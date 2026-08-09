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ഒറ്റയടിക്ക് വർധിപ്പിച്ചത് 1.50 ലക്ഷം രൂപ! എംജി മജസ്റ്റർ എസ്‌യുവിക്ക് വില കൂടി

എംജി ഗ്ലോസ്റ്ററിന് പകരക്കാരനായാണ് അത്യാധുനിക സവിശേഷതകളുമായി എംജി മജസ്റ്റർ എസ്‌യുവി എത്തിയത്. പുറത്തിറക്കി രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒറ്റയടിക്ക് 1.50 ലക്ഷം രൂപ വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.

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MG Majestor Price Hiked By Rs 1.50 Lakh In India (JSW MG Motor India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 9, 2026 at 4:49 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: പ്രശസ്‌ത കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ എംജി മോട്ടോർസ് അടുത്തിടെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് ഫുൾ-സൈസ് എസ്‌യുവിയായ എംജി മജസ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. എംജി ഗ്ലോസ്റ്ററിന് പകരക്കാരനായാണ് അത്യാധുനിക സവിശേഷതകളുമായി പുതിയ വാഹനം എത്തിയത്. 40.99 ലക്ഷം രൂപ എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് ഈ ഭീമൻ എസ്‌യുവി പുറത്തിറക്കിയത്.

എന്നാൽ മാസങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഇതിന് 1.50 ലക്ഷം രൂപ വില വർധിച്ചു. ആറ്, ഏഴ് സീറ്റ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിൽ ലഭ്യമായ സാവി 4x2 വേരിയന്‍റുകൾക്കാണ് വില വർധനവ് ബാധകമാവുക. വർധനവിന് ശേഷം ഇവയ്‌ക്ക് 42.49 ലക്ഷം രൂപ എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വില വരും. അതേസമയം ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് 4x4 വേരിയന്‍റിന്‍റെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഇതിന് 44.99 ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വില.

കരുത്തിന്‍റെ പര്യായം

2026 മെയ്‌ 27നാണ് എംജി മജസ്റ്റർ എസ്‌യുവി പുറത്തിറക്കിയത്. ലോഞ്ചിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് വില വർധിക്കുന്നത്. 406.5 ടൺ ഭാരമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ 300 അടിയിലധികം ദൂരം വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് എസ്‌യുവി ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു. എംജി മജസ്റ്റർ എസ്‌യുവിയുടെ കരുത്ത് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ്.

ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണറിനും ജീപ്പ് മെറിഡിയനും എതിരാളിയാണ് ഇത്. റിയർ-വീൽ ഡ്രൈവ്, ഫോർ-വീൽ ഡ്രൈവ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാകുമെങ്കിലും ഒരൊറ്റ ഉയർന്ന സവിശേഷതകളുള്ള വേരിയന്‍റിൽ മാത്രമേ ഇത് ലഭ്യമാവൂ. ഗ്ലോസ്റ്ററിന് മുകളിലാണ് മജസ്റ്റർ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം എംജി ഗ്ലോസ്റ്ററിന്‍റെ അതേ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലാണ് ഇതും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത സ്റ്റൈലിങും കൂടുതൽ സമഗ്രമായ ഫീച്ചർ പാക്കേജും ഇതിൽ കാണാം. എംജി ഗ്ലോസ്റ്റർ എസ്‌യുവിക്ക് 38.33 ലക്ഷം മുതൽ 46.43 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലയുണ്ടായിരുന്നു. വില വർധിച്ചതോടെ മജസ്റ്ററിന്‍റെ പ്രാരംഭവിലയിൽ ഗ്ലോസ്റ്ററിനേക്കാൾ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും.

എംജി മജസ്റ്റർ: എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ

വ്യതിരിക്തമായ മൊസൈക് മാട്രിക്‌സ് ഗ്രിൽ, പുതിയ എൽഇഡി ഡിആർഎൽ, ബമ്പറിൽ താഴെയായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രൈ-ബീം എൽഇഡി പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്‌ലാമ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പുതിയ ഫ്രണ്ട്-എൻഡ് ഡിസൈൻ ആണ് എംജി മജസ്റ്ററിന് ലഭിക്കുന്നത്. ബമ്പർ വലുതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഒരു വ്യതിരിക്തമായ സ്‌കിഡ് പ്ലേറ്റും ഇതിലുണ്ട്. 19 ഇഞ്ച് ഡ്യുവൽ-ടോൺ അലോയ് വീലുകൾ, വ്യതിരിക്തമായ വീൽ ആർച്ചുകൾ, സൈഡ് സ്റ്റെപ്പുകൾ, സ്ലിം റൂഫ് റെയിലുകൾ എന്നിവയാണ് സൈഡ് പ്രൊഫൈലിൽ ലഭിക്കുന്നത്.

