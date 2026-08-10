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വരാനിരിക്കുന്നത് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ഏഴ് പുത്തൻ എസ്യുവികൾ: അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള പ്ലാൻ റെഡി
2030-31 സാമ്പത്തിക വർഷത്തോടെ ഇന്ത്യൻ കാർ വ്യവസായം 6.1-6.3 ദശലക്ഷം വളരുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നതായി മാരുതി സുസുക്കി ചെയർമാൻ.
By ANI
Published : August 10, 2026 at 1:35 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏഴ് പുത്തൻ എസ്യുവികൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ട് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ. എസ്യുവി വിഭാഗത്തിൽ സാന്നിധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ആഭ്യന്തര പാസഞ്ചർ വാഹന വിപണിയിൽ കൂടുതൽ വളർച്ച കൈവരിക്കാനുമാണ് കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നത്. ഇതിനുള്ള പദ്ധതികൾ വിപുലീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ത്വരിത്വപ്പെടുത്തിയതായി മാരുതി സുസുക്കി മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും സിഇഒയുമായ ഹിസാഷി ടകേച്ചി പറഞ്ഞു.
2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഉൽപ്പാദന ശേഷി 5 ലക്ഷം യൂണിറ്റാക്കി കമ്പനി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്തൃ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊപ്പമെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കമ്പനിയെന്നും എസ്യുവി പോർട്ട്ഫോളിയോ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 7 എസ്യുവികൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നെന്നും ടകേച്ചി പറഞ്ഞു.
മാരുതിയുടെ ഭാവി പദ്ധതികൾ
അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പാസഞ്ചർ കാർ വിപണി ഇന്ത്യയുടെ പാസഞ്ചർ കാർ വിപണി വളർച്ച കൈവരിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ ഭാവി പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമാണ് പുതിയ വിപുലീകരണ പദ്ധതികളും. ചെറുകിട കാർ വിഭാഗത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളും കമ്പനി നോക്കുന്നു. 2030-31 സാമ്പത്തിക വർഷത്തോടെ ഇന്ത്യൻ കാർ വ്യവസായം 6.1 ദശലക്ഷത്തിനും 6.3 ദശലക്ഷത്തിനും ഇടയിൽ വളരുമെന്ന് കമ്പനി കണക്കാക്കുന്നതായി മാരുതി സുസുക്കി ചെയർമാൻ ആർ സി ഭാർഗവ പറഞ്ഞു.
"അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കാർ വിപണിയെ എങ്ങനെയൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കാമെന്നതിൽ കൃത്യമായ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുകയാണ് ഞങ്ങൾ. 2030-31 സാമ്പത്തിക വർഷത്തോടെ കാർ വ്യവസായം 6.1 മുതൽ 6.3 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റായി വളരുമെന്നും കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷങ്ങളിലെ വളർച്ചാ വേഗതയേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ചെറുകിട കാർ വിപണിയുടെ വിഹിതം വളരുമെന്നും ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നു," ഭാർഗവ പറഞ്ഞു.
ചെറുകിട കാർ വിഭാഗത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനം, എസ്യുവി പോർട്ട്ഫോളിയോ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ, മൾട്ടി-പവർട്രെയിൻ തന്ത്രം, ശേഷി വികസനം, കയറ്റുമതി എന്നിവ അടുത്ത ഘട്ട വളർച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മാരുതി സുസുക്കിയുടെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന വാർഷിക വിൽപ്പന 24.22 ലക്ഷം യൂണിറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം കയറ്റുമതി റെക്കോർഡ് 4.47 ലക്ഷം യൂണിറ്റിലെത്തി. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷവും രണ്ട് ദശലക്ഷം വാർഷിക വിൽപ്പന എന്ന നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചു.
ബദൽ ഇന്ധനങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും
വാഹന ഉൽപ്പാദനവും ഉൽപ്പന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോയും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ബദൽ ഇന്ധനങ്ങളിലും മാരുതി സുസുക്കി ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 561 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നാല് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകി. പ്രാരംഭ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് അനുഭവം നേടിയ ശേഷം മാരുതി സുസുക്കിക്ക് ബയോഗ്യാസ് ഉൽപാദനത്തിലും വിതരണത്തിലും കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഭാർഗവ പറഞ്ഞു.
"പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ വച്ച് വലിയ അളവിൽ ബയോഗ്യാസ് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സിഎൻജിക്ക് പകരമായി ഈ ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുകയും ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കാതെ ശുദ്ധവും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതുമായ ഊർജം കൊണ്ടുവരും," ഭാർഗവ പറഞ്ഞു.
ബയോഗ്യാസിന്റെ ഉൽപാദനത്തിലും വിതരണത്തിലും ഭീമൻ തുക നിക്ഷേപിക്കാനാണ് പദ്ധതിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിർമ്മാണം, കയറ്റുമതി, സാങ്കേതിക വികസനം, ക്ലീനർ മൊബിലിറ്റി എന്നിവയിലെ വിപുലീകരണം കമ്പനിയുടെ വളർച്ചാ തന്ത്രത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് മാരുതി സുസുക്കി പറഞ്ഞു.
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