ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാരയുടെ ഫ്യുവൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ തകരാർ, സൗജന്യമായി പരിഹരിച്ച് നൽകുമെന്ന് മാരുതി; നിങ്ങളുടെ വാഹനവും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?
ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാരയുടെ ചില മോഡലുകളുടെ ഫ്യുവൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ തകരാർ സംഭവിച്ചതായി കമ്പനി. വാങ്ങിയ ഉടമകളെ തിരിച്ചുവിളിക്കുന്നു. കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചത് ഏതൊക്കെ വാഹനങ്ങളിൽ? വിശദാംശങ്ങൾ
Published : November 17, 2025 at 7:46 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മാരുതി സുസുക്കിയുടെ മിഡ് സൈസ് എസ്യുവി ആയ ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാരയെ തിരിച്ചുവിളിച്ച് കമ്പനി. വാഹനത്തിന്റെ ഫ്യുവൽ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററിലും ലോ ഫ്യുവൽ വാണിങ് ലൈറ്റിലും തകരാറ് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പരിശോധനയ്ക്കായാണ് തിരിച്ചുവിളിച്ചത്. 39,506 യൂണിറ്റുകളിൽ തകരാറ് ഉള്ളതായാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഇത് പരിഹരിച്ചുനൽകുമെന്നും മാരുതി സുസുക്കി ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
തകരാറ് ഏതൊക്കെ വാഹനങ്ങളിൽ?
2024 ഡിസംബർ 9നും 2025 ഏപ്രിൽ 29നും ഇടയിൽ നിർമ്മിച്ച ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാരയിലാണ് തകരാര് കണ്ടെത്തിയത്. ഈ മോഡലുകൾഗ്ര കൈവശമുള്ളവർക്കാകും ഫ്യുവൽ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററിലെയും ലോ ഫ്യുവൽ വാണിങ് ലൈറ്റിലെയും തകരാറുകൾ സൗജന്യമായി പരിഹരിച്ച് നൽകുക. ഈ കാലയളവിന് ഇടയിലുള്ള ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര മോഡലുകളിൽ സ്പീഡോമീറ്റർ യൂണിറ്റിനുള്ളിലെ ഫ്യുവൽ ഗേജും മുന്നറിയിപ്പ് ലൈറ്റും ഇന്ധന നിലയും കൃത്യമായി കാണിച്ചേക്കില്ല. ഇത് കാരണം ടാങ്കിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഇന്ധനം എത്രത്തോളമെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഡ്രൈവർമാർക്ക് സാധിക്കില്ല.
തകരാർ പരിഹരിക്കുക സൗജന്യമായി
തകരാറിലായ വാഹനങ്ങളെ നേരിട്ട് തിരിച്ച് വിളിക്കുന്നതോടെ പ്രശ്ന പരിഹാരം കാണാനാകുമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ നിഗമനം. തകരാറുള്ള മോഡലുകളുടെ ഉപഭോക്താക്കളെ നേരിട്ട് വിളിച്ച്, മാരുതി സുസുക്കിയുടെ സർവീസ് സെന്ററുകൾ സന്ദർശിച്ച് തകരാറുള്ള ഭാഗം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുമെന്നും കമ്പനി പറഞ്ഞു. യാതൊരു ചെലവും കൂടാതെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുമെന്നും കമ്പനി ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുൻകരുതൽ നടപടിയായാണ് ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാരയെ തിരിച്ചുവിളിക്കുന്നത്.
ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിലെ ഫ്യുവൽ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ തകരാറിലായാൽ ഡ്രൈവർക്ക് തെറ്റായ ഇന്ധന നിലയായിരിക്കും കാണിക്കുക. ഇന്ധനനില കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ, യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് മുൻപോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ധനം കഴിയുന്നതിന് മുൻപോ നിറയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. യാത്രയ്ക്കിടെ ഇന്ധനം തീരുന്നതിന് കാരണമാകും. ഈ തകരാർ വലിയ സുരക്ഷാ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം എന്നതിനാലാണ് ഈ തീരുമാനം.
തിരിച്ചുവിളിക്കുന്ന മാരുതിയുടെ ജനപ്രിയ മോഡൽ:
ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ഹൈബ്രിഡ് എസ്യുവികളിൽ ഒന്നാണ് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര. നിലവിൽ ഇത് 10.77 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് ഇത് വിൽക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ടോപ് സ്പെക്ക് വേരിയന്റിന് 19.72 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) വരെ വിലയുണ്ട്. ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാരയുടെ പെട്രോൾ, സിഎൻജി, പിഎച്ച്ഇവി വേരിയന്റുകൾ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ, ഇത് ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ് ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്. ഈ വർഷം ആദ്യം തന്നെ വിൽപ്പന 3 ലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ കടന്ന ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വളരെ വിജയകരമായിരുന്നു.
