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വില 7.92 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ: മാരുതി സുസുക്കിയുടെ സ്വിഫ്റ്റ്, ഡിസയർ, ബലേനോ മോഡലുകൾ ഇനി സിഎൻജി എഎംടി പതിപ്പിലും ലഭ്യം
സ്വിഫ്റ്റ്, ഡിസയർ, ബലേനോ മോഡലുകളുടെ സിഎൻജി എഎംടി (CNG AMT) പതിപ്പുകളാണ് മാരുതി സുസുക്കി പുറത്തിറക്കിയത്. എഎംടി ഗിയർബോക്സ് ഉള്ള കമ്പനിയുടെ ആദ്യ സിഎൻജി കാറുകളാണിവ.
Published : September 19, 2026 at 1:32 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ജനപ്രിയ മോഡലുകളായ സ്വിഫ്റ്റ്, ഡിസയർ, ബലേനോ എന്നിവയുടെ സിഎൻജി (CNG) പതിപ്പുകളിൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ (AMT) സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കി. ഇന്ത്യയിൽ കമ്പനി പുറത്തിറക്കുന്ന ആദ്യത്തെ AMT സിഎൻജി വാഹനങ്ങളാണിവ. ഇതുവരെ മാനുവൽ ഗിയർബോക്സുകളിൽ മാത്രമായിരുന്ന ഈ സിഎൻജി കാറുകൾ ലഭ്യമായിരുന്നത്.
ഗിയർ മാറ്റുന്നതും ക്ലച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും സ്വയം നിർവഹിക്കുന്ന 5-സ്പീഡ് AMT സംവിധാനമാണ് പുതിയ മോഡലുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഡ്രൈവർമാർക്ക് ക്ലച്ച് പെഡൽ ചവിട്ടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അതേസമയം, പ്രധാന ഗിയർ ലിവർ ഉപയോഗിച്ച് മാനുവലായും ഗിയർ മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യം ഇതിലുണ്ട്.
ഉത്സവകാല ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായി, സ്വിഫ്റ്റ് സിഎൻജി AMT-ക്ക് 7.92 ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില. ബലേനോ സിഎൻജി AMT-ക്ക് 8.32 ലക്ഷം രൂപയും ഡിസയർ സിഎൻജി AMT-ക്ക് 8.53 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് അടിസ്ഥാന എക്സ്-ഷോറൂം വില. സ്വിഫ്റ്റ് സിഎൻജി AMT-യിൽ VXI, VXI (O), ZXI എന്നീ വകഭേദങ്ങൾ (ട്രിമ്മുകൾ) ലഭ്യമാണ്. ഡിസയർ സിഎൻജി AMT VXI, ZXI വകഭേദങ്ങളിലും, ബലേനോ സിഎൻജി AMT ഡെൽറ്റ, സീറ്റ വകഭേദങ്ങളിലും ലഭിക്കും.
|മോഡൽ
|വേരിയന്റ്
|വില (എക്സ്-ഷോറൂം)
|സ്വിഫ്റ്റ് CNG AMT
|VXI | VXI (O) | ZXI
|Rs 7.92 ലക്ഷം മുതൽ
|ഡിസയർ CNG AMT
|VXI | ZXI
|Rs 8.32 ലക്ഷം മുതൽ
|ബലെനോ CNG AMT
|Delta | Zeta
|Rs 8.53 ലക്ഷം മുതൽ
എഞ്ചിനും മൈലേജും
ഒരേ 1.2 ലിറ്റർ Z12E എഞ്ചിനാണ് ഈ മൂന്ന് കാറുകളും വരുന്നത്. ഇതിൽ ഡ്യുവൽ വേരിയബിൾ വാൽവ് ടൈമിംഗ്, ഐഡിൽ സ്റ്റാർട്ട്-സ്റ്റോപ്പ് സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പെട്രോളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് 82.93PS പവറും 112.4Nm ടോർക്കും നൽകുന്നു. CNG മോഡിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ പവർ അൽപ്പം കൂടെ കുറഞ്ഞ് 69.75PS-ഉം ടോർക്ക് 101.8Nm-ഉം ആയി മാറുന്നു. ഇവയിൽ 'ഡിസയർ CNG AMT' ആണ് ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്ധനക്ഷമത (36.47km/kg) നൽകുന്നത്. സ്വിഫ്റ്റ് CNG AMT 35.34km/kg മൈലേജ് നൽകുമ്പോൾ, 'ബലേനോ CNG AMT' 34.47km/kg മൈലേജാണ് നൽകുന്നത്.
കനത്ത ട്രാഫിക്കിലും മികച്ച ഇന്ധനക്ഷമതയും പ്രകടനവും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സ് നൽകുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് സൗകര്യവും ഉപഭോക്താക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യയുടെ മാർക്കറ്റിങ് ആൻഡ് സെയിൽസ് സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ പാർത്ഥോ ബാനർജി പറഞ്ഞു. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ CNG കാർ വിൽപ്പനയിൽ മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 58 ശതമാനം വളർച്ചയുണ്ടായെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജൂലൈ മാസത്തിൽ മാത്രം റെക്കോർഡ് നേട്ടമായി 83,000 CNG വാഹനങ്ങളാണ് കമ്പനി വിറ്റഴിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മാരുതി സുസുക്കി എസ്-CNG
തുരുമ്പെടുക്കലും ചോർച്ചയും തടയുന്നതിനായി സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകളും ജോയിന്റുകളുമാണ് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ S-CNG സംവിധാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ബിൽറ്റ്-ഇൻ വയറിങും, CNG നിറയ്ക്കുമ്പോൾ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തടയുന്ന സുരക്ഷാ സ്വിച്ചും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്യാനും പിന്നീട് സ്വയം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന 'ഐഡിൽ സ്റ്റാർട്ട്-സ്റ്റോപ്പ്' സംവിധാനവും ഇതിലുണ്ട്.
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