ETV Bharat / automobile-and-gadgets

പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ വിലയിൽ പനോരമിക് സൺറൂഫ്: 'REVX EDGE' വേരിയന്‍റുമായി മഹീന്ദ്ര XUV 3XO

പനോരമിക് സൺറൂഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകൾ മഹീന്ദ്ര XUV 3XO-യുടെ പുതിയ REVX EDGE വേരിയന്‍റിൽ ലഭ്യമാണ്. സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കമ്പനി ബജറ്റ് വിലയിൽ പ്രീമിയം സവിശേഷതകൾ ലഭ്യമാക്കുകയാണ്.

XUV 3XO REVX EDGE PRICE XUV 3XO REVX EDGE FEATURES MAHINDRA XUV 3XO NEW VARIANTS മഹീന്ദ്ര
The XUV 3XO has become Mahindra's fastest-selling SUV, selling 2.5 lakh units in 2.5 years, and now its new variant has further increased its appeal. (Image Credit: Mahindra Auto)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2026 at 3:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ജനപ്രിയ എസ്‌യുവി ആയ XUV 3XO-യുടെ REVX സീരിസ് വിപുലീകരിച്ച് മഹീന്ദ്ര. 9.39 ലക്ഷം രൂപ (എക്‌സ്-ഷോറൂം) മുതൽ പ്രാരംഭവിലയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ XUV 3XO REVX EDGE വേരിയന്‍റാണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയത്. REVX EDGE (O), REVX M (O) എന്നിവയുടെ പുതിയ പെട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയന്‍റുകളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മഹീന്ദ്രയുടെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന എസ്‌യുവി ആണ് XUV 3XO, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതിന്‍റെ 2.5 ലക്ഷം യൂണിറ്റുകളാണ് വിറ്റഴിച്ചത്. സാധാരണക്കാർക്കായി കുറഞ്ഞ ബജറ്റിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകൾ ലഭ്യമാക്കാനാണ് കമ്പനി ഇതിലൂടെ ശ്രമിച്ചിക്കുന്നത്. REVX EDGE വേരിയന്‍റിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

REVX EDGE: പ്രത്യേകതകൾ

ആകർഷകമായ ഒരു എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനാണ് REVX EDGE വേരിയന്‍റിനുള്ളത്. ഡ്യുവൽ-ടോൺ റൂഫ്, ബോഡി-കളർ ഗ്രിൽ, ബ്ലാക്ക് വീൽ കവറുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മുൻവശത്ത് എൽഇഡി സിഗ്നേച്ചർ ലാമ്പുകളും പിൻഭാഗത്ത് എൽഇഡി ടെയിൽ ലാമ്പുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിലായി ബ്ലാക്ക് ലെതറെറ്റ് സീറ്റുകൾ, റിയർ എസി വെന്‍റുകൾ, കപ്പ് ഹോൾഡറുകളോട് കൂടിയ ആംറെസ്റ്റ് എന്നിവയുണ്ട്. വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, വയർഡ് ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 26.03 സെ.മീ HD ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റവും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, റിയർ-വ്യൂ ക്യാമറ, ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ഹൈറ്റ്, ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ORVM-കൾ എന്നിവയും ഇതിലെ സവിശേഷതകളാണ്. ടൈപ്പ്-സി ചാർജിങ് പോർട്ടുകളും ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനു പുറമെ, നിറയെ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളും പുതിയ XUV 3XO REVX EDGE വേരിയന്‍റിലുണ്ട്. ആറ് എയർബാഗുകൾ, ESC, ISOFIX ചൈൽഡ്-സീറ്റ് മൗണ്ടുകൾ, റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ, എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും റിമൈൻഡർ ഫീച്ചറോട് കൂടിയ ത്രീ-പോയിന്റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ എന്നിവ ഈ കാറിൽ നൽകുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡായി ആകെ 35 സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

REVX EDGE (O) വേരിയന്‍റിൽ കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പനോരമിക് സൺറൂഫ്, റൂഫ് റെയിലുകൾ, ഇലക്ട്രിക്കലി മടക്കാവുന്ന ORVM-കൾ, പാസ്‌കീ കീലെസ് എൻട്രി, പുഷ്-ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്‌ലാമ്പുകൾ, ഓട്ടോമാറ്റിക് വൈപ്പറുകൾ എന്നിവ കൂടെ ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. 10 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ പനോരമിക് സൺറൂഫ് ലഭ്യമാണ്.

