ETV Bharat / automobile-and-gadgets
792 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച്, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്: മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് സിഎൽഎ ഇവി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
200, 250+, 250+ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിലാണ് മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് സിഎൽഎ ഇവി ലഭ്യമാവുക. സൂപ്പർസ്ക്രീൻ സജ്ജീകരണമാണ് ഇന്റീരിയറിലെ എടുത്തുപറയേണ്ട സവിശേഷത.
Published : April 25, 2026 at 6:15 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആഡംബര കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് തങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ ഇലക്ട്രിക് മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് സിഎൽഎ (Mercedes-Benz CLA Electric) ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 55 ലക്ഷം രൂപ പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് കമ്പനി ഈ കാർ പുറത്തിറക്കിയത്. CLA 200 വേരിയന്റിന് മാത്രമേ ഈ വില ബാധകമാവൂ.
അതേസമയം, മിഡ്-സ്പെക്ക് സിഎൽഎ 250+ വേരിയന്റിന് 59 ലക്ഷം രൂപയും സിഎൽഎ 250+ ലോഞ്ച് എഡിഷൻ വേരിയന്റിന് 64 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് വില. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കാറായാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് 2025 മാർച്ചിലാണ് ആഗോളതലത്തിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. CLA നെയിംപ്ലേറ്റിന് പൂർണ്ണമായും ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പ് നൽകുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്.
200, 250+, 250+ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിലാണ് ഈ കാർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. 200 വേരിയന്റിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഞ്ചും 250+ വേരിയന്റിൽ ലോങ് റേഞ്ചും ഉൾപ്പെടുന്നു. ലോഞ്ച് എഡിഷന് കറുത്ത നിറമുള്ള അലോയ് വീലുകൾ ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ 'സൂപ്പർസ്ക്രീൻ' സജ്ജീകരണവും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്...
മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് സിഎൽഎ ഇലക്ട്രിക്: എക്സ്റ്റീരിയർ
പുതിയ മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് സിഎൽഎ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് മോഡലിന് സമാനമായി തന്നെയാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മൃദുവായ അരികുകളുള്ള വൃത്തിയുള്ളതും ഒഴുകിക്കിടക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ഈ കാറിനുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവി പതിപ്പിന്റെ ഫ്രണ്ട് പ്രൊഫൈൽ വ്യത്യസ്തമായി കാണപ്പെടുന്നു.
പരമ്പരാഗത ഗ്രില്ലിന് പകരം, 142 തിളങ്ങുന്ന മൂന്ന്-പോയിന്റ് സ്റ്റാർ ഉള്ള ഒരു പ്രതലമാണ് നൽകിയത്. മധ്യഭാഗത്ത് തിളങ്ങുന്ന മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് ലോഗോയും ഉണ്ട്. സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ മിനുസമാർന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ വലിയ മെഴ്സിഡസ് സെഡാനുകളുടെ അതേ ഫ്ലഷ് ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ പുതിയ മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് സിഎൽഎയ്ക്കും ലഭിക്കും.
പുതിയ മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് സിഎൽഎയുടെ പിൻഭാഗത്ത്, സ്റ്റാർ-തീം ഡിസൈൻ തുടരുന്നു. എൽഇഡി ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ ഫുൾ-വിഡ്ത്ത് ലൈറ്റ് ബാറുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ആനിമേറ്റഡ് ലൈറ്റിങ് ഇഫക്റ്റുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 17 മുതൽ 19 ഇഞ്ച് വരെ അലോയ് വീലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. മുൻ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് പുതിയ സിഎൽഎയുടെ വലുപ്പവും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4,723 എംഎം നീളവും 1,855 എംഎം വീതിയും 1,468 എംഎം ഉയരവുമുള്ള കാറാണ് ഇത്. അതേസമയം വീൽബേസ് 2,790 എംഎം ആയി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് സിഎൽഎ ഇലക്ട്രിക്: ഇന്റീരിയർ
പുതിയ മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് സിഎൽഎയുടെ ഇന്റീരിയറിലെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയുള്ള കാര്യം പുതിയ സൂപ്പർസ്ക്രീൻ സജ്ജീകരണമാണ്. അതിൽ 10.25 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേയും 14.6 ഇഞ്ച് സെൻട്രൽ ടച്ച്സ്ക്രീനും ഉൾപ്പെടുന്നു. കാറിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡായി പനോരമിക് സൺറൂഫ് ഉണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, ടച്ച് സെൻസിറ്റീവ് നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള മൂന്ന് സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലും ഈ കാറിന് ലഭിക്കുന്നു.
ലെതറെറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററിയിൽ ഇതിന്റെ സീറ്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജർ, ഹീറ്റിംഗ്, മസാജ് ഫംഗ്ഷനോടുകൂടിയ പവർഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ഡ്യുവൽ-സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, ബർമെസ്റ്റർ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, ഓട്ടോ പാർക്ക് അസിസ്റ്റ് എന്നിവയാണ് മറ്റ് സവിശേഷതകൾ.
നിരവധി സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളും ഇതിലുണ്ട്. സിഎൽഎ ഇലക്ട്രിക്കിൽ ആറ് എയർബാഗുകളും ലെവൽ 2+ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റവും (എഡിഎഎസ്) സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, ബ്ലൈൻഡ്-സ്പോട്ട് അസിസ്റ്റുള്ള 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം (ടിപിഎംഎസ്), ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് എന്നിവയും ഉണ്ട്. 405 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസാണ് കാറിന് ലഭിക്കുക. അതേസമയം ഇലക്ട്രിക് സിഎൽഎയ്ക്ക് 101 ലിറ്റർ ഫ്രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ടുമെന്റും ലഭിക്കുന്നു.
മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് സിഎൽഎ ഇലക്ട്രിക്: ബാറ്ററി, പെർഫോമൻസ്
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസിന്റെ പുതിയ MMA (മോഡുലാർ ആർക്കിടെക്ചർ) പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് CLA നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ പവർട്രെയിനുകളെ ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇന്ത്യയിൽ പൂർണ്ണമായും ഇലക്ട്രിക് CLA 200 (സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഞ്ച്), 250+ (ലോംഗ് റേഞ്ച്) എന്നീ പേരുകളിൽ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ മോഡലിന് 85 kWh ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ലഭിക്കും.
268 bhp പവറും 335 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിംഗിൾ മോട്ടോർ എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ പവർ പിൻ ചക്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. പുതിയ CLA 250+ന്റെ റേഞ്ച് 792 കിലോമീറ്റർ (WLTP) വരെയും CLA 200ന്റെ റേഞ്ച് 542 കിലോമീറ്റർ വരെയുമാണെന്ന് മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 800-വോൾട്ട് സിസ്റ്റത്തിലും പുതിയ CLA പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 320 kW DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച്, വെറും 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 325 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച് വർധിപ്പിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും.
മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് സിഎൽഎ ഇലക്ട്രിക്: ബുക്കിങ്, ഡെലിവറി
മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് സിഎൽഎ ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ ബുക്കിങ് ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1.5 ലക്ഷം രൂപ മുൻകൂർ തുക അടച്ചാൽ ഈ കാർ ബുക്ക് ചെയ്യാം. 2026 ഏപ്രിൽ അവസാനം (സിഎൽഎ 250+ ലോംഗ് റേഞ്ച്) മുതൽ 2026 ജൂൺ വരെ (സിഎൽഎ 200 സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഞ്ച്) ഡെലിവറി ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ, മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് സിഎൽഎ ഇവി ബിവൈഡി സീലുമായി മത്സരിക്കും. കൂടാതെ ഈ കാർ ടെസ്ല മോഡൽ വൈ, കിയ ഇവി6 തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുമായും മത്സരിക്കും.
