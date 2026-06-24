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മൂന്ന് ഫ്രെയിമും പ്രത്യേക ആക്ഷൻ ബട്ടണുമായി മെറ്റയുടെ പുതിയ ബജറ്റ് സ്‌മാർട്ട്‌ഗ്ലാസ്

മികച്ച കോളിങിനും വോയ്‌സ് കൺട്രോളിനുമായി വിൻഡ് നോയ്‌സ് റിഡക്ഷൻ ഇതിലുണ്ട്. ഡൈനാമിക് ഫോട്ടോകൾ പകർത്താനുള്ള കഴിവാണ് മെറ്റ ഗ്ലാസിന്‍റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.

META GLASSES META SMARTGLASS സ്‌മാർട്ട്‌ഗ്ലാസ് മെറ്റ ഗ്ലാസ്
In picture: Meta Glasses by Kylie with a slim oval frame (Image credit: Meta)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 24, 2026 at 12:44 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഗ്ലാസുകളുമായി മെറ്റ. കണ്ണടകളുടെയും സൺഗ്ലാസുകളുടെയും നിർമ്മാണത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള ഫ്രഞ്ച്-ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനിയായ എസ്സിലോർലക്സോട്ടിക്കയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഇതിന്‍റെ നിർമ്മാണമെന്ന് ലോഞ്ച് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മെറ്റ അറിയിച്ചു. $299 മുതൽ വില ആരംഭിക്കുന്ന മെറ്റ ഗ്ലാസായിരിക്കും ഇവ.

കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ള സ്‌മാർട്ട്‌ഗ്ലാസാണ് മെറ്റ പുറത്തിറക്കിയതെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വിവിധ നിറങ്ങളിലും ലെൻസ് കോമ്പിനേഷനുകളിലും മെറ്റാ ഗ്ലാസുകൾ ലഭ്യമാകും. ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള മെറ്റാ അഡ്വഞ്ചറർ, ബോക്‌സിയർ ശൈലിയിലുള്ള മെറ്റാ ഫ്യൂറി, സ്ലിം ഓവൽ ഫ്രെയിമുള്ള കൈലി ശൈലി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തരം ഫ്രെയിമുകളിൽ മെറ്റാ ഗ്ലാസുകൾ ലഭ്യമാവും. അമേരിക്കൻ മോഡലും ബിസിനസ്സ് സംരംഭകയുമായ കൈലി ജെന്നറിന്‍റെ ഫാഷൻ ശൈലിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയതാണ് കൈലി ശൈലിയിലുള്ള സ്‌മാർട്ട്ഗ്ലാസുകൾ.

META GLASSES META SMARTGLASS സ്‌മാർട്ട്‌ഗ്ലാസ് മെറ്റ ഗ്ലാസ്
In picture: Meta Adventurer with a clean rectangle shape (Image credit: Meta)

സവിശേഷതകൾ
ഈ ഗ്ലാസുകളിൽ സ്‌ക്രീൻ ഇല്ല. എങ്കിലും സ്പീക്കറുകളും ക്യാമറകളും ഉണ്ട്. ഫോൺ കോളുകൾ, മ്യൂസിക്, പോഡ്‌കാസ്റ്റുകൾ, ഓഡിയോബുക്കുകൾ എന്നിവയ്‌ക്കുള്ള ഓഡിയോയെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതിന് ഓപ്പൺ-ഇയർ സ്പീക്കറുകൾ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഉപയോക്താക്കളെ ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, മികച്ച കോളിങിനും വോയ്‌സ് കൺട്രോൾ അനുഭവത്തിനും ഇവയിൽ വിൻഡ് നോയ്‌സ് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. മെറ്റയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റെല്ലാ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകളെയും പോലെ, പുതിയ വെയറബിളിനും 8 മണിക്കൂറിലധികം ബാറ്ററി ലൈഫ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും ഹാൻഡ്‌സ്-ഫ്രീയായി എടുക്കാൻ കഴിയും. മെറ്റാ ഗ്ലാസുകൾ സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശനം നൽകുമെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു.

