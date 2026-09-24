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ഓഫ്‌-റോഡ് യാത്രകൾക്ക് ഉത്തമം: അത്യാധുനിക സസ്പെൻഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങളുമായി മെഴ്‌സിഡസ്-AMG G 63 'ഓഫ്‌റോഡ് പ്രോ' വേരിയന്‍റ്

മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ് ഇന്ത്യയിൽ മെഴ്‌സിഡസ്-എഎംജി ജി 63-യുടെ 'ഓഫ്‌റോഡ് പ്രോ' വേരിയന്‍റ് പരിമിതമായ എണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാവൂ. ഇതിന് 3.80 കോടി രൂപയാണ് എക്‌സ്-ഷോറൂം വില. വിവിധ ഭൂപ്രകൃതികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്.

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Mercedes-AMG G 63 Offroad Pro launched (Photo – Instagram/mercedesbenzind)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2026 at 1:40 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ആഡംബര കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ് തങ്ങളുടെ മെഴ്‌സിഡസ്-AMG G 63 നിരയിലേക്ക് 'Offroad Pro' എന്ന പുതിയ ലിമിറ്റഡ്-റൺ വേരിയന്‍റ് അവതരിപ്പിച്ചു. 3.80 കോടി രൂപയാണ് ഇതിന്‍റെ എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വില. സാധാരണ AMG G 63-നേക്കാൾ ഓഫ്‌റോഡ് പ്രോ വേരിയന്‍റിന് 6 ലക്ഷം രൂപ കൂടുതലാണ്. 3.74 കോടി രൂപയാണ് സാധാരണ വേരിയന്‍റിന്‍റെ വില.

AMG-ക്ക് മാത്രമായി ചില പ്രത്യേക ഹാർഡ്‌വെയറുകളും അധിക ഫീച്ചറുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരിമിത എണ്ണം മാത്രമേ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളൂ. പുതിയ മെഴ്‌സിഡസ്-AMG G 63 ഓഫ്‌റോഡ് പ്രോ വേരിയന്‍റിലെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

സവിശേഷതകൾ

AMG ആക്റ്റീവ് റൈഡ് കൺട്രോൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള AMG റൈഡ് കൺട്രോൾ സംവിധാനത്തിനൊപ്പം 'Active Roll Stabilization' പോലുള്ള ഫീച്ചറുകൾ കൂടി ഇതിൽ ലഭ്യമാകുന്നു. സസ്പെൻഷന്‍റെ 'റോൾ സ്റ്റിഫ്‌നെസ്' മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ക്രമീകരണങ്ങളിലായി മാറ്റാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. ഓഫ്-റോഡ് ഡ്രൈവിംഗിനിടെ മികച്ച 'ആക്സിൽ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ' ഉറപ്പാക്കാനും ഈ സംവിധാനം സഹായിക്കും. മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷുള്ള 20 ഇഞ്ച് AMG സ്പോക്ക് അലോയ് വീലുകളാണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

AMG G 63 OFFROAD PRO ENGINE AMG G 63 OFFROAD PRO PRICE AMG G 63 OFFROAD PRO FEATURES AMG G 63 OFFROAD PRO LAUNCHED
Front design of the new Mercedes-AMG G 63 Offroad Pro (Photo – Instagram/mercedesbenzind)

