ഒറ്റ ചാര്ജില് 500 കിലോമീറ്റര് വരെ കുതിച്ചുപായും, പൊളി ലുക്ക്; മാരുതി ഇ വിറ്റാരയും പുതിയ മൂന്ന് മോഡല് കാറുകളും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക്
ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ വാഹനപ്രേമികള് കാത്തിരുന്ന മാരുതിയുടെ ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹനമടക്കം നാല് പുതിയ ലോഞ്ചുകളാണ് ഡിസംബറിൽ നടക്കുന്നത്. പുതിയ ഡിസൈനിങ്ങിലും ഫീച്ചറിലുമാണ് പുതിയ കാറുകള് എത്തുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.
Published : December 1, 2025 at 5:34 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഈ വര്ഷം അവസാനിക്കാനിരിക്കെ പുത്തൻ കാറുകളുടെ ലോഞ്ചിനൊരുങ്ങി വിവിധ കമ്പനികള്. ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ വാഹനപ്രേമികള് കാത്തിരുന്ന മാരുതിയുടെ ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹനമടക്കം നാല് പുതിയ ലോഞ്ചുകളാണ് ഡിസംബറിൽ നടക്കുന്നത്. പുതിയ ഡിസൈനിങ്ങിലും ഫീച്ചറിലുമാണ് പുതിയ കാറുകള് എത്തുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. പരിഷ്കരിച്ച ജിഎസ്ടി നയം നിലവിൽ വന്നതോടെ ഈ വർഷം കാർ വിപണി വൻ കുതിപ്പിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാഹന വിപണയിലെ ഓരോ ലോഞ്ചും വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ഉപഭോക്താക്കള് നോക്കിക്കാണുന്നത്.
മാരുതി സുസുക്കി ഇ വിറ്റാര
ലോഞ്ച് തീയതി: ഡിസംബർ 2, 2025
മാരുതി സുസുക്കി തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഗുജറാത്തിലെ ഹൻസൽപൂർ പ്ലാൻ്റിലാണ് ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി നിർമിക്കുക. 48.8 kWh, 61.1 kWh എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ബാറ്ററി പാക്കുകളാണ് പുതുതായി വരുന്ന മാരുതി ഇ വിറ്റാരക്കുള്ളത്. ഒറ്റ ചാർജിൽ 500 കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവിങ്ങ് റേഞ്ചാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ വഴി 50 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബാറ്ററി 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ലെവൽ 2 ADAS, 360- ഡിഗ്രി ക്യാമറ, വെൻ്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ഇലക്ട്രിക് സൺറൂഫ്, LED പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ, സുസുക്കി കണക്റ്റ്, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം, 10-വേ ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ് എന്നിവയാണ് ഇ വിറ്റാരയുടെ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ. 4,275mm നീളവും 1,800mm വീതിയും 1,640mm ഉയരവും 2,700mm വീൽബേസുമുള്ള 'ഇ വിറ്റാര' കാറാണിത്. ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിയുടെ എക്സ്-ഷോറൂം വില ഏകദേശം 18 ലക്ഷം രൂപയിൽ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
ടാറ്റ ഹാരിയർ, സഫാരി പെട്രോൾ മോഡലുകൾ
ലോഞ്ച് തീയതി: ഡിസംബർ 9, 2025
ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ പ്രീമിയം എസ്യുവികളായ ഹാരിയർ, സഫാരി എന്നിവ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പെട്രോൾ എൻജിനുകളായിരിക്കും ഇന്ത്യയില് ഇനി എത്തുക. 2023 ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് പ്രദർശിപ്പിച്ച ടാറ്റ ഹൈപീരിയൻ സീരീസ് പെട്രോൾ എൻജിനാണ് ഈ എസ്യുവികളിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പുതിയ എഞ്ചിൻ ആറ് സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനിലും ആറ് സ്പീഡ് ടോർക്ക്-കൺവെർട്ടർ ട്രാൻസ്മിഷനിലും ലഭ്യമാകും.
ഹൈപീരിയൻ സീരീസിലെ 1.5 ലിറ്റർ നാല് സിലണ്ടർ ഡയറക്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ ടർബോ പെട്രോൾ എൻജിനാണ് ഹാരിയർ-സഫാരി മോഡലകളിൽ വരുന്നത്. പെട്രോൾ എൻജിൻ 170 എച്ച്പി പവറും 280 എൻഎ ടോർക്കുമാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.
ഡീസൽ എൻജിൻ മോഡലുകളെക്കാൾ താഴെയായിരിക്കും പെട്രോൾ ഹാരിയാറിൻ്റെയും സഫാരിയുടെയും വിലയെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ദിവസമായ ഡസംബർ 9 നായിരിക്കും രണ്ട് എസ്യുവികളുടെയും വില പ്രഖ്യാപിക്കുക.
