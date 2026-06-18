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പെട്രോൾ വേണ്ട! എഥനോളിൽ ഓടുന്ന വാഗൺ ആർ ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ മോഡൽ റെഡി, ഡെലിവറി ആരംഭിച്ചു

മാരുതി വാഗൺ ആർ ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ പതിപ്പിന് E20 മുതൽ E85 വരെയുള്ള ഫ്ലെക്‌സ് ഇന്ധനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. 13 ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതിനകം കാർ വിതരണം ചെയ്‌തതായി കമ്പനി അറിയിച്ചു.

MARUTI WAGON R FLEX FUEL MARUTI WAGON R BIOFLEX PRICE MARUTI WAGON R FLEX FUEL ENGINE മാരുതി വാഗൺ ആർ ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ
Maruti Wagon R Bioflex (Photo - X/@Maruti Suzuki)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 18, 2026 at 1:06 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ആദ്യത്തെ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ കാറായ വാഗൺ ആർ ബയോഫ്ലെക്‌സ് പുറത്തിറക്കിയത്. E20 മുതൽ E85 വരെയുള്ള എഥനോൾ ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ പുതിയ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ ഹാച്ച്‌ബാക്ക്. വാഹനത്തിന്‍റെ ഡെലിവറി ആരംഭിച്ചതായി കമ്പനി അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ.

ഡൽഹിയിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്കാണ് വാഗൺ ആർ ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ ആദ്യം ലഭ്യമാവുക. 13 ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതിനകം കാർ വിതരണം ചെയ്‌തതായി കമ്പനി സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്‌സിൽ പങ്കുവെച്ചു. മാരുതി വാഗൺ ആറിന്‍റെ ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ പതിപ്പ് 7.24 ലക്ഷം രൂപ എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത്.

85 ശതമാനം വരെ എഥനോൾ അടങ്ങിയ ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാറാണ് ഇത്. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്‍റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടെയാണ് ഈ കാർ പുറത്തിറക്കിയത്. ജൂൺ 5ന് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്‌കരിയുടെയും ഹർദീപ് സിങ് പുരിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അനാച്ഛാദനം ചെയ്‌തത്.

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഗോള ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബദൽ മാർഗങ്ങൾ തേടുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ കാർ പുറത്തിറക്കിയത്. ഫ്ലെക്‌സ് ഇന്ധനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടുപോകുമ്പോഴാണ് വാഗൺ ആർ ബയോഫ്ലെക്‌സ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് കമ്പനിയും അറിയിച്ചു. അതേസമയം നിലവിൽ ഇത് വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വാങ്ങുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.

മാരുതി വാഗൺ ആർ ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ: വില
7.24 ലക്ഷം രൂപ പ്രാരംഭവിലയിലാണ് വാഗൺ ആർ ബയോഫ്ലെക്‌സ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന് വാഗൺ ആർ ZXi+ MT0നേക്കാൾ 86,000 രൂപ കൂടുതലാണ്. വിവിധ വേരിയന്‍റുകൾക്ക് എത്ര വില വരുമെന്നും സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര രൂപയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും പരിശോധിക്കാം.

വേരിയന്‍റ് വാഗൺ ആർ
ബയോഫ്ലെക്‌സ്		വാഗൺ ആർ
ZXi+ MT		വിലയിലെ
വ്യത്യാസം
നോൺ-മെറ്റാലിക്
പെയിന്‍റ്		₹7.24 ലക്ഷം ₹6.38 ലക്ഷം ₹86,000
മെറ്റാലിക് പെയിന്‍റ്₹7.24 ലക്ഷം ₹6.38 ലക്ഷം₹86,000
ഡ്യുവൽ ടോൺ
പെയിന്‍റ്		ലഭ്യമല്ല₹6.49 ലക്ഷം--

നിലവിൽ ഡൽഹി-എൻസിആർ, മുംബൈ, പൂനെ, നാഗ്‌പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിലാവും ലഭ്യമാവുക. വൈകാതെ രാജ്യത്തുടനീളം ലഭ്യമാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

E85ന് പിന്തുണ
E20 മുതൽ E85 വരെയുള്ള ഫ്ലെക്‌സ് ഇന്ധനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ മാരുതി സുസുക്കിയുടെ പുതിയ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ കാറിന് സാധിക്കും. അതായത് 85% വരെ എഥനോൾ ഉള്ള ഇന്ധനത്തിൽ ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കും. പെട്രോളിനൊപ്പം 20 ശതമാനം മുതൽ 85 ശതമാനം എഥനോൾ ചേർക്കുന്ന ഇന്ധനങ്ങളിൽ മാരുതി സുസുക്കി വാഗൺ ആർ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ പതിപ്പ് പ്രവർത്തിക്കും.

അതേസമയം E100 (93 മുതൽ 93.5 ശതമാനം വരെ എഥനോൾ+ ഏകദേശം 5 ശതമാനം പെട്രോൾ+ ഏകദേശം 1.5 മുതൽ 2 ശതമാനം വരെ സഹ-ലായകങ്ങൾ, അഡിറ്റീവുകൾ എന്നിവയുടെ മിശ്രിതം) ഇന്ധനത്തിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രാപ്‌തമാണെന്ന് ഹർദീപ് പുരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. . നൂറ് ശതമാനം എഥനോൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പാസഞ്ചർ വാഹനമാണ് ഇത്. 100 ശതമാനം എഥനോൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പറയുമെങ്കിലും 93.5 ശതമാനം വരെ എഥനോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിശ്രിതമാണ് E100. E100-ലും വാഹനം ഓടുമെങ്കിലും E85നായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതിനാൽ ഭാവിയിൽ എഞ്ചിൻ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

മാരുതി സുസുക്കി വാഗൺ ആർ ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ: പവർട്രെയിൻ
കെ12എൻ 1.2 ലിറ്റർ നാല് സിലിണ്ടർ യൂണിറ്റിന്‍റെ കരുത്തിലാണ് മാരുതി സുസുക്കി വാഗൺ ആർ ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ പ്രവർത്തിക്കുക. അതേസമയം ഇതിന്‍റെ ഇന്ധനക്ഷമത എത്രയാണെന്ന് മാരുതി സുസുക്കി ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. പെട്രോളിനൊപ്പം 85 ശതമാനം വരെ എഥനോൾ മിശ്രിതം ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിലെ എഞ്ചിൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഇവയ്‌ക്കായി പുതിയ എഞ്ചിൻ ഘടകങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

മാരുതി സുസുക്കി വാഗൺ ആർ ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ: സവിശേഷതകൾ
വാണിജ്യ ഉപയോഗ വാഹനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് ZXi+ ട്രിമ്മിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വാഗൺആർ ഫ്ലെക്‌സ് ഇന്ധനം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വയേർഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ പിന്തുണയുള്ള 7 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റം, ആറ് എയർബാഗുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ (ഇഎസ്പി) എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. റിയർ വെന്‍റുകളുള്ള മാനുവൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ്, നാല് സ്പീക്കറുകൾ, ഫ്രണ്ട് ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ, മാനുവലായി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഇന്‍റീരിയർ റിയർവ്യൂ മിറർ, റിയർ പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ എന്നിവ അധിക ഉപകരണങ്ങളായി ഉൾപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

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മാരുതി വാഗൺ ആർ ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ
WAGON R BIOFLEX DELIVERY BEGINS

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