്നിവ നിലനിർത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അലോയ് വീലുകൾ 17 ഇഞ്ച് സ്റ്റീൽ വീലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയ്ക്ക് കവറുകൾ ഇല്ല.
എംജി വിൻഡ്സർ ഇവി കമ്മ്യൂട്ട് വേരിയന്റ്: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ
പുതിയ കമ്മ്യൂട്ട് വേരിയന്റിൽ ലളിതമായ ഒരു ക്യാബിൻ ലേഔട്ട് ഉണ്ട്. എക്സൈറ്റ് വേരിയന്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന 10.1 ഇഞ്ച് സെൻട്രൽ ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഈ പുതിയ വേരിയന്റിൽ ഇല്ല. പകരം, ഇതിന് 7 ഇഞ്ച് എൽസിഡി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ ലഭിക്കുന്നു. ഇത് പ്രധാന ഡിസ്പ്ലേയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ക്യാബിനിൽ അടിസ്ഥാന ഫാബ്രിക് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി, മാനുവൽ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, കുറഞ്ഞ ഡാഷ്ബോർഡ് ലേഔട്ട് എന്നിവയുണ്ട്. അതേസമയം ഡോർ ട്രിമ്മുകളിൽ മാത്രമേ ഗോൾഡൻ ഹൈലൈറ്റുകൾ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. കാറിൽ മാനുവൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഉണ്ട്. കൂടാതെ ORVM-കളും മാനുവലായി ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
ഇതിനുപുറമെ, സ്റ്റിയറിങ്-മൗണ്ടഡ് ഗിയർ സെലക്ടറുള്ള 2-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിങ് വീൽ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിങ് ബട്ടണുകൾ, കപ്പ് ഹോൾഡറുകളും സ്റ്റോറേജും ഉള്ള ഒരു സെന്റർ കൺസോൾ എന്നിവ ഈ വേരിയന്റിൽ തുടർന്നും ലഭിക്കും. പവർ വിൻഡോ സ്വിച്ചുകൾ, ഹെഡ്ലൈറ്റ് ബീം ഉയര ക്രമീകരണ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, ഫ്രണ്ട് ഫോഗ് ലൈറ്റുകൾ, ഓട്ടോ ഹോൾഡ്, ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് എന്നിവ മറ്റ് ദൃശ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. കൂടാതെ, ഉയർന്ന വേരിയന്റുകളുടേതിന് സമാനമായി പിൻ സീറ്റുകൾക്കും ഒരു റീക്ലൈനിങ് ഫംഗ്ഷൻ ലഭിക്കുന്നു.
എംജി വിൻഡ്സർ ഇവി കമ്മ്യൂട്ട് വേരിയന്റ്: ബാറ്ററി, റേഞ്ച്
പുതിയ കമ്മ്യൂട്ട് വേരിയന്റിൽ എക്സൈറ്റ്, എക്സ്ക്ലൂസീവ്, എസെൻസ് എന്നീ ലോവർ ട്രിമ്മുകളുടെ അതേ 38 kWh ബാറ്ററി പാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു തവണ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്താൽ, കാർ 332 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച് നൽകും. 7.4 kW AC ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് 10 മുതൽ 100 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 7 മണിക്കൂർ എടുക്കും. അതേസമയം 45 kW DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് 20 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 45 മിനിറ്റ് എടുക്കും.