രണ്ട് പ്രത്യേക ഫങ്‌ഷനുകൾ

പുതിയ 'Offroad Pro' പതിപ്പിൽ മെഴ്‌സിഡസ് രണ്ട് പ്രത്യേക ഫങ്‌ഷനുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. AMG ആക്ടീവ് ബാലൻസ് കൺട്രോൾ ആണ് ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത. ഇത് സസ്പെൻഷന്‍റെ റോൾ സ്റ്റിഫ്‌നെസ് ക്രമീകരിക്കാൻ ഡ്രൈവറെ സഹായിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് AMG ട്രാക്ഷൻ പ്രോ ആണ്. ഇത് 'Rock', 'Sand' എന്നീ ഡ്രൈവ് മോഡുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഓരോ ചക്രത്തിലെയും ബ്രേക്കിങ് ടോർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും ഏഴ് തലങ്ങളിലുള്ള ലോക്കിംഗ് സൗകര്യം നൽകാനും ഇതിന് സാധിക്കും. അലുമിനിയം പാനലുകളുള്ള റൂഫ് ലഗേജ് റാക്കും ഊരിമാറ്റാവുന്ന പിൻഭാഗത്തെ ഏണിയും പുതിയ വേരിയന്‍റിന്‍റെ പ്രത്യേകതകളാണ്.

AMG G 63 OFFROAD PRO ENGINE AMG G 63 OFFROAD PRO PRICE AMG G 63 OFFROAD PRO FEATURES AMG G 63 OFFROAD PRO LAUNCHED
Interior of the new Mercedes-AMG G 63 Offroad Pro (Photo – Instagram/mercedesbenzind)

ക്യാബിനും സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളും

നാപ്പ ലെതർ അപ്ഹോൾസ്റ്ററി ഉപയോഗിച്ചാണ് മെഴ്‌സിഡസ്-AMG G 63 ഓഫ്‌റോഡ് പ്രോ വേരിയന്‍റിന്‍റെ ഇന്‍റീരിയർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 760W കരുത്തുള്ള, 18 സ്പീക്കറുകളുള്ള Burmester 3D സൗണ്ട് സിസ്റ്റവും ഇതിലുണ്ട്. സാറ്റലൈറ്റ് സ്പീക്കറുകൾ റൂഫ് ലൈനറുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 12.3 ഇഞ്ച് ഡ്രൈവർ ഡിസ്‌പ്ലേയും ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് ഡിസ്‌പ്ലേയും ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, USB-C പോർട്ടുകൾ എന്നീ സവിശേഷതകളും ലഭ്യമാണ്.

AMG G 63 OFFROAD PRO ENGINE AMG G 63 OFFROAD PRO PRICE AMG G 63 OFFROAD PRO FEATURES AMG G 63 OFFROAD PRO LAUNCHED
Mercedes-AMG G 63 Offroad Pro (Photo – Instagram/mercedesbenzind)

വാഹനത്തിന്‍റെ സ്ഥാനം, കോമ്പസിന്‍റെ ദിശ, ഉയരം, സ്റ്റിയറിങ് ആംഗിൾ, ടയർ പ്രഷറും താപനിലയും, ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്കിന്‍റെ അവസ്ഥ തുടങ്ങിയ ഓഫ്-റോഡ് വിവരങ്ങൾ ഈ സ്‌ക്രീനുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ട്രാൻസ്‌പാരന്‍റ് ഹുഡ് എന്ന സവിശേഷതയും ഈ കാറിലുണ്ട്. ആക്റ്റീവ് ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ്, ലെയ്ൻ-കീപ്പിങ് അസിസ്റ്റ്, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ എന്നിവയാണ് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.

എഞ്ചിൻ

പുതിയ എഎംജി ജി 63 ഓഫ്‌റോഡ് പ്രോയിൽ 48V മൈൽഡ്-ഹൈബ്രിഡ് സംവിധാനത്തോടുകൂടിയ 4.0 ലിറ്റർ ട്വിൻ-ടർബോ V8 എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ 577 bhp പവറും 850 Nm ടോർക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. വേഗത വർധിപ്പിക്കുമ്പോൾ മൈൽഡ്-ഹൈബ്രിഡ് സംവിധാനം വഴി 20 bhp പവറും അധികമായി ലഭിക്കും. മെഴ്‌സിഡസ്-AMG G 63 ഓഫ്‌റോഡ് പ്രോ വേരിയന്‍റിന്‍റെ പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ 240 kmph ആയി ഇലക്ട്രോണിക്കലി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

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