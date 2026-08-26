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നിരത്തിൽ ചീറ്റപ്പുലിയാകാൻ എംജി ഹെക്‌ടര്‍ ടോമാഹോക്ക്; ഇവിയുടെ പുതിയ മോഡല്‍ പുറത്തിറക്കി, വിലയും മറ്റ് പ്രത്യേകതകളും

എംജി ഹെക്ടർ ടോമാഹോക്ക് എസ്‌യുവിയാണ് ഇനി വാഹന വിപണി കീഴടക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ താരം.

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MG hector tomohawk (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2026 at 1:04 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയിലെ കരുത്തരായ ജെഎസ് ഡബ്ല്യു എംജി മോട്ടോർ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ എസ്‌യുവി ശ്രേണിയിലേക്ക് എംജി ഹെക്ടർ ടോമാഹോക്ക്' എന്ന പുതിയൊരു മോഡല്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിപണിയിൽ പുതിയ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ പുത്തൻ മോഡൽ മുംബൈയിൽ നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിലാണ് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കിയത്. ചീറ്റപ്പുലിയെപ്പോലെ അതിവേഗവും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും ഒത്തിണക്കിയ ഡിസൈനുമായാണ് ടോമാഹോക്ക് നിരത്ത കീഴടക്കാൻ എത്തുന്നത്. നിലവിലുള്ള ഹെക്ടർ മോഡലുകളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി, കൂടുതൽ സ്പോർട്ടി ലുക്കിലാണ് ടോമാഹോക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഫീച്ചറുകളും സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

എംജി ഹെക്‌ടര്‍ കാറുകൾക്ക് ഇതിനോടകം വിപണിയിൽ വൻ ഡിമാൻ്റാണ്. എംജി ഹെക്ടർ ടോമാഹോക്കും ഉപഭോക്താക്കളെ നിരാശരാക്കില്ല എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇത്തവണ നിരവധി ഫീച്ചറുകളാണ് വാഹനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയരിക്കുന്നത്. ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്റർ, പവർഡ് ആൻഡ് വെൻ്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റ്, പവർഡ് ടെയിൽഗേറ്റ്, വയർലെസ് ചാർജിങ് എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

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MG hector tomohawk (ETV Bharat)

എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ. കമ്പനിയുടെ പുതിയ എഡിഎപിടി (ADAPT) പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡലായിരിക്കും എംജി ഹെക്ടർ ടോമാഹോക്ക്. ഏകദേശം 4.7 മീറ്റർ നീളവും 1.8 മീറ്റർ വീതിയും 1.75 മീറ്റർ ഉയരവും 2.8 മീറ്റർ വീൽബേസിലുമാണ് കാറിൻ്റെ പൂരകൽപ്പന. മൂന്ന് നിര സീറ്റാണ്. 7 സീറ്ററിലും 5 സീറ്ററിലും ലഭ്യമാണ്. 610 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. അതേസമയം അവസാന സീറ്റ് മടക്കി വച്ചാൽ 528 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്‌പേഴ്‌സ് ലഭിക്കും.

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MG hector tomohawk (ETV Bharat)

എംജി ഹെക്ടർ ടോമാഹോക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സങ്കേതികവിദ്യ. 80-ലധികം സ്മാർട്ട് സവിശേഷതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് വാഹനം. 2-, 3-, 5-ഫിംഗർ ജെസ്റ്റർ നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള ഫസ്റ്റ്-ഇൻ-സെഗ്മെന്റ് ഐ-സ്വൈപ്പ് സാങ്കേതികവിദ്യ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു നൂതന വോയ്‌സ് അസിസ്‌റ്റൻ്റ് നൽകുന്ന പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് ജെൻ എഐ, 30+ ഹിംഗ്ലിഷ് വോയ്‌സ് കമാൻഡുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

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MG hector tomohawk (ETV Bharat)

5.6 ഇഞ്ച് എച്ച്ഡി ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സ്‌ക്രീനാണ് വരുന്നത്. വയർലെസ് ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, കീ-ഷെയറിങ് ശേഷിയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ബ്ലൂടൂത്ത് കീ, ഓവർ-ദി-എയർ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. ബോളിവുഡ് പ്രിയങ്കരങ്ങൾ, ഇംഗ്ലീഷ് ഹിറ്റുകൾ, പ്രാദേശിക സംഗീതം, കുട്ടികളുടെ ഉള്ളടക്കം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 8,000-ലധികം കരോക്കെ ട്രാക്കുകളാണ് സജ്ജികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബഹുഭാഷാ ഡിജിറ്റൽ വാർത്താ വീഡിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ഇടിവി ഭാരത് ബഹുഭാഷാ പിന്തുണയിലൂടെ പ്രാദേശിക ഉള്ളടക്കവും വാർത്തകളും ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു.

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സോഞ്ച് ഇവൻ്റിൽ നിന്നും (ETV Bharat)

ബാറ്ററി

എംജി ഹെക്ടർ ടോമാഹോക്കിൽ 69.2kWh LFP ബാറ്ററിയാണ് ഉള്ളത്. ഒറ്റ ചാർജിൽ 517 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. എംജി ഹെക്ടർ ടോമോഹോക്കിൽ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ 204 ബിഎച്ച്പി പവറും 310 എൻഎം പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 201 bhp ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ എഞ്ചിൻ 9 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0-100 kmph വേഗത കൈവരിക്കും.പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് ഹെക്ടർ ടോമോഹോക്കിൽ 1.5 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, ഇവ രണ്ടും കൂടിച്ചേർന്ന് വൈദ്യുതിയിൽ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന റേഞ്ച് 1,100 കിലോമീറ്ററും 115 കിലോമീറ്ററും ആണ്. ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ 204 ബിഎച്ച്പി പവറും 310 എൻഎം പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

എംജി ഹെക്ടർ ടോമാഹോക്ക്: വില, ലഭ്യത

എംജി ഹെക്ടർ ടോമാഹോക്ക് രണ്ട് സീറ്റിംഗ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലാണ് വരുന്നത്. അഞ്ച് സീറ്റർ, ഏഴ് സീറ്റർ. ഒരൊറ്റ എസെൻസ് ട്രിമ്മിൽ വരുന്ന അഞ്ച് സീറ്ററിന് 22.99 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില. എക്സൈറ്റ്, എക്‌സ്‌ക്ല്യൂസീവ്, എസെൻസ് എന്നീ മൂന്ന് വേരിയൻ്റുകളിലായി വരുന്ന ഏഴ് സീറ്റർ മോഡലിന് യഥാക്രമം 19.49 ലക്ഷം, 21.99 ലക്ഷം, 23.49 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില. എല്ലാ വിലകളും എക്‌സ്-ഷോറൂം ആണ്.

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MG hector tomohawk (ETV Bharat)
ഇരിപ്പിടംവേരിയൻ്റ്വില (എക്‌സ്-ഷോറൂം)
5 സീറ്റർ എസെൻസ്22.99 ലക്ഷം രൂപ
7 സീറ്റർഎക്സൈറ്റ്19.49 ലക്ഷം രൂപ
എക്സ്ക്ലൂസീവ്21.99 ലക്ഷം രൂപ
എസെൻസ്23.49 ലക്ഷം രൂപ

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