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ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെയ്ബാക്ക് പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡുമായി മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ്: വില 3.35 കോടി രൂപ!
ഈ വർഷം ആദ്യം പുറത്തിറക്കിയ സാധാരണ എസ്-ക്ലാസ് പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് മോഡലിനേക്കാൾ ഏകദേശം 1.20 കോടി രൂപ കൂടുതലാണ് മെയ്ബാക്കിന്റെ പുതിയ പതിപ്പിന്.
Published : October 6, 2026 at 6:34 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആഡംബര കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് തങ്ങളുടെ പുതിയ മെഴ്സിഡസ് എസ്-ക്ലാസ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും ആഡംബരപൂർണ്ണമായ പതിപ്പായ 'മെയ്ബാക്ക് എസ് 580 ഇ' (Maybach S 580 e) ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 3.35 കോടി രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് കമ്പനി ഈ കാർ പുറത്തിറക്കിയത്. ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിസൈനുമായാണ് പുതിയ ആഢംബര കാർ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഈ വർഷം ആദ്യം പുറത്തിറക്കിയ സാധാരണ എസ്-ക്ലാസ് പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് മോഡലിനേക്കാൾ ഏകദേശം 1.20 കോടി രൂപ കൂടുതലാണ് മെയ്ബാക്കിന്റെ ഈ പതിപ്പിന്. ഇതിന്റെ ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെയ്ബാക്ക് പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ്
3.0 ലിറ്റർ, സിക്സ്-സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനോടൊപ്പം പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് സംവിധാനവും 4MATIC ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ് സംവിധാനവും ഈ ആഡംബര സെഡാനിൽ എഞ്ചിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. 585 bhp കരുത്തും 750 Nm ടോർക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ വാഹനം, 9-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴിയാണ് നാല് ചക്രങ്ങൾക്കും കരുത്തേകുന്നത്. പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രധാന ഗുണം, ഈ മികച്ച സെഡാൻ പൂർണ്ണമായും ഇലക്ട്രിക് പവറിൽ മാത്രം ഓടിക്കാം എന്നതാണ്.
28.6 kWh ബാറ്ററി പാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കാറിന് ഇലക്ട്രിക്-ഓൺലി മോഡിൽ 98 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാനാകും. പൂർണ്ണമായും ഇലക്ട്രിക് വാഹനമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, പുതിയ മെയ്ബാക്ക് എസ് 580 ഇ-ക്ക് മണിക്കൂറിൽ 140 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത കൈവരിക്കാനാകും.
ഇന്റീരിയറും സവിശേഷതകളും
നാല് സീറ്റുകളുള്ള 'ഫസ്റ്റ്-ക്ലാസ്' കോൺഫിഗറേഷനിൽ മാത്രമാണ് മെയ്ബാക്ക് എസ് 580 ഇ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതിന് പിൻഭാഗത്ത് രണ്ട് പ്രത്യേക 'എക്സിക്യൂട്ടീവ്' സീറ്റുകളുണ്ട്. ഇവയ്ക്കിടയിലായി നീളത്തിലുള്ള 'ബിസിനസ് സെന്റർ കൺസോൾ' നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ യാത്രക്കാരനും ലാപ്ടോപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യാനും ഭക്ഷണത്തിനുമായി പ്രത്യേക ഇടം ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. വയർലെസ് ചാർജിങ്, താപനില നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന കപ്പ് ഹോൾഡറുകൾ എന്നിവയും കാറിലുണ്ട്.
ഇതിന്റെ 'കംഫർട്ട് പാക്കേജ് പ്ലസി'ൽ വെന്റിലേറ്റഡ് 'എക്സിക്യൂട്ടീവ്' സീറ്റുകൾ, പിൻഭാഗത്തെ വയർലെസ് ചാർജിങ്, അഡാപ്റ്റീവ് റിയർ ലൈറ്റിംഗ്, പിൻഭാഗത്തെ MBUX നിയന്ത്രണങ്ങൾ, പിൻ സീറ്റുകൾക്കായുള്ള അധിക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. മുൻഭാഗത്ത് MBUX സൂപ്പർസ്ക്രീൻ ആണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ സെൻട്രൽ ഡിസ്പ്ലേയും പ്രൈവസി ഫംഗ്ഷനുകളോട് കൂടിയ ഫ്രണ്ട്-പാസഞ്ചർ ഡിസ്പ്ലേയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ 3D ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേ, ഓഗ്മെന്റഡ്-റിയാലിറ്റി ഹെഡ്-അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ, ഓഗ്മെന്റഡ്-റിയാലിറ്റി നാവിഗേഷൻ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.
സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ
സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, സെന്റർ എയർബാഗ്, പിൻവശത്തെ സൈഡ് എയർബാഗുകൾ, പിൻ എയർബാഗുകൾ, ബെൽറ്റ് ബാഗുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 15 എയർബാഗുകൾ ഈ കാറിലുണ്ട്. 'ഗാർഡ് 360-ഡിഗ്രി വെഹിക്കിൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്ലസ്' പാക്കേജ്, ആന്റി-തെഫ്റ്റ് അലാറം സിസ്റ്റം, കൂട്ടിയിടി തിരിച്ചറിയാനുള്ള കൊളിഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സംവിധാനം, ബൂട്ട്-ലിഡ് ലോക്കിംഗ് ഉപകരണം തുടങ്ങിയ അധിക സവിശേഷതകളും നൽകുന്നു.
എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
പ്രകാശിക്കുന്ന റേഡിയേറ്റർ ഗ്രിൽ, മേബാക്ക്-പാറ്റേൺ ലോഗോ പ്രൊജക്ഷൻ, മുൻ-പിൻ ഡോർ സില്ലുകളിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന 'മേബാക്ക്' അക്ഷരങ്ങൾ എന്നിവ ഈ കാറിന്റെ പുറംഭാഗത്തെ ഡിസൈനിലെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ഫോം അബ്സോർബറുകളുള്ള, ശബ്ദം കുറയ്ക്കുന്ന ടയറുകൾ ഘടിപ്പിച്ച 20-ഇഞ്ച് മേബാക്ക് മൾട്ടി-സ്പോക്ക് ഫോർജ്ഡ് വീലുകളിലാണ് ഈ കാർ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്റ്റൽ വൈറ്റ്, സിൽവർ ഗ്രേ പേൾ നിറങ്ങളിലുള്ള മേബാക്ക്-എക്സ്ക്ലൂസീവ് നാപ്പ ലെതർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്യാബിൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിയാനോ-ലാക്കർ ട്രിമ്മും ക്രിസ്റ്റൽ വൈറ്റ് നാപ്പ ലെതർ റൂഫ് ലൈനറും ഇതിന്റെ ഭംഗി വർധിപ്പിക്കുന്നു.
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