സെക്കൻ്റ് ജനറേഷൻ കിയ സെൽറ്റോസ്
ലോഞ്ച് തീയതി: ഡിസംബർ 10, 2025
സെൽറ്റോസിൻ്റെ രണ്ടാം തലമുറയുമായി കിയ. തുടക്കത്തിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ എൻജിനും പിന്നീട് ഇന്ധന ക്ഷമത കൂടിയ ഹൈബ്രിഡ് മോഡലും എത്തുമന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആറു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് തലമുറ മാറി സെൽറ്റസ് എത്തുന്ന്. മുൻവശത്ത്, സെൽറ്റോസിൽ "ടൈഗർ ഫെയ്സ്" ഗ്രിൽ, ലംബ ഡിആർഎൽ, സി-ആകൃതിയിലുള്ള ഹെഡ്ലൈറ്റ് സജ്ജീകരണം (ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എൽഇഡി സിഗ്നേച്ചറോടുകൂടി) എന്നിവ ഉണ്ടാകും.
തലമുറമാറ്റത്തോടെ പുറത്തെത്തുന്ന സെൽറ്റോസിൽ നിരവധി പുതിയ ഡസൈനുകളും ഫീച്ചറുകളും പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷനുകളും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ചേസിസിലെ മാറ്റങ്ങളും വീൽബേസിലുണ്ടായ വർധനവും സസ്പെൻഷനിലെ മികവമയിരിക്കും പുതു തലമുറ സെൽറ്റോസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.
പിൻവലിക്കാവുന്ന ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, ഫ്രണ്ട് ലൈറ്റ് സജ്ജീകരണത്തിനായുള്ള എൽഇഡി വെൽക്കം ആനിമേഷൻ, ബ്ലാക്ക്ഡ്-ഔട്ട് പില്ലറുകൾ, കറുത്ത റൂഫ് റെയിലുകൾ, പിന്നിൽ കാരെൻസ് ക്ലാവിസിൻ്റേതിന് സമാനമായ കണക്റ്റഡ് എൽഇഡി ലൈറ്റ് ബാർ എന്നിവയാണ് മറ്റ് സവിശേഷതകള്. വില വർധനവും സാധ്യയുണ്ട്. ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ, ടാറ്റ സിയറ, മാരുതി സുസുക്കി വിറ്റാര ബ്രെസ്സ, ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര തുടങ്ങിയ മോഡലുകള്ക്ക് ഒരു എതിരാളിയായിട്ടാകും കിയ സെൽറ്റോസ് എത്തുക.
മിനി കൂപ്പർ കൺവെർട്ടിബിൾ
ലോഞ്ച് : 2025 ഡിസംബർ
ഇന്ത്യൻ ലോഞ്ചിന് മന്നോടിയായി തന്നെ കമ്പനി പ്രീ-ബുക്കിങ്ങുൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബറിൽ ഔദ്യോഗിക വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഹാർഡ് ടോപ്പ് കൂപ്പറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് പുതിയ മോഡൽ. ആകർഷകമായ ഡിസൈൻ, ഓപ്പൺ-ടോപ്പ് ഡ്രൈവിങ് അനുഭവം എന്നിവയ്ക്ക് പേരുകേട്ട നാല് സീറ്റർ കൺവെർട്ടിബിൾ ആണ് മിനി കൂപ്പർ കൺവെർട്ടിബിൾ. ഐക്കണിക് സ്റ്റൈലും ആധുനിക സവിശേഷതകളും ഉള്പ്പെടുത്തി പുത്തൻ ലുക്കിലാണ് ഈ മോഡല് എത്തുന്നത്.
9,4 ഇഞ്ച് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ, ലെതർ ടരിം ചെയ്ത സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ, ഹെഡ് അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഇതിനുണ്ട്. 2D നിറ്റ് ഡാഷ്ബോർഡ്, വയർലെസ് ചാർജർ, എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, 16-18 ഇഞ്ച് വരെ അലോയ്വീലുകൾ, പവർ സീറ്റുകൾ, റിയർവ്യൂ ക്യാമറ, ഒന്നിലധികം എയർബാഗുകൾ, TPMS, ADAS പാക്കേജ് എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
2.0 ലിറ്റർ ടർബോചാർജ്ഡ് 4-സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ (കൂപ്പർ എസ് മോഡലിൽ), ഏകദേശം 189-204 bhp കരുത്ത് നൽകുന്നു. വേരിയൻ്റിനെ ആശ്രയിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ 7-സ്പീഡ് ഡ്യുവൽ-ക്ലച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് (DCT) ട്രാൻസ്മിഷൻ. ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ പോലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു വലിയ സെൻട്രൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഇൻഫോടെയ്ൻമെൻ്റ് സ്ക്രീൻ (പുതിയ മോഡലുകളിൽ 9.4 ഇഞ്ച് വരെ) ഉണ്ട്. 4-സ്റ്റാർ യൂറോ NCAP സുരക്ഷാ റേറ്റിംഗുള്ള ഡ്യുവൽ എയർബാഗുകൾ, റിയർ പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ, റിയർവ്യൂ ക്യാമറ, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, ABS, സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ എന്നിവയും ഈ മോഡലിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ്. വില ഉള്പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങള് കമ്പനി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
