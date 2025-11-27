ETV Bharat / automobile-and-gadgets
മഹീന്ദ്രയുടെ പുതിയ 7 സീറ്റർ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി ഇന്ത്യൻ നിരത്തിലെത്തി: വിലയും സവിശേഷതകളും
മഹീന്ദ്ര XEV 9Sന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ XEV 9e, XUV700 മോഡലുകളുടെ ഡിസൈനിന് സമാനമാണ്. എക്സ്യുവി400, ബിഇ 6, എക്സ്ഇവി 9ഇ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള കമ്പനിയുടെ നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി ആണിത്. വിശദമായി അറിയാം...
Published : November 27, 2025 at 4:55 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ നിരത്തിലേക്ക് പുതിയ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവികളുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് തദ്ദേശീയ എസ്യുവി നിർമ്മാതാക്കളായ മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര. XEV 9S, ബിഇ 6 ഫോർമുല ഇ എഡിഷൻ എന്നിവയാണ് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി പുറത്തിറക്കിയത്. മഹീന്ദ്രയുടെ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി ശ്രേണിയുടെ മുകളിലാണ് പുതിയ മോഡലായ XEV 9S പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. എക്സ്യുവി400, ബിഇ 6, എക്സ്ഇവി 9ഇ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള കമ്പനിയുടെ നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിയാണിത്.
കമ്പനിയുടെ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 7 സീറ്റർ എസ്യുവി ആയ മഹീന്ദ്ര XEV 9Sന്റെ പ്രാരംഭവില 19.95 ലക്ഷം രൂപയാണ്. കൂടാതെ ഇഷ്ട്ടാനുസരണം നിർമ്മിച്ച ഇവി ആർക്കിടെക്ചറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മൂന്നാമത്തെ കാറാണിത്. ആറ് വേരിയന്റുകളിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന കാറിന്റെ വിവിധ മോഡലുകളുടെ വില പരിശോധിക്കാം.
മഹീന്ദ്ര XEV 9S: വില, ലഭ്യത
മഹീന്ദ്ര XEV 9Sന്റെ അടിസ്ഥാന വേരിയന്റായ പാക്ക് വൺ എബോ 59kWhന്റെ വില 19.95 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ടോപ്പ് സ്പെക്ക് വേരിയന്റിന്റെ വില 29.45 ലക്ഷം രൂപയാണ്. 2026 ജനുവരി 14 മുതലാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിയുടെ ബുക്കിങ് ആരംഭിക്കുക. അതിനുമുമ്പ് 2025 ഡിസംബർ 5ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവുകൾ ആരംഭിക്കും. 2026 ജനുവരി 23 മുതൽ കാർ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങും.
|വേരിയന്റ്
|വില (എക്സ്-ഷോറൂം)
|പാക്ക് വൺ എബോ 59kWh
|19.95 ലക്ഷം രൂപ
|പാക്ക് വൺ എബോ 79kWh
|21.95 ലക്ഷം രൂപ
|പാക്ക് ടു എബോ 59kWh
|24.45 ലക്ഷം രൂപ
|പാക്ക് ടു എബോ 79kWh
|25.45 ലക്ഷം രൂപ
|പാക്ക് ത്രീ 79kWh
|27.35 ലക്ഷം രൂപ
|പാക്ക് ത്രീ എബോ 79kWh
|29.45 ലക്ഷം രൂപ
മഹീന്ദ്ര XEV 9S: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
മഹീന്ദ്രയുടെ അടുത്തിടെ വന്ന ഇവികളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പുതിയ ഡിസൈൻ ഭാഷയാണ് മഹീന്ദ്ര XEV 9Sന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ആകൃതി XUV 700ന് സമാനമാണ്. കൂടാതെ XEV 9e മോഡലിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഡിസൈനും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധേയമായ എൽ-ആകൃതിയിലുള്ള കണക്റ്റഡ് എൽഇഡി ഡിആർഎല്ലുകൾ, എൽഇഡി ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾക്കുള്ള ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ക്ലസ്റ്റർ, ക്ലോസ്ഡ്-ഓഫ് ഗ്രിൽ, പ്രകാശിതമായ മഹീന്ദ്ര ലോഗോ എന്നിവയെല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ XEV 9e മോഡലുമായി വളരെ സാമ്യത പുലർത്തുന്നു. മഹീന്ദ്ര XEV 9Sന് എയറോ-സ്റ്റൈൽ ചെയ്ത 18-ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കാറിന്റെ പിൻഭാഗം XUV700 മോഡലിന് സമാനമാണ്. എന്നാൽ എൽഇഡി ടെയിൽ ലൈറ്റുകൾ കുറച്ചുകൂടി ഷാർപ്പായി തോന്നാൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബമ്പറിന് ചെറിയൊരു മേക്കോവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ പരിചിതമാണെന്ന് പറയാം. സ്റ്റെൽത്ത് ബ്ലാക്ക്, റൂബി വെൽവെറ്റ്, നെബുല ബ്ലൂ, മിഡ്നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്, ഡെസേർട്ട് മിസ്റ്റ്, എവറസ്റ്റ് വൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് മഹീന്ദ്ര XEV 9S ലഭ്യമാവുക.
