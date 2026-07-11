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മൂന്ന് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിന്‍റെ കരുത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് CLA 45 4MATIC+ അവതരിപ്പിച്ച് മെഴ്‌സിഡസ്-എഎംജി

സെഡാൻ, ഷൂട്ടിങ് ബ്രേക്ക് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ബോഡി ശൈലികളിൽ ലഭ്യമാകും. തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഏഴ് ഡ്രൈവ് മോഡുകളും അഡാപ്റ്റീവ് സ്പോർട്‌സ് സസ്പെൻഷനും പുതിയ കാറിൽ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

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Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Electric unveiled (Image Credit: Mercedes-AMG)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 11, 2026 at 11:20 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: അടുത്ത തലമുറ CLA 45 4MATIC+ അവതരിപ്പിച്ച് മെഴ്‌സിഡസ്-എഎംജി. കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ ഇലക്ട്രിക് CLA മോഡലാണിത്. മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ് സിഎൽഎ ഇലക്ട്രിക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ മോഡൽ സെഡാൻ, ഷൂട്ടിങ് ബ്രേക്ക് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ബോഡി ശൈലികളിൽ ലഭ്യമാകും. ഇതിന്‍റെ ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

മെഴ്‌സിഡസ്-എഎംജി സിഎൽഎ 45 4മാറ്റിക്: പവർട്രെയിനും പെർഫോമൻസും

മുൻവശത്തെ ആക്‌സിലും പിൻവശത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളുമായി ജോടിയാക്കിയ 94 കിലോവാട്ട് ലിഥിയം അയൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് (എൽഎഫ്‌പി) ബാറ്ററിയാണ് പുതിയ CLA 45 4MATIC+ന് കരുത്തേകുന്നത്. എഎംജി ജിടി 4-ഡോർ കൂപ്പെയിൽ മുമ്പ് കണ്ടിരുന്ന മെഴ്‌സിഡസ്-എഎംജിയുടെ ആക്‌സിയൽ-ഫ്ലക്സ് മോട്ടോർ സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് പിന്നിലുള്ള മോട്ടോറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്ന് മോട്ടോറുകൾ അടങ്ങുന്ന സജ്ജീകരണം 670.69 ബിഎച്ച്പി (680 എച്ച്പി) പവറും 1,759 എൻഎം പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

മുൻ പെട്രോൾ പവർ എഎംജി സിഎൽഎ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന 500 എൻഎം ടോർക്കിൽ നിന്നുള്ള ഗണ്യമായ കുതിപ്പാണ് കാണാനാകുന്നത്. മൂന്ന് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ സെഡാൻ മോഡലിന് സാധിക്കും. അതേസമയം ഷൂട്ടിംഗ് ബ്രേക്ക് മോഡൽ 3.2 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കും.

ഉയർന്ന വേഗത 250 കിലോമീറ്റർ ആണ്. എങ്കിലും ഓപ്ഷണൽ AMG ഡൈനാമിക് പ്ലസ് പാക്കേജ് ഉപയോഗിച്ച് 270 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത കൈവരിക്കാം. തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഏഴ് ഡ്രൈവ് മോഡുകളും അഡാപ്റ്റീവ് സ്പോർട്സ് സസ്പെൻഷനും ഈ കാറിൽ ലഭ്യമാണ്.

മെഴ്‌സിഡസ്-എഎംജി സിഎൽഎ 45 4മാറ്റിക്: റേഞ്ചും ചാർജിങും

670 കിലോമീറ്റർ വരെ WLTP- സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ റേഞ്ച് സെഡാൻ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം പൂർണ്ണ ചാർജിൽ 640 കിലോമീറ്റർ യഥാർത്ഥ റേഞ്ച് ലഭിക്കും. 330 കിലോവാട്ട് ഡിസി ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ വാഹനം. ഇത് ഏകദേശം 22 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബാറ്ററി 10 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 80 ശതമാനമാകാൻ സഹായിക്കുന്നു. അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ 10 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്‌താൽ പോലും 270 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച് നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

മെഴ്‌സിഡസ്-എഎംജി സിഎൽഎ 45 4മാറ്റിക്: എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ

എഎംജി-നിർദ്ദിഷ്‌ട സ്റ്റൈലിങ് മാറ്റങ്ങളിലൂടെ സിഎൽഎ 45 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രിക് സിഎൽഎയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. 10 ലംബ സ്ലാറ്റുകളുള്ള ഒരു ബെസ്പോക്ക് ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലും, ഓപ്ഷണൽ ഇല്യൂമിനേഷനും, വലിയ എയർ ഇൻടേക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബമ്പറുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. AMG ബാഡ്‌ജിങ്, വിശാലമായ വീൽ ആർച്ചുകൾ, സൈഡ് സ്‌കർട്ടുകൾ, വലിയ റിയർ ഡിഫ്യൂസർ എന്നിവയാണ് മറ്റ് ബാഹ്യ ഹൈലൈറ്റുകൾ.

19 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകളാണ് കാർ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പുതുതായി ലഭിക്കുന്ന 20 ഇഞ്ച് വീലുകൾ അപ്‌ഗ്രേഡായിവാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ വലിയ ബ്രേക്ക് ഘടകങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പിങ് പവർ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. വേഗത കൂടുമ്പോൾ തനിയെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആക്‌ടീവ് റിയർ സ്‌പോയിലർ സെഡാനിൽ ഉണ്ട്. അതേസമയം ഷൂട്ടിങ് ബ്രേക്കിൽ മെച്ചപ്പെട്ട എയറോഡൈനാമിക്‌സിനായി റൂഫ്-മൗണ്ടഡ് സ്‌പോയിലർ ഉണ്ട്.

മെഴ്‌സിഡസ്-എഎംജി സിഎൽഎ 45 4മാറ്റിക്: ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈൻ, സവിശേഷതകൾ

സിഎൽഎ 45ന് പെർഫോമൻസിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ക്യാബിനാണ് ലഭിക്കുക. സമർപ്പിത ഡ്രൈവ് മോഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള ഒരു എഎംജി-നിർദ്ദിഷ്ട സ്റ്റിയറിങ് വീലിനൊപ്പം മുന്നിൽ സ്‌പോർട് ബക്കറ്റ് സീറ്റുകളും ലഭിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായും കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള തീമിലാണ് ഇന്‍റീരിയർ പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രീമിയം മെറ്റീരിയലുകളിലാണ് ഇന്‍റീരിയർ പൂർത്തിയാക്കിയത്.

മൂന്ന് സംയോജിത ഡിസ്‌പ്ലേകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഹൈപ്പർസ്‌ക്രീൻ സജ്ജീകരണമാണ് ഡാഷ്‌ബോർഡിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ ഒരു വെർച്വൽ ടാക്കോമീറ്ററും ഗിയർ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് AMGFORCE S+ ഡ്രൈവിങ് മോഡിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള പെട്രോൾ AMG മോഡലിന്‍റെ അനുഭവം പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നു.

സ്റ്റാൻഡേർഡ് CLA ഇലക്ട്രിക്കിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, AMG പതിപ്പ് രണ്ട് വ്യക്തിഗത പിൻ സീറ്റുകൾക്കായി സാധാരണ പിൻ ബെഞ്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു. ഇത് കാറിന് ഒരു പ്രത്യേക നാല് സീറ്റ് ലേഔട്ട് നൽകുന്നു.

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