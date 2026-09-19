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വില 7.92 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ: മാരുതി സുസുക്കിയുടെ സ്വിഫ്റ്റ്, ഡിസയർ, ബലേനോ മോഡലുകൾ ഇനി സിഎൻജി എഎംടി പതിപ്പിലും ലഭ്യം

സ്വിഫ്റ്റ്, ഡിസയർ, ബലേനോ മോഡലുകളുടെ സിഎൻജി എഎംടി (CNG AMT) പതിപ്പുകളാണ് മാരുതി സുസുക്കി പുറത്തിറക്കിയത്. എഎംടി ഗിയർബോക്‌സ് ഉള്ള കമ്പനിയുടെ ആദ്യ സിഎൻജി കാറുകളാണിവ.

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2026 Maruti Suzuki Baleno facelift (Image Credit: Nexa Experience)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2026 at 1:32 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ജനപ്രിയ മോഡലുകളായ സ്വിഫ്റ്റ്, ഡിസയർ, ബലേനോ എന്നിവയുടെ സിഎൻജി (CNG) പതിപ്പുകളിൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ (AMT) സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കി. ഇന്ത്യയിൽ കമ്പനി പുറത്തിറക്കുന്ന ആദ്യത്തെ AMT സിഎൻജി വാഹനങ്ങളാണിവ. ഇതുവരെ മാനുവൽ ഗിയർബോക്സുകളിൽ മാത്രമായിരുന്ന ഈ സിഎൻജി കാറുകൾ ലഭ്യമായിരുന്നത്.

ഗിയർ മാറ്റുന്നതും ക്ലച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും സ്വയം നിർവഹിക്കുന്ന 5-സ്പീഡ് AMT സംവിധാനമാണ് പുതിയ മോഡലുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഡ്രൈവർമാർക്ക് ക്ലച്ച് പെഡൽ ചവിട്ടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അതേസമയം, പ്രധാന ഗിയർ ലിവർ ഉപയോഗിച്ച് മാനുവലായും ഗിയർ മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യം ഇതിലുണ്ട്.

ഉത്സവകാല ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായി, സ്വിഫ്റ്റ് സിഎൻജി AMT-ക്ക് 7.92 ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വില. ബലേനോ സിഎൻജി AMT-ക്ക് 8.32 ലക്ഷം രൂപയും ഡിസയർ സിഎൻജി AMT-ക്ക് 8.53 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് അടിസ്ഥാന എക്സ്-ഷോറൂം വില. സ്വിഫ്റ്റ് സിഎൻജി AMT-യിൽ VXI, VXI (O), ZXI എന്നീ വകഭേദങ്ങൾ (ട്രിമ്മുകൾ) ലഭ്യമാണ്. ഡിസയർ സിഎൻജി AMT VXI, ZXI വകഭേദങ്ങളിലും, ബലേനോ സിഎൻജി AMT ഡെൽറ്റ, സീറ്റ വകഭേദങ്ങളിലും ലഭിക്കും.

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The CNG Swift, Dzire, and Baleno models comes with 5-speed AMT gearbox. (Image Credit: Maruti Suzuki)
മോഡൽ വേരിയന്‍റ്വില (എക്‌സ്‌-ഷോറൂം)
സ്വിഫ്‌റ്റ് CNG AMTVXI | VXI (O) | ZXIRs 7.92 ലക്ഷം മുതൽ
ഡിസയർ CNG AMTVXI | ZXIRs 8.32 ലക്ഷം മുതൽ
ബലെനോ CNG AMTDelta | ZetaRs 8.53 ലക്ഷം മുതൽ

എഞ്ചിനും മൈലേജും

ഒരേ 1.2 ലിറ്റർ Z12E എഞ്ചിനാണ് ഈ മൂന്ന് കാറുകളും വരുന്നത്. ഇതിൽ ഡ്യുവൽ വേരിയബിൾ വാൽവ് ടൈമിംഗ്, ഐഡിൽ സ്റ്റാർട്ട്-സ്റ്റോപ്പ് സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പെട്രോളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് 82.93PS പവറും 112.4Nm ടോർക്കും നൽകുന്നു. CNG മോഡിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ പവർ അൽപ്പം കൂടെ കുറഞ്ഞ് 69.75PS-ഉം ടോർക്ക് 101.8Nm-ഉം ആയി മാറുന്നു. ഇവയിൽ 'ഡിസയർ CNG AMT' ആണ് ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്ധനക്ഷമത (36.47km/kg) നൽകുന്നത്. സ്വിഫ്റ്റ് CNG AMT 35.34km/kg മൈലേജ് നൽകുമ്പോൾ, 'ബലേനോ CNG AMT' 34.47km/kg മൈലേജാണ് നൽകുന്നത്.

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2026 Maruti Suzuki Swift (Image Credit: Maruti Suzuki)

കനത്ത ട്രാഫിക്കിലും മികച്ച ഇന്ധനക്ഷമതയും പ്രകടനവും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സ് നൽകുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് സൗകര്യവും ഉപഭോക്താക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യയുടെ മാർക്കറ്റിങ് ആൻഡ് സെയിൽസ് സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ പാർത്ഥോ ബാനർജി പറഞ്ഞു. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്‍റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ CNG കാർ വിൽപ്പനയിൽ മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 58 ശതമാനം വളർച്ചയുണ്ടായെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജൂലൈ മാസത്തിൽ മാത്രം റെക്കോർഡ് നേട്ടമായി 83,000 CNG വാഹനങ്ങളാണ് കമ്പനി വിറ്റഴിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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2026 Maruti Suzuki Dzire (Image Credit: Maruti Suzuki)

മാരുതി സുസുക്കി എസ്-CNG

തുരുമ്പെടുക്കലും ചോർച്ചയും തടയുന്നതിനായി സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകളും ജോയിന്‍റുകളുമാണ് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ S-CNG സംവിധാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ബിൽറ്റ്-ഇൻ വയറിങും, CNG നിറയ്ക്കുമ്പോൾ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തടയുന്ന സുരക്ഷാ സ്വിച്ചും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്യാനും പിന്നീട് സ്വയം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന 'ഐഡിൽ സ്റ്റാർട്ട്-സ്റ്റോപ്പ്' സംവിധാനവും ഇതിലുണ്ട്.

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