ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഒറ്റ ചാർജിൽ 500 കിലോമീറ്ററിലധികം ഡ്രൈവിങ് റേഞ്ച്; 5-സ്റ്റാർ സുരക്ഷാ റേറ്റിങ്ങോടെ മാരുതി ഇ വിറ്റാര ഉടൻ വിപണിയില്
2026 ൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ മാരുതി ഇ വിറ്റാര വിപണിയിലെത്തും. വാഹനത്തിൻ്റെ ബുക്കിങ് ഉടൻ ആരംഭിക്കും.
Published : December 3, 2025 at 2:03 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വാഹന വിപണിയിൽ പുതിയ സ്ഥാനം പിടിക്കാനൊരുങ്ങി മാരുതി സുസുക്കി ഇ വിറ്റാര. ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹനം ഇ വിറ്റാരയുടെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു. ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ ഇവി, മഹീന്ദ്ര ബിഇ 6, ടാറ്റ കർവ്വ് ഇവി, എംജി ഇസഡ്എസ് ഇവി എന്നിവയോടാണ് മാരുതി സുസുക്കി ഇ വിറ്റാര മത്സരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.
2026 ൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇ വിറ്റാര വിപണിയിലെത്തും. വാഹനത്തിൻ്റെ ബുക്കിങ് ഉടൻ ആരംഭിക്കും. പുതിയ ഡിസൈനിങ്ങിലും ഫീച്ചറിലുമാണ് പുതിയ കാറുകളുടെ വരവ് എന്നത് വിപണിയിൽ വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 2023-ൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് രൂപത്തിൽ മാരുതി സുസുക്കി ഇ വിറ്റാര ഒരു ഓട്ടോമൊബൈല് എക്സ്പോയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് 2025-ലെ ഭാരത് മൊബിലിറ്റി ഷോയിലും അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ പ്രദർശനങ്ങളിലാകട്ടെ വലിയ സ്വീകരണമായിരുന്നു മാരുതി സുസുക്കി ഇ വിറ്റാരയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്.
ഗുജറാത്തിലെ ഹൻസൽപൂർ പ്ലാൻ്റിലാണ് നിർമാണം. യൂറോപ്പ്, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇതോടെ ആഗോള തലത്തിലെ വിപണികളിലും മാരുതി സുസുക്കി ഇ വിറ്റാര ഇടം നേടും. ഭാരത് എൻസിഎപി ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ മാരുതി സുസുക്കി ഇ വിറ്റാരയ്ക്ക് 5-സ്റ്റാർ സുരക്ഷാ റേറ്റിങ് ലഭിച്ചു.
മാരുതി സുസുക്കി ഇ വിറ്റാര ചാർജിങ്
ഉയർന്ന വോൾട്ടേജും സുരക്ഷാ ഘടനയും മാരുതി ഇ വിറ്റാര അവകാശപ്പെടുന്നു. ടു-വീൽ ഡ്രൈവ് (2WD), ഫോർ-വീൽ ഡ്രൈവ് (4WD) വേരിയൻ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്. 49kWh, 61kWh എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ബാറ്ററി പാക്കുകളാണ് മാരുതി ഇ വിറ്റാരക്കുള്ളത്. ഒറ്റ ചാർജിൽ 500 കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവിങ് റേഞ്ച് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ വഴി 50 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബാറ്ററി 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ശൃംഖല മാരുതി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇ വിറ്റാര ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനായി, ഇന്ത്യയിലെ 1100-ൽ അധികം നഗരങ്ങളിലായി രണ്ടായിരത്തിൽ അധികം ചാർജിങ് പോയിൻ്റുകൾ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിപുലമായ ചാർജിങ് സൗകര്യങ്ങൾക്കായി 13 ചാർജിങ് പോയിൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർമാരുമായി കമ്പനി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ കണ്ടെത്താൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സൗകര്യവും ലഭിക്കും. സർവീസുകൾക്കായി 1500 ൽ അധികം വർക്കിങ് സ്റ്റേഷനുകളും കമ്പനി ഉറപ്പാക്കുന്നു.
മാരുതി സുസുക്കി ഇ വിറ്റാര മറ്റ് സവിശേഷതകൾ
നാല് ഡ്യുവൽ-ടോൺ സ്കീമുകളുള്ള 10 കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാകും. മികച്ച ഓഫ്-റോഡ് പ്രകടനത്തിനായി സെലക്ടീവ് ബ്രേക്കിങ് ഉള്ള ഒരു ട്രെയിൽ മോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ചതുരാകൃതിയില് എയർ വെൻ്ററുകളുള്ള ഒരു ക്ലീൻ ഡാഷ്ബോർഡ് ലേഔട്ടിലാണ് മാരുതി സുസുക്കി ഇ വിറ്റാര രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 10.1 ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെൻ്റ് സിസ്റ്റവും ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്ററും ഉൾപ്പെടുന്ന ഡ്യുവൽ സ്ക്രീൻ സജ്ജീകരണം. വയർലെസ് ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഡ്യുവൽ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കാം.
രണ്ട്-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിങ് വീൽ, 10-വേ പവർ-അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് എന്നിവ മാരുതി സുസുക്കി ഇ വിറ്റാരയുടെ സവിശേഷതകളാണ്. പനോരമിക് സൺറൂഫ്, വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, വയർലെസ് ചാർജിങ് പാഡ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, ഓട്ടോ ഹോൾഡ് സഹിതമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിങ് ബ്രേക്ക് (ഇപിബി), കണക്റ്റഡ് കാർ ഫംഗ്ഷനുകൾ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
മാരുതി സുസുക്കി ഇ വിറ്റാര: സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ
ലെവൽ-2 ADAS സ്യൂട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ബ്രാൻഡിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ കാറായിരിക്കും മാരുതി സുസുക്കി ഇ വിറ്റാര. ലെയ്ൻ കീപ്പ് അസിസ്റ്റ്, അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, എമർജൻസി ബ്രേക്കിങ്, മറ്റ് ഡ്രൈവർ എയ്ഡുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.
സ്റ്റാൻഡേർഡ് സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളുടെ ഭാഗമായി ഇ വിറ്റാരയിൽ ഏഴ് എയർബാഗുകൾ, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ (ഇഎസ്സി), ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്കിങ് പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (ഇബിഡി) ഉള്ള ആൻ്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്), ഫ്രണ്ട്, റിയർ പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.
Also Read: ഒറ്റ ചാര്ജില് 500 കിലോമീറ്റര് വരെ കുതിച്ചുപായും, പൊളി ലുക്ക്; മാരുതി ഇ വിറ്റാരയും പുതിയ മൂന്ന് മോഡല് കാറുകളും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക്