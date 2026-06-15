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പെട്രോൾ വിലയോർത്ത് ടെൻഷൻ വേണ്ട! എഥനോളിൽ ഓടുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ കാർ, വാഗൺ ആർ ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവലുമായി മാരുതി സുസുക്കി

ഇന്ത്യയിലെ വാണിജ്യ വാഹന വിഭാഗത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ ഹാച്ച്ബാക്കാണ് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കിയത്. E20 മുതൽ E85 വരെയുള്ള ഫ്ലെക്‌സ് ഇന്ധനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടും.

WAGON R FLEX FUEL PRICE WAGON R FLEX FUEL FEATURES E85 FUEL CAR IN INDIA വാഗൺ ആർ ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ
Maruti Suzuki WagonR Flex Fuel car (Image Credit: X/@HardeepSPuri)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 15, 2026 at 6:12 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ കാർ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി. പുതിയ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ ഹാച്ച്‌ബാക്കിന്‍റെ ഡിസൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നേരത്തെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് വില പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 7.24 ലക്ഷം രൂപ എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് വാഗൺ ആർ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്. 85 ശതമാനം വരെ എഥനോൾ അടങ്ങിയ ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാറാണ് ഇത്.

ജൂൺ 5ന് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്‌കരിയുടെയും ഹർദീപ് സിങ് പുരിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അനാച്ഛാദനം ചെയ്‌തത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഗോള ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബദൽ മാർഗങ്ങൾ തേടുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ കാർ വിപണിയിലെത്തിയത്.

E85ന് പിന്തുണ
E20 മുതൽ E85 വരെയുള്ള ഫ്ലെക്‌സ് ഇന്ധനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ മാരുതി സുസുക്കിയുടെ പുതിയ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ കാറിന് സാധിക്കും. അതായത് 85% വരെ എഥനോൾ ഉള്ള ഇന്ധനത്തിൽ ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കും. പെട്രോളിനൊപ്പം 20 ശതമാനം മുതൽ 85 ശതമാനം എഥനോൾ ചേർക്കുന്ന ഇന്ധനങ്ങളിൽ മാരുതി സുസുക്കി വാഗൺ ആർ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ പതിപ്പ് പ്രവർത്തിക്കും.

അതേസമയം E100 (93 മുതൽ 93.5 ശതമാനം വരെ എഥനോൾ+ ഏകദേശം 5 ശതമാനം പെട്രോൾ+ ഏകദേശം 1.5 മുതൽ 2 ശതമാനം വരെ സഹ-ലായകങ്ങൾ, അഡിറ്റീവുകൾ എന്നിവയുടെ മിശ്രിതം) ഇന്ധനത്തിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രാപ്‌തമാണെന്ന് ഹർദീപ് പുരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. . നൂറ് ശതമാനം എഥനോൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പാസഞ്ചർ വാഹനമാണ് ഇത്. 100 ശതമാനം എഥനോൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പറയുമെങ്കിലും 93.5 ശതമാനം വരെ എഥനോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിശ്രിതമാണ് E100. E100-ലും വാഹനം ഓടുമെങ്കിലും E85നായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതിനാൽ ഭാവിയിൽ എഞ്ചിൻ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

മാരുതി സുസുക്കി വാഗൺ ആർ ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ: വിലയും വേരിയന്‍റുകളും
വാഗൺ ആർ ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ ഇന്ധനം നോൺ-മെറ്റാലിക്, മെറ്റാലിക് പെയിന്‍റ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. രണ്ട് പെയിന്‍റ് ഓപ്‌ഷനുകൾക്കും 7,23,900 രൂപയാണ് എക്‌സ്-ഷോറൂം വില. സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാഗൺ ആർ ZXi+ 1.2 ലിറ്റർ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ (MT) ഓപ്‌ഷനേക്കാൾ 86,000 രൂപ കൂടുതലാണ് ഫ്ലെക്‌സ് ഇന്ധന പതിപ്പിന്‍റെ വില. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന് 6,38,400 രൂപയാണ് എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വില. ബയോഫ്ലെക്‌സിൽ ഡ്യുവൽ-ടോൺ പെയിന്‍റ് ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമല്ല.

