മെറ്റ സ്മാർട്ട്വാച്ച് വിപണിയിലേക്ക്: ലോഞ്ച് ഈ വർഷം; റിപ്പോർട്ട്
പുതിയ ഫിറ്റ്നസ്, ജീവിതശൈലി ഫീച്ചറുകളും, എഐ-പവേർഡ് സവിശേഷതകളും ആയിരിക്കും മെറ്റയുടെ സ്മാർട്ട്വാച്ചിന്റെ ആകർഷകത എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്.
Published : February 19, 2026 at 9:00 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾക്കും മിക്സഡ്-റിയാലിറ്റി ഹെഡ്സെറ്റുകൾക്കുമപ്പുറം ഉപഭോക്തൃ ഹാർഡ്വെയർ ശ്രേണി വികസിപ്പിക്കാൻ മെറ്റ ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ മെറ്റ മെറ്റയുടെ ആദ്യ സ്മാർട്ട് വാച്ച് പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഹെൽത്ത് ട്രാക്കിങ് സവിശേഷതകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാകും ഇതെന്നും, കൂടാതെ അതിൽ ഒരു ബിൽറ്റ്-ഇൻ മെറ്റാ എഐ അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായാൽ മത്സരാധിഷ്ഠിത സ്മാർട്ട് വാച്ച് വിപണിയിലേക്കുള്ള മെറ്റയുടെ അരങ്ങേറ്റമായിരിക്കും ഇത്. പുതിയ ഫിറ്റ്നസ്, ജീവിതശൈലി ഫീച്ചറുകളും, എഐ-പവേർഡ് സവിശേഷതകളും ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ആകർഷകത.
ദി വെർജ് വഴിയുള്ള ദി ഇൻഫർമേഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, മെറ്റയുടെ മാലിബു 2 എന്ന കോഡ്-നാമമുള്ള സ്മാർട്ട് വാച്ച് പ്രോജക്റ്റ് മെറ്റയുടെ റേ-ബാൻ ഡിസ്പ്ലേ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകളുടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പിനൊപ്പം എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷേ, ആംഗ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന ന്യൂറൽ റിസ്റ്റ്ബാൻഡിന് ബദലാവാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
മെറ്റ മുൻപ് തന്നെ സ്മാർട്ട്വാച്ച് നിർമിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിവെച്ചിരുന്നു. മുൻപ് കമ്പനി ഒരു റിസ്റ്റ് വെയറബിളിനായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ചില പ്രോട്ടോടൈപ്പുകളിൽ ഒന്നിലധികം ക്യാമറകൾ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
എന്നാൽ സാങ്കേതിക വെല്ലുവിളികളും റിയാലിറ്റി ലാബ്സ് യൂണിറ്റിലെ വിശാലമായ ചെലവ് ചുരുക്കലും കാരണം 2022ൽ അവർ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചു. പുതിയ സ്മാർട്ട് വാച്ച് പദ്ധതി ഇതിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതേസമയം മെറ്റ ഇതുവരെ ഈ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
ശക്തമായ ഡിമാൻഡും പരിമിതമായ വിതരണവും റേ-ബാൻ ഡിസ്പ്ലേ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകളുടെ ആഗോള വിപണനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചതായി മെറ്റ അറിയിച്ചിരുന്നു. കണക്കുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗ്ലാസുകളുടെ കയറ്റുമതി ഏകദേശം ആറ് ദശലക്ഷം യൂണിറ്റായി ഉയർന്നതായി റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
മെറ്റ അതിന്റെ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി (AR), മിക്സഡ്-റിയാലിറ്റി (MR) സാങ്കേതികവിദ്യകൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതായും വികസിപ്പിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. നിരവധി AR, MR ഉപകരണങ്ങൾ കമ്പനി വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഫീനിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മിക്സഡ്-റിയാലിറ്റി ഗ്ലാസുകളുടെ പ്രോജക്റ്റ് മെറ്റ 2027ലേക്ക് മാറ്റിവച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ആപ്പിൾ, സാംസങ്, ഗൂഗിൾ, ഗാർമിൻ, ഫിറ്റ്ബിറ്റ് പോലുള്ള വമ്പൻ കമ്പനികൾ വാഴുന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ച് വിപണിയിലേക്ക് മെറ്റ അരങ്ങേറിയാൽ, ഇതിന് പുതിയ സ്മാർട്ട്വാച്ചുകളിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചേക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ, ഫിറ്റ്നസ് മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ മെറ്റയുടെ സ്മാർട്ട്വാച്ചുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.
