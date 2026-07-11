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തൊട്ടാൽ കൈപൊള്ളും! മഹീന്ദ്രയുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് വില വർധനവ്, കാരണം ഇങ്ങനെ
മഹീന്ദ്രയുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് 2.7 ശതമാനം വരെ വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂലൈ 10 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ.
Published : July 11, 2026 at 5:09 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ട്രാക്ടറുകൾ മുതൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വരെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്ത വാഹന നിർമ്മാതാക്കളാണ് മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര. കമ്പനിയുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് 2.7 ശതമാനം വരെ വില വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ (ജൂലൈ 10) മുതലാണ് വില വർധനവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്.
എസ്യുവികൾക്ക് 2.7 ശതമാനവും വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് 2 ശതമാനവും വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചരക്ക് ചെലവ് വർധിച്ചതും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വില ഉയർന്നതുമാണ് വാഹനങ്ങൾക്ക് വില വർധിക്കാൻ കാരണമെന്ന് മഹീന്ദ്ര പറയുന്നു. ഈ വർഷം രണ്ടാം തവണയാണ് മഹീന്ദ്ര വില വർധിപ്പിക്കുന്നത്. മുൻപ് 2026 ഏപ്രിലിൽ 2.5 ശതമാനത്തോളം വില വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ICE വാഹനങ്ങളെയാണ് വില വർധനവ് കാര്യമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിൽ ഒരു മോഡലിന് മാത്രമേ നിലവിൽ വില വർധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
ICE കാറുകൾക്ക് വില വർധനവ്
മഹീന്ദ്രയുടെ എല്ലാ ICE കാറുകളുടെയും വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനപ്രിയ മോഡലായ സ്കോർപിയോ N-ന് മാത്രമാണ് വില വർധനവ് ബാധകമല്ലാത്തത്. ICE വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില വർധനവ് ബൊലേറോയ്ക്കാണ്. 49,000 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി മഹീന്ദ്ര ജനപ്രിയ വാഹനങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിപണിയിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബൊലേറോ പോലുള്ള വിശ്വസനീയവും ഈടുനിൽക്കുന്നതുമായ കാറുകൾ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ജനപ്രിയമാണ്. അതേസമയം XUV സീരീസ് നഗര ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നു.
ബൊലേറോയ്ക്ക് പുറമെ XUV 300, ഥാർ, സ്കോർപിയോ ക്ലാസിക്, XUV 700 തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ മോഡലുകൾക്കും വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ മോഡലുകൾക്കും വില വർധനവ് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇവയ്ക്ക് ഒരു ശതമാനം മുതൽ 2.7 ശതമാനം വരെ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
വില കൂടിയത് ഈ ഇവിക്ക് മാത്രം
ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിഭാഗത്തിൽ XEV 9Sന് മാത്രമേ വില വർധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മൂന്ന്-വരി മോഡൽ XEV 9S ന് മാത്രമേ വില വർധനവ് ബാധകമായിട്ടുള്ളൂ. ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ വില 70,000 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഏറ്റവും വലിയ വർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിനാണ്. കമ്പനിയുടെ ശേഷിക്കുന്ന മോഡലുകളായ XUV 3XO EV, Scorpio N, BE 6, XEV 9e എന്നിവയുടെ വില അതേപടി തുടരുന്നു.
വിലക്കയറ്റത്തിന് പിന്നിൽ
സ്റ്റീൽ, അലുമിനിയം, ബാറ്ററി വസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ വാഹനം നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഘടകങ്ങളുടെ വില ഉയർന്നതാണ് തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളുടെ വില വർധനവിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് മഹീന്ദ്ര പറയുന്നു. പണപ്പെരുപ്പം, ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച എന്നിവ ഉൽപാദനച്ചെലവ് വർധിപ്പിക്കുകയാണ്.
മധ്യവർഗ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കളെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതാണ് തീരുമാനമെങ്കിലും സുരക്ഷ, സാങ്കേതികവിദ്യ, സുഖസൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തലുമായി വില വർധനവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോവാൻ കമ്പനി വിപണിയെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ടാറ്റ, മാരുതി, ഹ്യുണ്ടായ് എന്നിവയുമായി കടുത്ത മത്സരം കാഴ്ച വെക്കുന്ന മഹീന്ദ്രയുടെ വിൽപ്പനയിൽ ഇടിവ് വരുത്തുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം.
കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന കാറായ സ്കോർപിയോ എൻ വില വർധനവ് ബാധകമല്ലാത്തത് ഉപഭോക്താക്കളെ നഷ്ട്ടപ്പെടുമെന്ന കാരണത്താലാകാം.
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