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പെട്രോൾ ചിലവ് മറന്നേക്കൂ... എഥനോളിൽ ഓടുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ പാസഞ്ചർ കാർ എത്തി
E20-E85 വരെയുള്ള എഥനോൾ-പെട്രോൾ മിശ്രിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ പാസഞ്ചർ കാറാണ് ഇത്. ഉയർന്ന അളവിൽ എഥനോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എഞ്ചിന് കേടുപാടുകൾ വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത എഞ്ചിൻ ഘടകങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്.
Published : June 4, 2026 at 5:38 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ആദ്യത്തെ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ പാസഞ്ചർ കാറുമായി പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കി. വാഗൺആറിന്റെ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ പതിപ്പാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി പങ്കെടുത്തു. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഗോള ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബദൽ മാർഗങ്ങൾ തേടുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ പാസഞ്ചർ കാർ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത്.
ഇത് വൈകാതെ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. E20 മുതൽ E85 വരെയുള്ള ഫ്ലെക്സ് ഇന്ധനവുമായി ഇതിന് പൊരുത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അതേസമയം E100 ഫ്ലെക്സ് ഇന്ധനത്തിലും പ്രവർത്തിക്കും. അതായത് പെട്രോളിനൊപ്പം 20 ശതമാനം മുതൽ എഥനോൾ ചേർത്തോ, 100 ശതമാനം എഥനോൾ (93 മുതൽ 93.5 ശതമാനം വരെ എഥനോൾ+ ഏകദേശം 5 ശതമാനം പെട്രോൾ+ ഏകദേശം 1.5 മുതൽ 2 ശതമാനം വരെ സഹ-ലായകങ്ങൾ, അഡിറ്റീവുകൾ എന്നിവയുടെ മിശ്രിതം) ഉപയോഗിച്ചോ പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് വാഗൺആറിന്റെ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ പതിപ്പിന്റെ എഞ്ചിൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്.
100 ശതമാനം എഥനോൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പറയുമെങ്കിലും 93.5 ശതമാനം വരെ എഥനോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിശ്രിതമാണ് E100. നൂറ് ശതമാനം എഥനോൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പാസഞ്ചർ വാഹനമാണ് ഇത്. E100-ലും വാഹനം ഓടുമെങ്കിലും ഭാവിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.
എന്താണ് ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ സാങ്കേതികവിദ്യ?
കുറച്ചുകൂടെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ വാഹനങ്ങളിലെ സാധാരണ പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ എഥനോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പെട്രോളിനൊപ്പം കൂടുതൽ അളവിൽ എഥനോൾ കലർത്തുമ്പോൾ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ എഞ്ചിനുകൾ ആവശ്യമാണ്. 20 ശതമാനം(E20) മുതൽ 85 ശതമാനം (E85) വരെ എഥനോൾ അടങ്ങിയ പെട്രോൾ മിശ്രിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ എഞ്ചിനുകളാണ് ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ എഞ്ചിനുകൾ. ഉയർന്ന അളവിൽ എഥനോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എഞ്ചിന് കേടുപാടുകൾ വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത എഥനോൾ സെൻസർ, വലിയ ഫ്യുവൽ ഇൻജക്ടറുകൾ, കരുത്തുറ്റ ഫ്യുവൽ പമ്പ് എന്നിവ ഇതിലുണ്ട്.
എഥനോൾ ഉപയോഗം സാധാരണ എഞ്ചിനുകൾക്ക് തേയ്മാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ എഞ്ചിനുകളുടെ ഘടകങ്ങളിലും അതിനനുസരിച്ച മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് മാരുതി സുസുക്കി പുതിയ വാഗൺആറിന്റെ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ എഞ്ചിനുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാഗൺആറിന്റെ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ എഞ്ചിൻ E100-നും പിന്തുണ നൽകുമെങ്കിലും എഞ്ചിൻ ഘടകങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ തേയ്മാനം സംഭവിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ E20 മുതൽ E85 വരെയുള്ള ഫ്ലെക്സ് ഇന്ധനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഇതിലെ എഞ്ചിൻ ഘടകങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.
📍 New Delhi— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) June 4, 2026
Launched India’s Flex-Fuel Car by Maruti Suzuki in New Delhi along with Union Minister Shri @HardeepSPuri Ji.
Congratulations to the entire team on this remarkable and forward-looking achievement. This milestone reinforces the vision of Prime Minister Shri… pic.twitter.com/r6UgSURqFM
ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമാകുമോ?