മഹീന്ദ്ര XEV 9S: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ
ക്യാബിനിലും XEV 9e, XUV700 മോഡലുകളുടെ ഡിസൈനിന് സമാനമാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് XUV700ന്റെ ഡാഷ്ബോർഡിന് സമാനമായ ഡിസൈൻ മഹീന്ദ്ര XEV 9Sന് ലഭിക്കുന്നത്. വേരിയന്റിനെ ആശ്രയിച്ച്, ഡാഷ്ബോർഡിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ക്രീൻ സജ്ജീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇളം കറുപ്പും, കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറങ്ങളിലുള്ള ക്യാബിൻ തീം ആണ് പുതിയ മഹീന്ദ്ര XEV 9Sൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള സീറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററിയും കാണാം.
ടച്ച് സെൻസിറ്റീവ് കൺട്രോൾ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ ബട്ടണുകൾ ഇതിലുണ്ട്. എല്ലാ എസി കൺട്രോളുകളും സ്ക്രീനിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതിനായി ഒരു പ്രത്യേക കൺട്രോൾ പാനലും ഇല്ല. തുറക്കാവുന്ന പനോരമിക് സൺറൂഫും കമ്പനി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ നിരയിലെ സ്ലൈഡ് ആൻഡ് റീക്ലൈൻ ഫങ്ഷൻ മികച്ച ഇരിപ്പിടം ലഭിക്കും. മൂന്നാം നിര മടക്കിവെച്ചാൽ 527 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസ് ലഭിക്കും. ബോണറ്റിനടിയിൽ 150 ലിറ്റർ ഫ്രങ്ക് ഉണ്ട്.
മഹീന്ദ്ര XEV 9S: ഫീച്ചറുകൾ
- 12.3 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ
- 12.3 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേ
- 12.3 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട് പാസഞ്ചർ ഡിസ്പ്ലേ
- പനോരമിക് സൺറൂഫ്
- മുന്നിലും പിന്നിലും സീറ്റ് വെന്റിലേഷൻ
- 540° ക്യാമറ
- 16 സ്പീക്കർ ഹാർമൻ കാർഡൺ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം
- ഡ്യുവൽ-സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ
- BYOD (Bring Your Own Device)
- കീലെസ് എൻട്രി
- പുഷ്-ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ്
- AR ഹെഡ്-അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ
- ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ
- പിൻഭാഗത്തെ എസി വെന്റുകൾ
- ലെതറെറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി
മഹീന്ദ്ര XEV 9S: സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകൾ
- 6 എയർബാഗുകൾ
- ഇബിഡി ഉള്ള എബിഎസ്
- ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ
- ഹിൽ അസിസ്റ്റ്
- റിയർവ്യൂ ക്യാമറ
- ISOFIX ചൈൽഡ് സീറ്റ് മൗണ്ടുകൾ
- പിൻഭാഗത്തെ ഡീഫോഗർ
- റിവേഴ്സ് പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ
മുകളിലുള്ള ടോപ്പ് വേരിയന്റുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഒരു അധിക എയർബാഗ് (ആകെ 7 എണ്ണം), ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം, ഫ്രണ്ട് പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ, ലെവൽ-2 ADAS സവിശേഷതകൾ തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ ചേർക്കപ്പെടും.
മഹീന്ദ്ര XEV 9S: പവർട്രെയിൻ
|സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
|മഹീന്ദ്ര XEV 9S
|ബാറ്ററി പായ്ക്ക്
|59 kWh
|70kWh
|79 kWh
|പവർ
|231 PS
|245 PS
|286 PS
|ടോർക്ക്
|380 Nm
|380 Nm
|380 Nm
|ക്ലെയിംഡ് റേഞ്ച് (MIDC Par1+2)
|521 km
|600km
|679km
മഹീന്ദ്ര XEV 9S: ബാറ്ററി, ചാർജിങ്
|സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
|മഹീന്ദ്ര XEV 9S
|ബാറ്ററി പായ്ക്ക്
|59 kWh
|70kWh
|79 kWh
|ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റി
|140kW
|160kW
|180kW
|20-80% ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആകാനുള്ള സമയം
|20 മിനിറ്റ്
|20 മിനിറ്റ്
|20 മിനിറ്റ്
|ചാർജിങ് സമയം (7.2kW ചാർജറിൽ 0
മുതൽ 100 ശതമാനം വരെ)
|8.7 മണിക്കൂർ
|10.2 മണിക്കൂർ
|11.7 മണിക്കൂർ
|ചാർജിങ് സമയം (11kW ചാർജറിൽ 0
മുതൽ 100 ശതമാനം വരെ)
|6 മണിക്കൂർ
|7 മണിക്കൂർ
|8 മണിക്കൂർ
മഹീന്ദ്ര XEV 9S: മഹീന്ദ്ര XEV 9Sന് നിലവിൽ നേരിട്ടുള്ള എതിരാളികളൊന്നുമില്ലങ്കിലും, വരാനിരിക്കുന്ന ടാറ്റ സഫാരി ഇതിന് എതിരാളിയായിരിക്കും.