ഡൈനാമിക് ഫോട്ടോകൾ പകർത്താനുള്ള കഴിവാണ് പുതിയ മെറ്റ ഗ്ലാസിലെ മെറ്റാ എഐയ്ക്കുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന അപ്‌ഡേറ്റ്. ഗ്ലാസുകൾ ഒന്നിലധികം ഫ്രെയിമുകൾ സ്വയമേവ എടുക്കുകയും മികച്ചത് ശുപാർശ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ടേൺ-ബൈ-ടേൺ ദിശകൾക്കായി ഡിസ്‌പ്ലേലെസ് ഗ്ലാസുകൾക്കായി പെഡസ്ട്രിയൻ നാവിഗേഷനും ഉടൻ വരും. ജാപ്പനീസ്, ചൈനീസ്, ഹിന്ദി, കൊറിയൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 14 പുതിയ ഭാഷകൾ ലൈവ് വിവർത്തനത്തിനായി മെറ്റാ പിന്തുണയ്‌ക്കും.

META GLASSES META SMARTGLASS സ്‌മാർട്ട്‌ഗ്ലാസ് മെറ്റ ഗ്ലാസ്
Meta Glasses do not feature a screen but come with speakers and a camera (Image credit: Meta)

പ്രത്യേക ആക്ഷൻ ബട്ടൺ
ഒരു സമർപ്പിത ആക്ഷൻ ബട്ടൺ പുതിയ വെയറബിളിൽ ഉണ്ട്. മെറ്റ എഐ വേഗത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിനോ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ സമാരംഭിക്കുന്നതിന് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുന്നതിനോ ഈ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാം. പെട്ടന്ന് മെറ്റ എഐ വഴി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബട്ടൺ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

META GLASSES META SMARTGLASS സ്‌മാർട്ട്‌ഗ്ലാസ് മെറ്റ ഗ്ലാസ്
In picture: Meta Fury with a boxier style (Image credit: Meta)

സ്പെക്‌സിന് പിന്നാലെ മെറ്റ ഗ്ലാസും
കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ചയാണ് സ്‌നാപ്പ്‌ചാറ്റിന്‍റെ അവരുടെ ദീർഘകാലമായി കാത്തിരുന്ന സ്‌മാർട്ട്ഗ്ലാസുകളായ 'സ്പെക്‌സ്' പുറത്തിറക്കിയത്. $2,195ന് പുറത്തിറക്കിയ മോഡൽ ചെലവേറിയ സ്‌മാർട്ട്ഗ്ലാസാണ്. സ്‌നാപ്പ്‌ചാറ്റിന്‍റെ പുതിയ ഓഗ്‌മെന്‍റഡ് റിയാലിറ്റി (AR) സ്‌മാർട്ട്ഗ്ലാസാണ് സ്പെക്‌സ്. യഥാർത്ഥ ലോകത്തിന് മുന്നിലായി ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ കാണാനും അനുഭവിക്കാനും ഇവ സഹായിക്കുന്നു. സ്പെക്‌സ് പുറത്തിറക്കി ഒരാഴ്‌ച്ചയ്‌ക്ക് പിന്നാലെയാണ് മെറ്റയുടെ പ്രഖ്യാപനം.

സ്‌മാർട്ട്ഗ്ലാസ് വിപണി കീഴടക്കാൻ മെറ്റ
സ്‌മാർട്ട്ഗ്ലാസ് നിർമ്മാണത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് മെറ്റയും എസ്സിലോർലക്സോട്ടിക്കയും. വർഷം മുമ്പ് 2021 സെപ്റ്റംബറിൽ റേ-ബാൻ സ്റ്റോറീസ് ആരംഭിച്ച് കൊണ്ടാണ് സ്‌മാർട്ട്‌ഗ്ലാസ് രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്.

കൗണ്ടർപോയിന്‍റ് റിസർച്ച് അനുസരിച്ച് മെറ്റയ്ക്ക് 80 ശതമാനത്തിലധികം വിപണി വിഹിതമുണ്ട്. മെറ്റയുടെ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പുതിയ ഗ്ലാസുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയിലാണ് ലഭ്യമാവുക. ഇത് സാധാരണക്കാരെ ആകർഷിച്ചേക്കാം. മെറ്റാ.കോം, ആമസോൺ, യുഎസ്, യുകെ, കാനഡ, ഫ്രാൻസ്, ഇറ്റലി, സ്പെയിൻ, ജർമ്മനി, അയർലൻഡ്, സ്വീഡൻ, ഡെൻമാർക്ക്, നോർവേ, ഫിൻലാൻഡ്, ഓസ്ട്രിയ, ബെൽജിയം, നെതർലാൻഡ്‌സ്, സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ്, ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മറ്റ് ജനപ്രിയ ചാനലുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് മുതൽ പുതിയ മെറ്റാ ഗ്ലാസുകൾ വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാകും.


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META NEW BUDGET SMART GLASS

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