കാറിന്‍റെ പിൻ ഭാഗത്തായി ലൈറ്റ് ബാർ കാണാം. ഇതിൽ മുകളിൽ 'മോറിസ് ഗാരേജ്' എന്നും താഴെ 'മജസ്റ്റർ' എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റ് ബാറിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പുതുതായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത എൽഇഡി ടെയിൽലാമ്പുകളും കാണാം. പിൻ ബമ്പറിൽ ഹെവി ക്ലാഡിങ്, ഫോക്‌സ് എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ് ടിപ്പുകൾ, ഒരു സ്‌കിഡ് പ്ലേറ്റ് എന്നിവയുമുണ്ട്.

എംജി മജസ്റ്ററിന്‍റെ രണ്ട് ട്രിമ്മുകളും ബ്ലാക്ക് ആഷ്, ബ്ലാക്ക് മെറ്റൽ, കോൺക്രീറ്റ് ഗ്രേ, പേൾ വൈറ്റ് എന്നീ നാല് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇതിന് 5,046 എംഎം നീളവും 2,016 എംഎം വീതിയും 2,950 എംഎം വീൽബേസും ഉണ്ട്. സെഗ്‌മെന്‍റിലെ ഏറ്റവും വലിയ എസ്‌യുവി ആണ് പുതിയ മജസ്റ്റർ. മൂന്ന് നിരകളിലുമായി ആകെ 343 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്‌പേസ് ഉണ്ട്. അതേസമയം മൂന്നാം വരിയിലെ സീറ്റ് മടക്കുമ്പോൾ 1,350 ലിറ്റർ ആയി വർധിക്കുന്നു.

എംജി മജസ്റ്റർ: ഇന്‍റീരിയർ, സവിശേഷതകൾ

എംജി ഗ്ലോസ്റ്ററുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, മജസ്റ്ററിലെ ക്യാബിൻ പുതിയ പുതിയ ഡാഷ്‌ബോർഡ് ലേഔട്ട് ഉപയോഗിച്ച് 12.3 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റുമായി പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഒരേ വലുപ്പത്തിലുള്ള പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്ററും ഡ്യുവൽ വയർലെസ് ചാർജിങ് പാഡുകളുള്ള പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത സെന്‍റർ കൺസോളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 12-വേ അഡ്‌ജസ്റ്റ്‌മെന്‍റ്, വെന്‍റിലേഷൻ, ഡ്രൈവർക്കായി മൾട്ടി-മോഡ് മസാജ് ഫങ്‌ഷൻ എന്നിവയുള്ള പവേർഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകളാണ് എംജി മജസ്റ്ററിന്‍റെ സവിശേഷത.

'സ്മോക്ക്ഡ് എബോണി' തീമിലാണ് ക്യാബിൻ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആറ്, ഏഴ് സീറ്റ് ലേഔട്ടുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാകും. രണ്ടാം നിരയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റുകളും ലഭിക്കും. 6 സീറ്റ് ഓപ്ഷൻ 4x2 വേരിയന്‍റിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ആറ് എയർബാഗുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതേസമയം ലെവൽ 2 ADAS ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് ട്രിമിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. ഓട്ടോണമസ് എമർജൻസി ബ്രേക്കിങ്, ലെയ്ൻ കീപ്പ് അസിസ്റ്റ്, ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്നിവയാണ് പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

എംജി മജസ്റ്റർ: പവർട്രെയിൻ

എംജി ഗ്ലോസ്റ്ററിന്‍റെ അതേ കരുത്തൻ 2.0 ലിറ്റർ ട്വിൻ-ടർബോ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് പുതിയ എംജി മജസ്റ്ററിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 8-സ്‌പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനുമായി ജോടിയാക്കിയ എഞ്ചിൻ 212 ബിഎച്ച്പി പവറും 479 എൻഎം പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 4x2, 4x4 കോൺഫിഗറേഷനുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാവും.

ഫോർ-വീൽ ഡ്രൈവ് വേരിയന്‍റിൽ സാൻഡ്, സ്നോ, റോക്ക്, മഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ 10 ടെറൈൻ മോഡുകൾ ഉണ്ടാകും. ട്രിപ്പിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക്, ക്രാൾ കൺട്രോൾ എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്. സ്‌പോർട്, നോർമൽ, ഇക്കോ എന്നീ മൂന്ന് ഡ്രൈവ് മോഡുകളും ഈ കാറിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ലഭ്യമാണ്. അതേസമയം അതിന്‍റെ വാട്ടർ വേഡിങ് ശേഷി 810mm ആണ്.

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