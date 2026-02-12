ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഗ്ലോസ്റ്ററിന് കരുത്തനായ പിൻഗാമിയെ സമ്മാനിച്ച് എംജി മോട്ടോർസ്: പുതിയ മജസ്റ്ററിന്റെ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തി
പുതിയ കാറിനായുള്ള ബുക്കിങും കമ്പനി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 41,000 രൂപ നൽകി എംജിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ മജസ്റ്റർ ബുക്ക് ചെയ്യാം.
Published : February 12, 2026 at 4:05 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ എംജി മോട്ടോർ തങ്ങളുടെ പുതിയ എസ്യുവിയായ എംജി മജസ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. കമ്പനിയുടെ നിലവിലെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഉത്പ്പന്നമായ എംജി ഗ്ലോസ്റ്ററിനും മുകളിലാണ് എംജി മജസ്റ്റർ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലായിരിക്കും ഇത്.
എംജി മജസ്റ്റർ: വില, പ്രീ-ബുക്കിങ്
എംജി മജസ്റ്ററിന്റെ വരവോടെ കമ്പനിയുടെ നിലവിലെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ഐസിഇ-പവർ എസ്യുവികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. എംജി ഹെക്ടർ, ഹെക്ടർ പ്ലസ്, ആസ്റ്റർ, ഗ്ലോസ്റ്റർ, മജസ്റ്റർ എന്നിവയാണ് അഞ്ച് മോഡലുകൾ. പുതിയ കാറിനായുള്ള ബുക്കിങും കമ്പനി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 41,000 രൂപ നൽകി എംജിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ മജസ്റ്റർ ബുക്ക് ചെയ്യാം. അതേസമയം കാറിന്റെ വില കമ്പനി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
എംജി മജസ്റ്റർ: എക്സ്റ്റീരിയർ
പുതിയ എംജി മജസ്റ്ററിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, മുൻവശത്തെ പ്രൊഫൈലിൽ ഡ്രാഗൺ ഐ എൽഇഡി ഡിആർഎല്ലുകളും മുൻവശത്തെ ബമ്പറിന്റെ അടിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രൈ ബീം സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകളും ഉള്ള ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഡിസൈൻ ഉണ്ട്. വലിപ്പം, ബോക്സി ആകൃതി, വലിയ വീൽ ആർച്ചുകൾ എന്നീ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ചേരുമ്പോൾ പുതിയ കാർ വളരെ ആകർഷകമായി കാണപ്പെടുന്നു
കൂടാതെ, കട്ടിയുള്ള ബമ്പർ, മൊസൈക് മാട്രിക്സ് ഗ്രിൽ, ശിൽപമുള്ള ഹുഡ്, സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ് എന്നിവ ലുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മികച്ചതാക്കുന്നു. ക്രോം-ഫിനിഷ് ചെയ്ത സൈഡ് സ്റ്റെപ്പുകൾ, റൂഫ് റെയിലുകൾ, വീൽ ആർച്ചുകളിൽ കറുത്ത ക്ലാഡിങ്, വലിയ 19 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ എന്നിവ ഇതിലുണ്ട്. കൂടാതെ, പിൻവശത്തെ പ്രൊഫൈലിൽ കണക്റ്റഡ് എൽഇഡി ടെയിൽലാമ്പുകൾ, ടെയിൽഗേറ്റിൽ 'മോറിസ് ഗാരേജ്', 'മജസ്റ്റർ' ബാഡ്ജിങ് എന്നിവയുണ്ട്.
എംജി മജസ്റ്റർ: ഇന്റീരിയർ
ഇന്റീരിയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, മൂന്ന് നിര എസ്യുവി ആയ പുതിയ എംജി മജസ്റ്ററിൽ സ്മോക്ക്ഡ് എബോണി ഇന്റീരിയർ, ലെതർ അപ്ഹോൾസ്റ്ററി, എട്ട് പാറ്റേൺ മൾട്ടി-മോഡ് മസാജ് സീറ്റുകൾ എന്നിവ കാണാം. ആറ്, ഏഴ് സീറ്റ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിൽ ഈ കാർ ലഭ്യമാണ്. ശ്രദ്ധേയമായി, എംജിയുടെ പുതിയ ഡി-സൈസ് എസ്യുവിയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിനായി ഡ്യുവൽ ഡിസ്പ്ലേകളും 12.3 ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റവും, ഒന്നും രണ്ടും നിരകളിൽ വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകളും, വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.
