മാരുതി വാഹനങ്ങൾക്ക് വില കൂടും; ജൂൺ മുതൽ 30,000 രൂപ വർധിക്കും

രാജ്യത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന പണപ്പെരുപ്പവും ജീവിതച്ചെലവും വാഹന വിപണിയെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്

The price hike will vary from model to model (Maruti Suzuki via IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 22, 2026 at 11:03 AM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാർ നിർമാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കി വാഹനങ്ങളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചു. ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ വിവിധ മോഡലുകൾക്ക് 30,000 രൂപ വരെ വില കൂടും. നിർമാണച്ചെലവിലുണ്ടായ തുടർച്ചയായ വർധനയാണ് തീരുമാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം.

എല്ലാ മോഡലുകൾക്കുമുള്ള കൃത്യമായ വില കമ്പനി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. സീരീസുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് പുതുക്കിയ നിരക്കിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫയലിങ്ങിലാണ് കമ്പനി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലുടനീളം വില വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന പണപ്പെരുപ്പവും ജീവിതച്ചെലവും വാഹന വിപണിയെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഹന വ്യവസായത്തിന് ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വിലക്കയറ്റവും പ്രവർത്തന ചെലവുകളിലെ മാറ്റങ്ങളും വിലവർധനയ്ക്ക് കാരണമായി കമ്പനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ചെലവ് ചുരുക്കാനുള്ള കടുത്ത നടപടികൾ മാരുതി സുസുക്കി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം വാഹന വിൽപനയിലെ ലാഭവിഹിതത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചതായി കമ്പനി പ്രതിനിധികൾ അറിയിച്ചു. പണപ്പെരുപ്പ സമ്മർദം നിലവിൽ ഉയർന്ന സ്ഥിതിയിലാണ്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതിനാൽ വർധിച്ച ചെലവുകളുടെ ഒരു ഭാഗം വിപണിയിലേക്ക് കൈമാറാതെ മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ല. അതേസമയം സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളുടെ മേലുള്ള ആഘാതം കഴിയുന്നത്ര കുറയ്ക്കുമെന്ന് കമ്പനി വിശദീകരിച്ചു.

മറ്റ് കമ്പനികളും പാതയിൽ
മഹീന്ദ്ര, ടാറ്റ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ വാഹന നിർമാതാക്കളും സമാനമായ രീതിയിൽ അടുത്തിടെ കാറുകളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങളും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ കാറുകളുടെ നിരന്തരമായ വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. മുൻപ് വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാത്രമായിരുന്നു കമ്പനികൾ വാഹനങ്ങൾക്ക് വില കൂട്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പല മോഡലുകൾക്കും കമ്പനികൾ അടിക്കടി വില വർധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് വിപണിയിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. ആഗോളതലത്തിൽ വിതരണ ശൃംഖലയിലുണ്ടായ തടസ്സങ്ങളും വാഹന നിർമാണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചുവെന്ന് ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

പുതിയ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയതും കാറുകളുടെ വില ഉയരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. വാഹനങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമാക്കിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിയും നിർമാണച്ചെലവ് ഗണ്യമായി കൂട്ടി. മികച്ച സുരക്ഷ നൽകുന്ന എയർബാഗുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അടിസ്ഥാന മോഡലുകളിൽ പോലും ഇപ്പോൾ നിർബന്ധമാണ്.

ഇതിന് പുറമെ, സ്റ്റീൽ, അലുമിനിയം, പ്ലാസ്റ്റിക് തുടങ്ങിയവയുടെ വില ആഗോള വിപണിയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഉയർന്നതും മാരുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി. വിപണി വിഹിതത്തിൽ മുന്നിലുള്ള മാരുതി സുസുക്കിയുടെ വിലവർധന സാധാരണ വാഹനപ്രേമികളെയാണ് വേഗത്തിൽ ബാധിക്കുക. പ്രീമിയം കാറുകൾക്കും എസ്‍യുവികൾക്കും വരും മാസങ്ങളിൽ വീണ്ടും വില കൂടിയേക്കാമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഹൈബ്രിഡ്, ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള കമ്പനികളുടെ തീരുമാനവും ഇത്തരം വിലവർധനയ്ക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

