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ബലേനോയുടെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് ചെയ്‌ത പതിപ്പുമായി മാരുതി, ലോഞ്ച് സെപ്‌റ്റംബറിൽ: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ

പുതിയ തലമുറ മോഡലാണോ അതോ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പാണോ മാരുതി സുസുക്കി പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

BALENO FACELIFT INDIA LAUNCH DATE മാരുതി സുസുക്കി ബലേനോ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് BALENO FACELIFT EXPECTED FEATURES
Representational image (Photo - Maruti Suzuki)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2026 at 5:52 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ജനപ്രിയ പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്കായ ബലേനോയുടെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് ചെയ്‌ത പതിപ്പ് അടുത്ത മാസം പുറത്തിറക്കും. സെപ്‌റ്റംബർ 5ന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ബലേനോയുടെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് ചെയ്‌ത പതിപ്പ് ഇന്ത്യൻ റോഡുകളിൽ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് നിരവധി തവണ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എങ്കിലും ഇത് ഒരു പുതിയ തലമുറ മോഡലാണോ അതോ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പാണോ എന്ന് മാരുതി സുസുക്കി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും ബലേനോയുടെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കാമെന്നാണ് കാർ സ്‌പോട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

കമ്പനിയുടെ നെക്‌സ റീട്ടെയിൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് വഴിയാണ് ബലേനോ വിൽക്കുന്നത്. ഹ്യുണ്ടായി i20, ടാറ്റ ആൾട്രോസ് തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുമായാണ് ബലേനോ വിപണിയിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. 2022 മുതൽ ഈ കാറിന് കാര്യമായ അപ്‌ഡേറ്റുകളൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. വരാനിരിക്കുന്ന ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കാമെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

BALENO FACELIFT INDIA LAUNCH DATE മാരുതി സുസുക്കി ബലേനോ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് BALENO FACELIFT EXPECTED FEATURES
Maruti Suzuki Baleno (Photo - Maruti Suzuki)

1. അടിസ്ഥാന സിലൗറ്റ് മാറ്റാതെയുള്ള ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങൾ

പുതിയ ബലേനോ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിന്‍റെ മുൻഭാഗത്ത് ഡിസൈനിൽ പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഇതിന്‍റെ ഗ്രിൽ കൂടുതൽ മിനുസമാർന്നതായിരിക്കാം. കൂടാതെ ഹെഡ്‌ലാമ്പുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നേർത്ത ക്രോം സ്ട്രിപ്പ് ചേർക്കാനും കഴിയും. ഹെഡ്‌ലാമ്പുകളിൽ സംയോജിത LED DRL-കളുള്ള LED പ്രൊജക്ടർ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അതേസമയം അവയുടെ ആകൃതിയും രൂപകൽപ്പനയും നിലവിലെ മോഡലിന് സമാനമായി തുടരും. പിൻ പ്രൊഫൈലിലും ചില മാറ്റങ്ങൾ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പുതുതായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത 16 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.

BALENO FACELIFT INDIA LAUNCH DATE മാരുതി സുസുക്കി ബലേനോ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് BALENO FACELIFT EXPECTED FEATURES
Maruti Suzuki Baleno seating layout (Photo - Maruti Suzuki)

2. അപ്‌ഹോൾസ്റ്ററിയിലും മാറ്റങ്ങൾ, പുതിയ കളർ തീമും

പുതിയ മാരുതി ബലേനോ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിന്‍റെ ഇന്‍റീരിയറിൽ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത അപ്‌ഹോൾസ്റ്ററിയും പുതിയ കളർ തീമും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഡാഷ്‌ബോർഡ് രൂപകൽപ്പനയും സവിശേഷതകളും നിലവിലെ മോഡലിന് സമാനമായി തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പുതിയ ബ്രെസ്സയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത 10.1 ഇഞ്ച് സ്‌ക്രീൻ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ ബലേനോയുടെ ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റവും അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. HUD, ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, സെമി-ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ, ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ് എന്നിവയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റ് സവിശേഷതകൾ.

BALENO FACELIFT INDIA LAUNCH DATE മാരുതി സുസുക്കി ബലേനോ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് BALENO FACELIFT EXPECTED FEATURES
Maruti Suzuki Baleno interior (Photo - Maruti Suzuki)

3. ബ്രെസ്സയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ബൂസ്റ്റർജെറ്റ് എഞ്ചിൻ

നിലവിലെ മോഡലിലുള്ള അതേ 1.2 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ തന്നെ ബലേനോ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിലും തുടരാനാണ് സാധ്യത. ഈ എഞ്ചിൻ 88 bhp കരുത്തും 113 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 5-സ്പീഡ് മാനുവൽ, AMT ഗിയർബോക്സുകൾ ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ, ഈ എഞ്ചിൻ മാനുവൽ യൂണിറ്റിനൊപ്പം CNG വേരിയന്‍റിലും ലഭ്യമാണ്.

എങ്കിലും ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മാരുതി ഫ്രോങ്ക്സിലും പുതിയ മാരുതി ബ്രെസ്സയിലും ഇതിനകം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന 1.0 ലിറ്റർ ബൂസ്റ്റർജെറ്റ് ടർബോചാർജ്ഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ നൽകുമോ എന്നതാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്ന കാര്യം.

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TAGGED:

BALENO FACELIFT INDIA LAUNCH DATE
മാരുതി സുസുക്കി
ബലേനോ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ്
BALENO FACELIFT EXPECTED FEATURES
MARUTI BALENO FACELIFT INDIA LAUNCH

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