കൂടാതെ, ഗാലക്സി വ്യൂ പനോരമിക് സൺറൂഫ്, ജെബിഎൽ സ്റ്റുഡിയോ 12-സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം, 64-കളർ ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങ്, ത്രീ-സോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, മെമ്മറി ഫംഗ്ഷനോടുകൂടിയ 12-വേ പവർഡ് ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, മൾട്ടി പർപ്പസ് 220V പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്, ഡ്യുവൽ വയർലെസ് ചാർജറുകൾ, കിക്ക്-ജെസ്റ്റർ പവർഡ് ടെയിൽഗേറ്റ് തുടങ്ങി നിരവധി സവിശേഷതകളും കാറിൽ ലഭ്യമാണ്. കണക്റ്റഡ് കാർ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി എംജി മോട്ടോർ റിലയൻസ് ജിയോയുമായി പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
വാലറ്റ് മോഡ്, quiet mode എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് മോഡുകളും ഇതിലുണ്ട്. ഐ-സ്മാർട്ട് മജസ്റ്ററിൽ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് കീയും ഉണ്ട്. കൂടാതെ, മൂന്നാം നിര മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുമ്പോൾ കാർ 343 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസ് നൽകും. മൂന്നാം നിര മടക്കുമ്പോൾ ഇത് 1,350 ലിറ്ററായി വർധിക്കും. കൂടാതെ, കൂടുതൽ സൗകര്യത്തിനായി ഒരു കിക്ക് ജെസ്റ്റർ ടെയിൽഗേറ്റും ഇതിലുണ്ട്.
എംജി മജസ്റ്റർ: സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ
കരുത്തിനും ആഘാതങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉയർന്ന ടെൻസൈൽ ലാഡർ-ഫ്രെയിം ഷാസിയാണ് എംജി മജസ്റ്ററിന്റെ സവിശേഷത. കൂടാതെ, ലെയ്ൻ-കീപ്പ് അസിസ്റ്റ്, അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ഓട്ടോമാറ്റിക് എമർജൻസി ബ്രേക്കിങ്, ഹിൽ-ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റ്, ആറ് എയർബാഗുകൾ, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ഹിൽ ഡിസന്റ് കൺട്രോൾ, ഇന്റലിജന്റ് ഹെഡ്ലാമ്പ് കൺട്രോൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ലെവൽ-2 ADAS സവിശേഷതകളും കാറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
എംജി മജസ്റ്റർ: എഞ്ചിൻ
എംജി ഗ്ലോസ്റ്ററിന്റെ അതേ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനാണ് പുതിയ എംജി മജസ്റ്ററിലും ഉള്ളത്. ഇതിൽ 215 ബിഎച്ച്പി പവറും 478 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 2.0 ലിറ്റർ ട്വിൻ-ടർബോചാർജ്ഡ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. ഈ എഞ്ചിൻ 8-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. നാല് ചക്രങ്ങളെയും ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ എഞ്ചിൻ.
ഇത് മജസ്റ്ററിനെ ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ് വാഹനമാക്കി മാറ്റുന്നു. കൂടാതെ, പുതിയ എംജി മജസ്റ്ററിൽ ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് 2H-4H സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഇത് നോർമൽ, സാൻഡ്, റോക്ക്, മഡ്, സ്നോ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഭൂപ്രദേശ മോഡുകൾ നൽകുന്നു. കൂടാതെ, കാറിൽ സെഗ്മെന്റ്-ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്കും ഉണ്ട്. എംജി മജസ്റ്ററിന് 810mm വാട്ടർ വേഡിങ് ശേഷിയും ഉണ്ട്.