പെട്രോളിനേക്കാളും കൂടുതൽ അളവിൽ എഥനോൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ കാർ വാണിജ്യ മേഖലയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാണിജ്യ വിഭാഗത്തിൽ കൂടുതൽ വിലയുള്ള പ്രീമിയം ഓപ്ഷനാണ് മാരുതി സുസുക്കി വാഗൺ ആർ ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ പതിപ്പ്. വാണിജ്യ ഉപയോഗത്തിനായി നിലവിലുള്ള വാഗൺ ആർ ടൂർ എച്ച്3 യുടെ വില 4.99 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 5.89 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ്. ഇതിനും മുകളിലാണ് വാഗൺ ആർ ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ പതിപ്പിന്‍റെ വില.

നിലവിൽ ഡൽഹി-എൻസിആർ, മുംബൈ, പൂനെ, നാഗ്‌പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിലാവും ലഭ്യമാവുക. വൈകാതെ രാജ്യത്തുടനീളം ലഭ്യമാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

മാരുതി സുസുക്കി വാഗൺ ആർ ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ: പവർട്രെയിൻ
കെ12എൻ 1.2 ലിറ്റർ നാല് സിലിണ്ടർ യൂണിറ്റിന്‍റെ കരുത്തിലാണ് മാരുതി സുസുക്കി വാഗൺ ആർ ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ പ്രവർത്തിക്കുക. അതേസമയം ഇതിന്‍റെ ഇന്ധനക്ഷമത എത്രയാണെന്ന് മാരുതി സുസുക്കി ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

മാരുതി സുസുക്കി വാഗൺ ആർ ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ: സവിശേഷതകൾ
വാണിജ്യ ഉപയോഗ വാഹനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് ZXi+ ട്രിമ്മിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വാഗൺആർ ഫ്ലെക്‌സ് ഇന്ധനം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വയേർഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ പിന്തുണയുള്ള 7 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റം, ആറ് എയർബാഗുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ (ഇഎസ്പി) എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. റിയർ വെന്‍റുകളുള്ള മാനുവൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ്, നാല് സ്പീക്കറുകൾ, ഫ്രണ്ട് ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ, മാനുവലായി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഇന്‍റീരിയർ റിയർവ്യൂ മിറർ, റിയർ പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ എന്നിവ അധിക ഉപകരണങ്ങളായി ഉൾപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമാകുമോ?
കരിമ്പ്, ചോളം, ധാന്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാർഷിക സസ്യ ജൈവവസ്‌തുക്കളിൽ നിന്ന് വാറ്റിയെടുത്ത ഒരു പുനരുപയോഗ ജൈവ ഇന്ധനമാണ് എഥനോൾ. പരമ്പരാഗത പെട്രോളിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഗതാഗത മേഖലയിൽ ജൈവ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വിശാലമായ നീക്കത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ് പുതിയ ലോഞ്ച്. പെട്രോളിനൊപ്പം ഉയർന്ന അളവിലുള്ള എഥനോൾ മിശ്രിതമായോ, 100 ശതമാനം എഥനോൾ ഉപയോഗിച്ചോ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളതിനാൽ പുതിയ കാർ രാജ്യത്തിന്‍റെ ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുടെ ഇറക്കുമതി ചെലവ് കുറയ്‌ക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായകരമാവും.

കരിമ്പ്, ചോളം പോലുള്ള കാർഷിക ഉത്‌പന്നങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായും എഥനോൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ എഥനോളിന്‍റെ ഡിമാൻഡ് വർധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖലയ്‌ക്കും ഗുണം ചെയ്യും. മാത്രമല്ല, പരമ്പരാഗത ഇന്ധനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എഥനോൾ കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറയ്‌ക്കും. രാജ്യം ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ കാർ കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്‌തേക്കും.

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