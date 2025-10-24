ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഇന്ത്യക്കാർ കൈവിട്ടു, പക്ഷേ വിദേശികൾ രണ്ട് കയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു: മേയ്‌ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ 5-ഡോർ ജിംനിയുടെ കയറ്റുമതി 1 ലക്ഷം കടന്നു

ജിംനിയുടെ 5 ഡോർ പതിപ്പിന്‍റെ കയറ്റുമതി 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 1 ലക്ഷം യൂണിറ്റ് കടന്നതായി മാരുതി സുസുക്കി. നിലവിൽ 100ലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

Maruti Suzuki Jimny (Photo - Maruti Suzuki)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 24, 2025 at 3:34 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര വരവേൽപ്പ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും വിദേശത്ത് വൻ ഡിമാൻഡാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ജിംനിക്ക്. ഥാർ അടക്കിവാണിരുന്ന വിപണിയിലേക്ക് ഓഫ്‌ റോഡർ എസ്‌യുവി സെഗ്‌മെന്‍റിൽ എൻട്രി നടത്തിയതായിരുന്നു ജിംനിയുടെ 5 ഡോർ പതിപ്പ്. എന്നാൽ ആരും തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല.

ഇന്ത്യയിൽ വലിയ പരാജയമായെങ്കിലും അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മാരുതി തയ്യാറായില്ല. നേരെ വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റി അയച്ചു. ജിംനി 5-ഡോർ മോഡലിന്‍റെ കയറ്റുമതി 1 ലക്ഷം യൂണിറ്റ് കടന്നതായി കമ്പനി ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2 വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് കമ്പനി ഈ കയറ്റുമതി നിരക്ക് കൈവരിച്ചത്.

Front profile of Maruti Suzuki Jimny (Photo - Maruti Suzuki)

2023ന്‍റെ ആരംഭത്തിലാണ് ആഗോളതലത്തിൽ ജിംനി പുറത്തിറക്കിയത്. മെയ് മാസത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തി. പിന്നീട് കറ്റുമതിയും ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നിന്ന് 100ലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ എസ്‌യുവി കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

"മാരുതി ജിംനിക്ക് അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ ആഗോള പാരമ്പര്യമുണ്ടെന്ന് മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടറും സിഇഒയുമായ ഹിസാഷി ടകേച്ചി പറഞ്ഞു. അഞ്ച് വാതിലുകളുള്ള മാരുതി ജിംനിയുടെ ഒരു ലക്ഷം യൂണിറ്റ് കയറ്റുമതി നാഴികക്കല്ല് പിന്നിടുന്നത് മാരുതി സുസുക്കിക്ക് അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണ്." ഹിസാഷി ടകേച്ചി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾ ഈ എസ്‌യുവിയിൽ വിശ്വസിച്ചതിന് നന്ദി പറയുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാരുതി ജിംനിയുടെ ശക്തമായ ഓഫ്-റോഡ് ഡിഎൻഎ, വിശ്വസനീയമായ പ്രകടനം, സമാനതകളില്ലാത്ത ഗുണനിലവാരം എന്നിവ 100-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിന് അംഗീകാരം നേടിത്തന്നുവെന്നും ഹിസാഷി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Side profile of Maruti Suzuki Jimny (Photo - Maruti Suzuki)

സുസുക്കിയുടെ ഹോം മാർക്കറ്റായ ജപ്പാനിൽ 2025 ജനുവരിയിൽ പുതിയ കാർ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ജിംനി നോമേഡ് എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ എസ്‌യുവി വിപണിയിലെത്തിയത്. ഈ എസ്‌യുവിക്ക് വിപണിയിൽ നല്ല ഡിമാൻഡ് ലഭിച്ചു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 50,000-ത്തിലധികം ബുക്കിങുകളും ലഭിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ആഗോള വിൽപ്പനയുടെ കാര്യത്തിൽ അത്ര സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

Rear profile of Maruti Suzuki Jimny (Photo - Maruti Suzuki)

ജൂലൈയിൽ ഒരു മാസത്തോളം ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ മാരുതി ജിംനി 5-ഡോർ നിർത്തലാക്കിയിരുന്നു മാരുതി ജിംനി XL എന്ന പേരിലായിരുന്ന് ഇത് മുൻപ് വിറ്റഴിച്ചത്. പിന്നീട് ഓഗസ്റ്റിൽ അതിന്‍റെ ഡെലിവറി വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു. 3-ഡോർ മോഡലിനെപ്പോലെ, മാരുതി ജിംനി 5-ഡോറിലും മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോർകൺവെർട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്‌സുള്ള 1.5 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. കൂടാതെ ആൾഗ്രിപ്പ് പ്രോ ഫോർ-വീൽ ഡ്രൈവും ഉണ്ട്. മാരുതി ഫ്രോങ്ക്‌സിന് ശേഷം, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മോഡലാണ് മാരുതി ജിംനി 5-ഡോർ എന്നാണ് മാരുതി പറയുന്നത്.

