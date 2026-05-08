ഈക്കോ വാൻ കൂടുതൽ സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കാം: 18 ആക്‌സസറികളുള്ള 'സ്റ്റാർ എഡിഷൻ' പാക്കേജ് റെഡി

ഈക്കോയുടെ അഞ്ച് സീറ്റർ എസി, അഞ്ച് സീറ്റർ എസി സിഎൻജി വേരിയന്‍റുകളിൽ മാത്രമേ സ്റ്റാർ എഡിഷൻ പാക്കേജ് ചേർക്കാനാകൂ. ഇന്‍റീരിയറിലും എക്സ്റ്റീരിയറിലുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്ന 18 ആക്‌സസറികൾ ഇതിലുണ്ട്.

Maruti Suzuki Eeco Star Edition Accessory Package Introduced (Image credit: Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 8, 2026 at 10:49 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കിയുടെ വാനായ ഈക്കോയ്ക്കായി പുതിയ ആക്‌സസറി പാക്കേജ് അവതരിപ്പിച്ചു. 'സ്റ്റാർ എഡിഷൻ' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ പാക്കേജ് പുറത്തിറക്കിയത്. അതേ വാൻ കൂടുതൽ ആകർഷകമായ ലുക്കിൽ ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി കോസ്മെറ്റിക്, ആക്‌സസറി ആഡ്-ഓണുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പാക്കേജാണ് കമ്പനി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

ഈക്കോയുടെ 5 സീറ്റർ എസി, സിഎൻജി വേരിയന്‍റുകളെയാണ് പാക്കേജ് പിന്തുണയ്‌ക്കുക. സാധാരണ വിലയിൽ നിന്ന് 20,000 രൂപ അധിക തുക നൽകി ഈ പാക്കേജ് സ്വന്തമാക്കാം. ഇന്‍റീരിയറിലും എക്സ്റ്റീരിയറിലുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്ന 18 ആക്‌സസറികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സ്റ്റാർ എഡിഷൻ പാക്കേജ്.

പാക്കേജിൽ എന്തൊക്കെ ലഭിക്കും?
സ്റ്റാർ എഡിഷൻ പാക്കേജ് വാങ്ങുന്നവർക്ക് എക്‌സ്റ്റീരിയറിലേക്കായി ഒരു റിയർ സ്‌പോയിലർ, ഗാർണിഷോടുകൂടിയ ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ, വീൽ കവറുകൾ, ഡോർ വൈസറുകൾ, മഡ് ഫ്ലാപ്പുകൾ, ക്രോം ബാഡ്‌ജിങ് എന്നിവ ലഭിക്കും. അതേസമയം ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈനിലേക്കായി സ്റ്റാർ എഡിഷനിൽ സീറ്റ് കവറുകളും ഒരു ഇന്‍റീരിയർ സ്റ്റൈലിങ് കിറ്റും ആണ് ചേർത്തത്. പാക്കേജിന്‍റെ ഭാഗമായി മാരുതി ബോഡി-കളർ ബമ്പറുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മെറ്റാലിക് ഗ്ലിസ്റ്റനിങ് ഗ്രേ, മെറ്റാലിക് ബ്രിസ്‌ക ബ്ലൂ ഫിനിഷുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

Maruti Suzuki Eeco Star Edition package has 18 accessories (Image credit: Maruti Suzuki)

മാരുതി സുസുക്കിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഈ ആക്‌സസറി പായ്ക്കിന് 37,000 രൂപ ക്ലെയിം ചെയ്‌ത വിലയുണ്ട്. എന്നാൽ 19,999 രൂപ പ്രത്യേക വിലയിലാണ് ഇത് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഈ തുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈക്കോ വേരിയന്‍റിന്‍റെ വിലയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്.

ഈക്കോയുടെ 5 സീറ്റർ എസി വേരിയന്‍റിന് 5.54 ലക്ഷം രൂപയും 5 സീറ്റർ എസി സിഎൻജി പതിപ്പിന് 6.36 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് (എക്‌സ്-ഷോറൂം) വില. ഈക്കോയുടെ അഞ്ച് സീറ്റർ എസി, അഞ്ച് സീറ്റർ എസി സിഎൻജി വേരിയന്‍റുകളിൽ മാത്രമേ ഇത് ലഭ്യമാകൂ.

സ്റ്റാർ എഡിഷൻ ഒരു ഡീലർ-ലെവൽ ആക്‌സസറി പാക്കേജായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ തിരഞ്ഞെടുത്ത മാരുതി സുസുക്കി അരീന ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 5-സ്‌പീഡ് ഗിയർബോക്‌സുമായി ജോഡിയാക്കിയ 1.2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഈക്കോയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നത്.

സിഎൻജി ഡെറിവേറ്റീവ് 70.67 ബിഎച്ച്പിയും 95 എൻഎം ടോർക്കും നൽകുന്നു. മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഏറ്റവുമധികം വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി വാഹനങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഈക്കോ തുടരുന്നു. വാണിജ്യ, സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാങ്ങുന്ന വാനാണ് ഇത്.

