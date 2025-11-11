ETV Bharat / automobile-and-gadgets

മാരുതിയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് കാർ: ഇ-വിറ്റാരയുടെ ലോഞ്ച് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു; കൂടുതലറിയാം

മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ആദ്യ ഇലക്‌ട്രിക് കാറാണ് പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നത്. ലോഞ്ച് 2025 ഡിസംബർ 2ന്.

MARUTI SUZUKI ELECTRIC SVU MARUTI SUZUKI FIRST ELECTRIC CAR ഇ വിറ്റാര മാരുതി സുസുക്കി
Maruti Suzuki e Vitara will be launch in India on December 2 (Photo - Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 11, 2025 at 7:05 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ഇലക്‌ട്രിക് വാഹന വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനിരിക്കുകയാണ് പ്രമുഖ കാർ നിർമാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കി. കമ്പനിയുടെ ആദ്യ ഇലക്‌ട്രിക് കാറായ ഇ-വിറ്റാര പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. 2025 ഡിസംബർ 2ന് ഈ ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവി പുറത്തിറക്കാനാണ് കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നത്. മാരുതി സുസുക്കിയുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിലും സുസ്ഥിര മൊബിലിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പരിവർത്തനത്തിലും സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലായിരിക്കും ഇ-വിറ്റാരയുടെ വരവ്.

2025 ജനുവരിയിൽ നടന്ന ഭാരത് മൊബിലിറ്റി ഗ്ലോബൽ എക്സ്പോയിൽ ഇ-വിറ്റാര പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ ഗുജറാത്തിലെ ഹൻസൽപൂർ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് ഓഗസ്റ്റിലാണ് അനാവരണം ചെയ്‌തത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ആദ്യ ഇലക്‌ട്രിക് എസ്‌യുവി ആയ ഇ-വിറ്റാരയുടെ ഉദ്‌ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്.

MARUTI SUZUKI ELECTRIC SVU MARUTI SUZUKI FIRST ELECTRIC CAR ഇ വിറ്റാര മാരുതി സുസുക്കി
In this screengrab from a video released on Aug. 26, 2025, Prime Minister Narendra Modi flags off Maruti Suzuki's first electric vehicle e-Vitara from Hansalpur manufacturing facility, Gujarat. (PTI)

അടുത്ത തലമുറ ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കായി (BEV) പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന മാരുതി സുസുക്കിയുടെ സമർപ്പിത Heartect-e ഇലക്ട്രിക് വാഹന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ഇ-വിറ്റാര നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യക്ഷമത, പ്രകടനം, സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ആഗോളതലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും.

ലോഞ്ചിന് മുൻപ് തന്നെ ഡിസൈൻ, പ്രധാന സവിശേഷതകൾ, സുരക്ഷ ഫീച്ചറുകൾ, കളർ ഓപ്‌ഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെ കാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിരവധി തവണകളിലായി കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം വിശദമായ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ, സവിശേഷതകൾ, പ്രീ-ബുക്കിങ് തീയതികൾ എന്നിവ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മാരുതി സുസുക്കി വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ഇലക്‌ട്രിക് എസ്‌യുവിയുടെ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

MARUTI SUZUKI ELECTRIC SVU MARUTI SUZUKI FIRST ELECTRIC CAR ഇ വിറ്റാര മാരുതി സുസുക്കി
Maruti Suzuki First Electric Car e Vitara (Photo - Maruti Suzuki)

മാരുതി സുസുക്കി ഇ-വിറ്റാര: ഡിസൈൻ
2025 ഓഗസ്റ്റിൽ അനാവരണം ചെയ്‌ത സമയത്തെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച്, ഹെഡ്‌ലൈറ്റുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ത്രീ-പോയിന്‍റ് മാട്രിക്‌സ് എൽഇഡി ഡേടൈം റണ്ണിങ് ലൈറ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഡിസൈൻ. കൂടാതെ, ഹെഡ്‌ലൈറ്റിന്‍റെ മധ്യഭാഗത്ത് നൽകിയ പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ആക്‌സന്‍റുകളും ആകർഷകമാണ്. പിൻ വിൻഡ്‌ഷീൽഡിൽ നെക്‌സയുടെ ബ്രാൻഡിങ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പിൻ വിൻഡ്‌ഷീൽഡിൽ ബ്രാൻഡ് നെക്‌സ ബ്രാൻഡിംഗ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 18 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ, ഉറപ്പുള്ള സി പില്ലറുകൾ, എൽഇഡി ടെയിൽലൈറ്റുകൾക്ക് പുതിയ ഡിസൈൻ എന്നിവയാണ് ഇ-വിറ്റാരയുടെ പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ. ഇ-വിറ്റാരയുടെ ഇന്‍റീരിയർ ബ്രൗൺ, ബ്ലാക്ക് ഡ്യുവൽ-ടോൺ നിറങ്ങളിലാണ് ലഭ്യമാവുക. രണ്ട്-സ്‌പോക്ക് സ്റ്റിയറിങ് വീൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ. 10.1 ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് ഡിസ്‌പ്ലേയും 10.25 ഇഞ്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് പാനലും ഉണ്ടാകും ഇ വിറ്റാരയിൽ. കൂടാതെ, ബ്രാൻഡ് ലെതറെറ്റ് സീറ്റിങും ഫിക്‌സഡ് ഗ്ലാസ് റൂഫും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മാരുതി സുസുക്കി ഇ-വിറ്റാര: ഫീച്ചറുകൾ
സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, മാരുതി സുസുക്കി ഇ വിറ്റാരയിൽ വെന്‍റിലേറ്റഡ് മുൻ സീറ്റുകൾ, 10 തരത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, സ്ലൈഡിങും റീക്ലൈനിങും ഉള്ള പിൻ സീറ്റുകൾ, 7 എയർബാഗുകൾ, ലെവൽ-2 ADAS, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, വയർലെസ് ചാർജിങ് പാഡ്, കീലെസ് എൻട്രി, റൈഡ്-ബൈ-വയർ സിസ്റ്റം, ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റിങ് എന്നിവ ഉണ്ട്.

മാരുതി സുസുക്കി ഇ-വിറ്റാര: ബാറ്ററി, പവർ, റേഞ്ച്
49 കിലോവാട്ട്, 61 കിലോവാട്ട് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ബാറ്ററി ഓപ്ഷനുകളിൽ മാരുതി സുസുക്കി ഇ വിറ്റാര ലഭ്യമാവും. ഉയർന്ന സ്‌പെക് വേരിയന്‍റായ 61 കിലോവാട്ടിന്‍റെ ബാറ്ററിയുള്ള മോഡൽ ഒറ്റ ഫുൾ ചാർജിൽ 500 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് നൽകും.

വില എത്രയാകും?
രാജ്യത്ത് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മോഡലുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് കാർ. ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ ഇവി, ടാറ്റ കർവ്വ് ഇവി, എംജി ഇസഡ്എസ് ഇവി, മഹീന്ദ്ര എക്‌സ്‌യുവി400 തുടങ്ങിയ മോഡലുകളായിരിക്കും ഇ വിറ്റാരയുടെ എതിരാളികൾ. ഇ-വിറ്റാരയുടെ അടിസ്ഥാന വേരിയന്‍റിന് ഏകദേശം 18 ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും പ്രാരംഭവില. ദീർഘദൂര റേഞ്ച്, പ്രീമിയം നിർമ്മാണ നിലവാരം, മാരുതി സുസുക്കിയുടെ വിപുലമായ സേവന ശൃംഖല എന്നിവയുടെ സംയോജനത്തോടെ ആയിരിക്കും ഇ-വിറ്റാര എത്തുക.