എഞ്ചിൻ, ഗിയർബോക്‌സ് ഓപ്ഷനുകൾ

REVX EDGE-ൽ രണ്ട് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളാണുള്ളത്. 1.2 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ മാനുവൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്. 1.5 ലിറ്റർ ടർബോ-ഡീസൽ എഞ്ചിൻ മാനുവൽ, AMT ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭിക്കും. അതേസമയം REVX M(O)-യിലും ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ-ഓട്ടോമാറ്റിക് വകഭേദം ലഭ്യമാണ്. ഇതിന് 9.99 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില. എവറസ്റ്റ് വൈറ്റ്, സ്ലീറ്റ് ബ്ലാക്ക്, ടാംഗോ റെഡ്, നെബുല ബ്ലൂ, ഗാലക്സി ഗ്രേ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഈ കാർ ലഭ്യമാണ്.

വില വിശദാംശങ്ങൾ

വേരിയന്‍റ്‌പെട്രോൾ MTപെട്രോൾ ATഡീസൽ MTഡീസൽ AMT
REVX M(O)-₹9.99 ലക്ഷം--
REVX EDGE₹9.39 ലക്ഷം₹10.59 ലക്ഷം₹10.59 ലക്ഷം-
REVX EDGE (O)₹9.89 ലക്ഷം₹11.09 ലക്ഷം₹11.09 ലക്ഷം₹11.91 ലക്ഷം

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:

  • REVX EDGE പെട്രോൾ മാനുവൽ പതിപ്പിന് 9.39 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ
  • പനോരമിക് സൺറൂഫുള്ള EDGE (O) പതിപ്പ് 9.89 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ
  • 10 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ പെട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് പതിപ്പ്
  • 6 എയർബാഗുകളും 35 സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകളും സ്റ്റാൻഡേർഡായി ലഭിക്കും
  • ഡ്യുവൽ-ടോൺ റൂഫും എൽഇഡി ലൈറ്റിംഗും ചേർന്ന ആകർഷക ഡിസൈൻ
  • വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകൾ

സുരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങളിൽ ഒട്ടും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ, മിതമായ നിരക്കിൽ മികച്ച സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു എസ്‌യുവി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും. മികച്ച ഡിസൈൻ, വിശാലമായ ഉൾഭാഗം, മികച്ച പ്രകടനം എന്നിവയാൽ XUV 3XO ഇതിനകം തന്നെ ജനപ്രിയമാണ്. ഇപ്പോൾ, 'REVX EDGE' ഇതിനെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു. മഹീന്ദ്രയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയും ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഈ പുതിയ എസ്‌യുവി വാങ്ങാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഡീലർഷിപ്പുകൾ സന്ദർശിച്ച് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നടത്താവുന്നതാണ്.

Also Read:

  1. വില 7.92 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ: മാരുതി സുസുക്കിയുടെ സ്വിഫ്റ്റ്, ഡിസയർ, ബലേനോ മോഡലുകൾ ഇനി സിഎൻജി എഎംടി പതിപ്പിലും ലഭ്യം
  2. മിഡ്-സ്പെക് വേരിയന്‍റുകളിൽ അധിക ഫീച്ചറുകളും സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഇനി വെറും സ്വപ്‌നമല്ല: ടാറ്റ സിയറയുടെ 'ലെജൻഡ് എഡിഷൻ' വിപണിയിൽ
  3. കിയ കാരെൻസ് ക്ലാവിസിന്‍റെ ലോവർ-സ്‌പെക് മോഡലുകളിൽ പുതിയ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയന്‍റുകൾ: വിലയറിയാം
  4. വൈബ്രന്‍റ് ഓറഞ്ച് ഷേഡിൽ പ്രീമിയം ലുക്കിൽ 'വിവോ വി80': ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് സ്ഥീരികരിച്ചു, ടീസർ പുറത്ത്

TAGGED:

XUV 3XO REVX EDGE PRICE
XUV 3XO REVX EDGE FEATURES
MAHINDRA XUV 3XO NEW VARIANTS
മഹീന്ദ്ര
MAHINDRA XUV 3XO REVX EDGE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.