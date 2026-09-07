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വീണ്ടും കാറുകളുടെ വില ഉയർത്തി മാരുതി സുസുക്കി; വർധനവ് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ പ്രാബല്യത്തില്
വാഹനങ്ങളുടെയും വെരിയൻ്റുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ 20,000 രൂപയാണ് വർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
By PTI
Published : September 7, 2026 at 2:08 PM IST
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാഹന നിർമാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കി വീണ്ടും വില വർധിപ്പിച്ചു. മെയ് മാസത്തിന് ശേഷം മൂന്നാം തവണയാണ് മാരുതിയുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് വില വർധിക്കുന്നത്. വാഹനങ്ങളുടെയും വെരിയൻ്റുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ 20,000 രൂപയാണ് വർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
വാഹന നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വില ഉയർന്നത് മൂലം നിർമാണ ചെലവിലുണ്ടായ വർധനവാണ് ഇത്തരത്തിൽ വില ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്ന് മാരുതി സുസുക്കി നേരത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
"അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വില വർധനവ് കണക്കിലെടുത്ത് തെരഞ്ഞെടുത്ത മോഡലുകൾക്ക് 20,000 രൂപ വരെ വില വർധിപ്പിക്കാൻ കമ്പനി തീരുമാനിച്ചു. ഈ വർധനവ് 2026 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും", മാരുതി സുസുക്കി റെഗുലേറ്ററി ഫയലിങ്ങിൽ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം ചെലവ് കുറക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളും കമ്പനി സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. എങ്കിലും ഭാരിച്ച നിർമാണ ചെലവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് കൈമാറാൻ കമ്പനി നിർബന്ധിതമായിരിക്കുകയാണെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.
വാഹനങ്ങളുടെ മോഡലുകൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും വില വർധനവ് ഉണ്ടാവുക. മുൻപ് രണ്ട് തവണ 30,000 രൂപയോളം വില വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മറ്റ് മുൻനിര വാഹന നിർമാതാക്കളും നേരത്തെ മോഡലുകൾ അനുസരിച്ച് വാഹനങ്ങൾക്ക് വില ഉയർത്തിയിരുന്നു.
പുതിയ ഫീച്ചറുകളുമായി മാരുതി സുസുക്കി ബലേനോ
പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി പുതിയ മാരുതി സുസുക്കി ബലേനോ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ. ഡിസൈനിലും സുരക്ഷയിലും സവിശേഷതകളിലും പ്രധാന മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് പുത്തൻ ബലേനോ വിപണിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
6.10 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ എക്സ്ഷോറൂം വില ആരംഭിക്കുന്നത്. വാഹനത്തിൻ്റെ മുൻവശത്താണ് ഡിസൈനിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗ്രില്ലിലാണ് പ്രധാനമായും മാറ്റമുള്ളത്. വലിപ്പം കൂടിയ പുതിയ ഗ്രില്ലിലാണ് ADAS സിസ്റ്റത്തിനായുള്ള റഡാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
എൽഇഡി ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ, ത്രീ-ബ്ലോക്ക് DRL സിഗ്നേച്ചർ, ഡ്യൂവൽ ടോൺ അലോയ് വീലൂകൾ, ടെയിൽ ലൈറ്റുകൾ എന്നിവ പഴയ മോഡലിലേത് പോലെ തന്നെയാണ്. പുതിയ ബലേനോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ലെവൽ 2 ADAS നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്.
അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, എമർജൻസി ബ്രേക്കിങ്, ഹൈ-ബീം അസിസ്റ്റുകളായ അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകളും ആറ് എയർബാഗുകൾ, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ഹിൽ-ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റ് എന്നിവയും വാഹനത്തിലുണ്ട്.
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