പരമ്പരാഗത പെട്രോളിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഗതാഗത മേഖലയിൽ ജൈവ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വിശാലമായ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പുതിയ ലോഞ്ചെന്ന് മാരുതി സുസുക്കി പറഞ്ഞു. പെട്രോളിനൊപ്പം ഉയർന്ന അളവിലുള്ള എഥനോൾ മിശ്രിതമായോ, 100 ശതമാനം എഥനോൾ ഉപയോഗിച്ചോ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളതിനാൽ പുതിയ കാർ രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ ഇറക്കുമതി ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായകരമാവും.
കരിമ്പ്, ചോളം പോലുള്ള കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായും എഥനോൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ എഥനോളിന്റെ ഡിമാൻഡ് വർധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ഗുണം ചെയ്യും. മാത്രമല്ല, പരമ്പരാഗത ഇന്ധനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എഥനോൾ കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കും. രാജ്യം ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ കാറുകൾ കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്തേക്കും.
ബദൽ ഇന്ധനങ്ങൾ തേടി സർക്കാർ
ബദൽ ഇന്ധന തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി 15 ശതമാനം ഐസോബുട്ടനോൾ കലർത്തിയ ഡീസൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു. മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് തുടങ്ങിയ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളോട് പഴയ വാഹനങ്ങളെ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ അനുയോജ്യമായ മോഡലുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിനും യൂറോ 6 മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർശനമായ എമിഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി അവയെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഗഡ്കരി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പഴയതും കൂടുതൽ മലിനീകരണമുണ്ടാക്കുന്നതുമായ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുന്ന സ്ക്രാപ്പേജ് പ്രോഗ്രാമിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ഇത്തരം നടപടികൾ സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് വായു മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രധാന വളർച്ചാ ചാലകമായി ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖല പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ഓട്ടോമൊബൈൽ വ്യവസായം ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണെന്നും ഇത് ജിഡിപിയിൽ ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകുന്നുവെന്നും ഗഡ്കരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കംപ്രസ്ഡ് ബയോഗ്യാസ് (സിബിജി) പദ്ധതികളിലും ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനം പോലുള്ള മറ്റ് ക്ലീനർ സാങ്കേതികവിദ്യകളിലും കമ്പനി നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും മാരുതി സുസുക്കിയുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും സിഇഒയുമായ ഹിസാഷി ടകേച്ചി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വ്യവസായത്തിൽ വിറ്റഴിച്ച എല്ലാ ഹരിത വാഹനങ്ങളുടെയും പകുതിയോളം മാരുതി സുസുക്കിയുടെ സംഭാവനയാണെന്ന് കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റിങ് ആൻഡ് സെയിൽസ് സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ പാർത്ഥോ ബാനർജി പറഞ്ഞു.
ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ ബൈക്കുമായി ഹീറോ
ഇന്നലെയാണ് (ജൂൺ 3) പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹീറോ മോട്ടോർകോർപ്പ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ആദ്യത്തെ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ മോട്ടോർസൈക്കിൾ പുറത്തിറക്കിയത്. സ്പ്ലെൻഡർ+, HF ഡീലക്സ് എന്നിവയുടെ E85 വേരിയന്റുകളാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. രണ്ട് മോഡലുകൾക്കും E20നും E85നും ഇടയിലുള്ള ഫ്ലെക്സ് ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. അതായത് പെട്രോളിനൊപ്പം 85 ശതമാനം വരെ എഥനോൾ മിശ്രിതം ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിലെ എഞ്ചിൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവയ്ക്കായി പുതിയ ഇന്ധന പമ്പും സെക്കൻഡറി ഫ്യുവൽ ഫിൽട്ടറും, റീ-കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത ECU മാപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശേഷിയിൽ എഥനോൾ (E85) ഉപയോഗിച്ച് ഓടാൻ കഴിയുന്ന ബൈക്കുകളായിരിക്കും ഇവ.
ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ ഇന്ധനം മൈലേജ് കുറയ്ക്കുമോ?
അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനും ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാനും കർഷകർക്ക് മികച്ച വരുമാനമുണ്ടാക്കാനും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ ഇന്ധനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. എഥനോൾ ആഭ്യന്തരമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഭാവിയിൽ ഇന്ധനം കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമായേക്കാമെങ്കിലും പെട്രോളിനെ അപേക്ഷിച്ച് എഥനോളിന് നേരിയ തോതിൽ മൈലേജ് കുറവായിരിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉയരുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പെട്രോൾ പമ്പുകളിലും E85 അല്ലെങ്കിൽ E100 ഇന്ധനങ്ങൾ ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇതിനായി രാജ്യത്തുടനീളം പ്രത്യേക വിതരണ ശൃംഖല ആവശ്യമാണെന്നും ജനങ്ങൾ പറയുന്നു.
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